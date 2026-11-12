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Kančí, jelení, nebo zaječí? Které maso je na guláš a které na steak

Tereza Dusová
  3:52
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Jemná zvěřinová paštika | foto: Stanislav PomahačKulinární studio MAFRA

Zvěřina má v sobě vůni lesa, chuť tradice i nádech slavnostního hodování. Ať už sáhnete po kančím, jelením, nebo zaječím mase, vykouzlíte pokrmy, které báječně zahřejí, překvapí a promění obyčejný oběd v jedinečný gastronomický zážitek. Stačí vědět, jak na to.

Obsah

Kančí, jelení, nebo zaječí? Každé má své kouzlo

Zvěřina patří k masu, které si zaslouží pozornost. Na našem stole se nejčastěji objevuje maso z divočáka, jelena, srnce, daňka, zajíce nebo bažanta. Každé z nich se hodí na jinou úpravu:

  • Kančí maso má výraznou chuť a skvěle se hodí na guláše i pečení.
  • Jelení a srnčí maso je jemnější a nejlépe vynikne jako steak.
  • Zaječí maso je ideální na pomalé dušení.

Na vývary, omáčky a dlouhé vaření se hodí žebra, krk, plec nebo kýta, na rychlejší úpravu zase kvalitní hřbet.

Kančí plec se šípkovou omáčkou

Kančí plec se šípkovou omáčkou

Recept

Střední

130 min

Kančí se šípkovou omáčkou

Podle čeho poznáte kvalitní zvěřinu

Při nákupu se zajímejte o původ masa a o to, zda bylo správně chlazené. Čerstvá zvěřina má přirozenou barvu, není oslizlá a nepáchne. Pokud kupujete maso z lovu, vybírejte důvěryhodného dodavatele a ověřte si, že maso prošlo veterinární kontrolou.

Jak zvěřinu skladovat a rozmrazovat

Doma maso uložte do chladničky, ideálně odděleně od ostatních potravin. Řiďte se přitom teplotou, kterou doporučuje prodejce. Pokud maso nestihnete zpracovat včas, zamrazte ho. Rozmrazujte ho pak pomalu v chladničce, nikdy ne volně na kuchyňské lince.

Kančí kýta s brusinkovou omáčkou

Kančí kýta s brusinkovou omáčkou

Recept

Střední

70 min

Kančí ragú s brusinkovou omáčkou a krupicovými noky

S čím zvěřinu kombinovat

Zvěřině svědčí výrazné, ale dobře promyšlené chutě.

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  • Kančí výpečky získají hloubku díky česneku, kmínu a tmavému pivu. Vybírejte takové, které vám chutná i samotné. Pivo do jídla nepřidává jen tekutinu, ale i chuť.
  • Rajské polévce z kančích žeber dodá sladkokyselou rovnováhu kvalitní rajský protlak a střídmé množství červeného vína. Svěžest jí přidá citronová kůra.
  • Jelenímu guláši sluší lesní houby, majoránka a špetka chilli. Pálivost přidávejte postupně, aby nepřebila chuť masa.
  • Zajíc na smetaně potřebuje čas a trpělivost. Maso nejdřív prošpikujte slaninou a nechte ho do druhého dne odležet. Pak ho pomalu pečte s kořenovou zeleninou, cibulí a kořením. Díky tomu se chuť naplno rozvine.
  • U zvěřinové paštiky hraje hlavní roli kontrast: jemnou masovou chuť podtrhne sladkokyselá vrstva z brusinek a portského vína.
Zvěřinová paštika

Pečená zvěřinová paštika s malinami a muškátem – Domácí specialita zavařená ve sklenici

Recept

Střední

120 min

Zvěřinová paštika

Recepty Ze zvěřiny

Husa vs. kachna: Která je lepší na svatomartinský oběd a kdy můžete ušetřit

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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