Kančí, jelení, nebo zaječí? Které maso je na guláš a které na steak

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Kančí, jelení, nebo zaječí? Každé má své kouzlo
Zvěřina patří k masu, které si zaslouží pozornost. Na našem stole se nejčastěji objevuje maso z divočáka, jelena, srnce, daňka, zajíce nebo bažanta. Každé z nich se hodí na jinou úpravu:
- Kančí maso má výraznou chuť a skvěle se hodí na guláše i pečení.
- Jelení a srnčí maso je jemnější a nejlépe vynikne jako steak.
- Zaječí maso je ideální na pomalé dušení.
Na vývary, omáčky a dlouhé vaření se hodí žebra, krk, plec nebo kýta, na rychlejší úpravu zase kvalitní hřbet.
Podle čeho poznáte kvalitní zvěřinu
Při nákupu se zajímejte o původ masa a o to, zda bylo správně chlazené. Čerstvá zvěřina má přirozenou barvu, není oslizlá a nepáchne. Pokud kupujete maso z lovu, vybírejte důvěryhodného dodavatele a ověřte si, že maso prošlo veterinární kontrolou.
Jak zvěřinu skladovat a rozmrazovat
Doma maso uložte do chladničky, ideálně odděleně od ostatních potravin. Řiďte se přitom teplotou, kterou doporučuje prodejce. Pokud maso nestihnete zpracovat včas, zamrazte ho. Rozmrazujte ho pak pomalu v chladničce, nikdy ne volně na kuchyňské lince.
S čím zvěřinu kombinovat
Zvěřině svědčí výrazné, ale dobře promyšlené chutě.
- Kančí výpečky získají hloubku díky česneku, kmínu a tmavému pivu. Vybírejte takové, které vám chutná i samotné. Pivo do jídla nepřidává jen tekutinu, ale i chuť.
- Rajské polévce z kančích žeber dodá sladkokyselou rovnováhu kvalitní rajský protlak a střídmé množství červeného vína. Svěžest jí přidá citronová kůra.
- Jelenímu guláši sluší lesní houby, majoránka a špetka chilli. Pálivost přidávejte postupně, aby nepřebila chuť masa.
- Zajíc na smetaně potřebuje čas a trpělivost. Maso nejdřív prošpikujte slaninou a nechte ho do druhého dne odležet. Pak ho pomalu pečte s kořenovou zeleninou, cibulí a kořením. Díky tomu se chuť naplno rozvine.
- U zvěřinové paštiky hraje hlavní roli kontrast: jemnou masovou chuť podtrhne sladkokyselá vrstva z brusinek a portského vína.
Pečená zvěřinová paštika s malinami a muškátem – Domácí specialita zavařená ve sklenici
Střední
120 min
Recepty Ze zvěřiny
- Vydatný kančí guláš na žampionech a paprice
- Kančí pečeně na víně
- Jelení guláš s paprikami
- Poctivý jelení guláš s houbami a bramborami
- Zaječí závitky se špenátem
- Zaječí ragú
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Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.