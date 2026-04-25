Kam v Praze zajít na nejlepší bezlepkové dezerty? 3 místa, která stojí za návštěvu

Co je celiakie
Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém tělo reaguje na lepek a poškozuje tenké střevo. Lepek je bílkovina obsažená v obilovinách jako pšenice, ječmen nebo žito. Tento stav může způsobovat různé zdravotní problémy, od trávicích potíží po chronickou únavu.
Jak vypadá bezlepková dieta?
- Bezlepková dieta znamená úplné vyloučení lepku ze stravy.
- Označení gluten free (GF) v kavárnách a cukrárnách znamená, že dezert neobsahuje lepek.
- Nárůst nabídky bezlepkových dezertů souvisí nejen s celiakií, ale i s trendem zdravějšího životního stylu.
1. Bezlepkové cukrářství Buchta
Buchta je čistě bezlepková cukrárna, takže tady nemusíte sledovat, zda jsou zákusky nebo i slané pečivo označené jako gluten free (GF). Všechno, co má Buchta v nabídce, je totiž bez lepku. Jde o cukrářství, kvůli kterému jedete klidně přes půl Prahy.
V Buchtě mají nápadité dezerty, které se mění podle sezóny – třeba dezertík se svěží kombinací manga a marakuji. Jsou tu ale i stálice, jako indiánek, větrník nebo čokoládový dort Míša. Do Buchty se nemusíte bát vkročit ani pokud žádnou alergii nemáte a chcete jen následovat své kamarády celiaky. Slibuji vám, že nepoznáte, že se jedná o upravenou bezlepkovou variantu.
Navíc zde mají také bezlepkové pečivo, což je pro bezlepkáře vyloženě ráj. Protože sladké, třeba ve formě zmrzliny nebo dezertu se šlehačkou, si sem tam dopřejí, ale rohlík nebo pizzu už těžko. V Buchtě to jde.
Fungují i jako zakázková cukrárna, takže pokud řešíte bezlepkový narozeninový dort, tady je to sázka na jistotu. Počítejte s cenou dezertů zhruba od 80 do 120 Kč.
- adresa: Národní obrany 824/35, Praha 6 – Dejvice
- web: dodo-bezlepku.cz
- typ: čistě bezlepková cukrárna, posezení na místě
- co ochutnat: sladké dezerty, ovocné koláče, sezónní zákusky
2. Cukrář Skála
Lukáš Skála patří ke špičce české cukrařiny a jeho podniky ve Spálené, Dlouhé a V Celninic jsou ideální, když si chcete dát něco bezlepkového spontánně.
Nejde o čistě bezlepkový provoz, takže pro celiaky je potřeba počítat s možným stopovým množstvím lepku. Na druhou stranu, bezlepkové dezerty tu jsou běžnou součástí nabídky.
Nejčastěji si tu kupujeme čokoládový nebo malinový dortík. Zákusky se pohybují zhruba od 120 Kč výš. Daň za opravdu dokonalou moderní cukrařinu (v bezlepkové variantě k nerozeznání od té klasické).
- adresy: Spálená 75/16; V Celnici 1034/6; Dlouhá 727/39
- web: cukrarskala.cz
- typ: moderní cukrárna s nabídkou bezlepkových zákusků, s sebou
- co ochutnat: čokoládový dortík, malinový dortík, mango mousse s džemem z jahod a liči
3. Crème de la Crème
Zmrzlina je nejjednodušší bezlepkový dezert a v Crème de la Crème to platí dvojnásob. Většina příchutí je přirozeně bezlepková, výjimky jako Oreo nebo tiramisu jsou vždy jasně označené.
Jakmile jdeme v létě do centra, zastávka tady je skoro povinná. Já miluju jejich netradiční sorbety jako mango chilli nebo borůvka levandule.
Kamarádka má pak ráda veganské zmrzliny, které místo klasického mléka používají rostlinné varianty – rýžové, mandlové nebo lískooříškové. Díky tomu mají plnou chuť i bez smetany a zároveň neobsahují lepek ani sóju.
Z nabídky doporučujeme vyzkoušet třeba kokos, pistácii, slaný arašíd nebo hořkou čokoládu. Cena za bezedný kelímek je 390 Kč. Velký kelímek (270 g) stojí 164 Kč, střední kelímek (180 g) je za 124 Kč a za malý kelímek (90 g) zaplatíte 74 Kč.
- adresy: Zmrzlinový salon Národní 341/23, Praha 1; Husova 231/12, Praha 1; Francouzská 761/21, Praha 2; Pod Kaštany 236/2, Praha 6; Průběžná 1939/58, Praha 10
- web: cremedelacreme.cz
- typ: řemeslná zmrzlinárna
- co ochutnat: sorbety, veganská neovocné zmrzliny
Bonusový tip: Cukrárna Klárka
Klárka dnes funguje jako čistě bezlepková zakázková cukrárna. Její pobočky už bohužel nenavštívíme, ale skvělé dorty si stále můžeme objednat online a vyzvednout na Praze 4.
Je to ideální řešení třeba na oslavy, kdy potřebujete bezchybný bezlepkový dort. Chuť je boží, korpus drží a nikdo nepozná, že je zákusek úplně bez lepku. A umí tu dokonce i dorty nejen bez lepku, ale i bez laktózy, úplně bez mléka, nebo bez vajec.
Já tu miluju věnečky bez laktózy, pistáciový větrník a makový dort s mascarpone. Ceny dortů se liší podle velikosti a zadání, ale odpovídají zakázkové výrobě, takže od 1 000 Kč výš. Ceny zákusků jsou od 99 Kč.
- web: cukrarnaklarka.cz
- typ: zakázková bezlepková cukrárna
- co ochutnat: věneček, pistáciový větrník, makový dort s mascarpone