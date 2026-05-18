Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

Do Lokálu na klasiku a skvělé pivo
Lokály dlouhodobě drží styl klasické české hospody, kde hlavní roli hraje perfektně ošetřený plzeňský ležák a jednoduchá česká kuchyně. Utopence tu připravují z vlastních špekáčků a servírují je s cibulí a pečivem. Ideální zastávka po práci i během delší pivní procházky centrem Prahy.
Výhodou je, že si můžete vybrat z několika pražských adres. Největší atmosféru má za mě stále nejvíce Lokál Dlouhááá v centru nebo vinohradský Lokál Korunní.
Na Palmě kombinují utopence s pivními speciály
Pokud vás baví spíš modernější pivní bary a minipivovary, stojí za zastávku Bar NAPALMĚ v Libni. Vedle klasických ležáků tu čepují i kyseláče, stouty, portery nebo svrchně kvašená piva z českých i zahraničních pivovarů.
Právě k výraznějším pivním stylům se tradiční utopenec překvapivě dobře hodí. Kyselejší nálev a ostrá cibule fungují hlavně s lehčími pivními speciály nebo středně hořkým ležákem.
Tradiční utopenci v octovém láku s cibulí a kapií – Poctivý hospodský recept na chuťovku
U Rarášků se utopenci jedí v kulisách Staré Prahy
Výčep U Rarášků v Mikulandské ulici navazuje na legendární vinárnu, kam od 70. let chodili herci, filmaři i další známé osobnosti pražského nočního života. Dnes podnik funguje i jako klasický výčep, ale genius loci mu zůstal.
Právě podobné podniky utopencům sluší nejvíc. Žádná stylizovaná gastronomie, ale hospoda, kde posedíte s přáteli, pivo teče proudem a nakládaný špekáček rozhodně bodne. Atmosféra je tu skvělá a podnik rozhodně stojí za návštěvu.
Do Malešic na utopencový salát
Trochu jinak pojímá hospodskou klasiku Malešický mikropivovar Místo tradičního utopence tu servírují utopencový salát ze špekáčků, kysaného zelí, cibule a feferonek.
Díky kysanému zelí jsou utopence výraznější a ostřejší, takže dobře fungují s místním světlým ležákem Malešický Originál N°2, který si s kyselým nálevem i feferonkami rozumí nejlépe.
K Tygrovi na utopence i kus pražské historie
Jen málokterá hospoda je s Prahou spojená tolik jako U Zlatého tygra Pivnice v Husově ulici proslula díky Bohumilu Hrabalovi, Václavu Havlovi i návštěvě amerického prezidenta Billa Clintona. A dodnes si drží svůj staropražský charakter.
K Tygrovi se chodí za autentickou atmosférou staré české pivnice, která v centru Prahy pomalu mizí. Pivo se tu neobjednává, jednoduše vám přistává na stole automaticky, dokud výčepního nezastavíte. A na jídelním lístku zde nechybí ani pikantní utopenec s cibulí.
U Pinkasů chutnají utopenci nejlépe na zahrádce
A konečně nelze nezmínit restauraci U Pinkasů Podnik se pyšní jednou z nejslavnějších pivních historií v Praze a dodnes láká na tradiční českou kuchyni i perfektně načepovanou plzeň.
Právě sem se vyplatí zajít hlavně v teplých měsících, kdy funguje gotická zahrádka ve vnitrobloku. Hospoda navíc stále drží styl starých českých pivnic, kde vedle utopenců najdete i další klasiky z kuchařek našich babiček a prababiček.
Nejlepší domácí utopenci – tipy z iDNES Recepty
Pokud si chcete hospodskou atmosféru přenést i domů, utopenci jsou jedna z nejjednodušších cest, jak ji napodobit. Stačí vzít kvalitní špekáčky, cibuli a připravit výrazný nálev. A pak už jen vybrat variantu receptu podle toho, jestli máte rádi klasiku, nebo něco ostřejšího.
- Pikantní utopenci s chilli a pálivými papričkami
- Pikantní domácí utopenci s hořčicí, chilli a feferonkami
- Utopenci se zelím
- Domácí naložení utopenci s paprikou a okurkou
- Domácí nakládaný hermelín a utopenci
- Utopenci z párečků
- Zelní utopenci s dijonskou hořčicí
