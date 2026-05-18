Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

Klára Pěnkavová
  4:20
Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě, chutně a podle starých hospodských pravidel.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Do Lokálu na klasiku a skvělé pivo

Lokály dlouhodobě drží styl klasické české hospody, kde hlavní roli hraje perfektně ošetřený plzeňský ležák a jednoduchá česká kuchyně. Utopence tu připravují z vlastních špekáčků a servírují je s cibulí a pečivem. Ideální zastávka po práci i během delší pivní procházky centrem Prahy.

Výhodou je, že si můžete vybrat z několika pražských adres. Největší atmosféru má za mě stále nejvíce Lokál Dlouhááá v centru nebo vinohradský Lokál Korunní.

Na Palmě kombinují utopence s pivními speciály

Pokud vás baví spíš modernější pivní bary a minipivovary, stojí za zastávku Bar NAPALMĚ v Libni. Vedle klasických ležáků tu čepují i kyseláče, stouty, portery nebo svrchně kvašená piva z českých i zahraničních pivovarů.

Právě k výraznějším pivním stylům se tradiční utopenec překvapivě dobře hodí. Kyselejší nálev a ostrá cibule fungují hlavně s lehčími pivními speciály nebo středně hořkým ležákem.

Pikantní utopenci

Tradiční utopenci v octovém láku s cibulí a kapií – Poctivý hospodský recept na chuťovku

Recept

Lehké

50 min

Utopenci s cibulí, okurkou a feferonkami.

U Rarášků se utopenci jedí v kulisách Staré Prahy

Výčep U Rarášků v Mikulandské ulici navazuje na legendární vinárnu, kam od 70. let chodili herci, filmaři i další známé osobnosti pražského nočního života. Dnes podnik funguje i jako klasický výčep, ale genius loci mu zůstal.

Právě podobné podniky utopencům sluší nejvíc. Žádná stylizovaná gastronomie, ale hospoda, kde posedíte s přáteli, pivo teče proudem a nakládaný špekáček rozhodně bodne. Atmosféra je tu skvělá a podnik rozhodně stojí za návštěvu.

Do Malešic na utopencový salát

Trochu jinak pojímá hospodskou klasiku Malešický mikropivovar Místo tradičního utopence tu servírují utopencový salát ze špekáčků, kysaného zelí, cibule a feferonek.

Díky kysanému zelí jsou utopence výraznější a ostřejší, takže dobře fungují s místním světlým ležákem Malešický Originál N°2, který si s kyselým nálevem i feferonkami rozumí nejlépe.

Extra pikantní utopenci

Extra pikantní utopenci

Recept

Lehké

35 min

Utopenci se zelím.

K Tygrovi na utopence i kus pražské historie

Jen málokterá hospoda je s Prahou spojená tolik jako U Zlatého tygra Pivnice v Husově ulici proslula díky Bohumilu Hrabalovi, Václavu Havlovi i návštěvě amerického prezidenta Billa Clintona. A dodnes si drží svůj staropražský charakter.

K Tygrovi se chodí za autentickou atmosférou staré české pivnice, která v centru Prahy pomalu mizí. Pivo se tu neobjednává, jednoduše vám přistává na stole automaticky, dokud výčepního nezastavíte. A na jídelním lístku zde nechybí ani pikantní utopenec s cibulí.

U Pinkasů chutnají utopenci nejlépe na zahrádce

A konečně nelze nezmínit restauraci U Pinkasů Podnik se pyšní jednou z nejslavnějších pivních historií v Praze a dodnes láká na tradiční českou kuchyni i perfektně načepovanou plzeň.

Právě sem se vyplatí zajít hlavně v teplých měsících, kdy funguje gotická zahrádka ve vnitrobloku. Hospoda navíc stále drží styl starých českých pivnic, kde vedle utopenců najdete i další klasiky z kuchařek našich babiček a prababiček.

Utopenci speciál

Utopenci speciál

Recept

Střední

45 min

Domácí nakládaný hermelín a utopenci.

Nejlepší domácí utopenci – tipy z iDNES Recepty

Pokud si chcete hospodskou atmosféru přenést i domů, utopenci jsou jedna z nejjednodušších cest, jak ji napodobit. Stačí vzít kvalitní špekáčky, cibuli a připravit výrazný nálev. A pak už jen vybrat variantu receptu podle toho, jestli máte rádi klasiku, nebo něco ostřejšího.

- Pikantní utopenci s chilli a pálivými papričkami
- Pikantní domácí utopenci s hořčicí, chilli a feferonkami
- Utopenci se zelím
- Domácí naložení utopenci s paprikou a okurkou
- Domácí nakládaný hermelín a utopenci
- Utopenci z párečků
- Zelní utopenci s dijonskou hořčicí

Buřty na pivu: „Hlavně z nich neudělejte utopence!“ radí Zdeněk Pohlreich
Domácí utopenci (Pikantní nakládané špekáčky) + stepy

Domácí utopenci

Recept

Lehké

40 min
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Pivo, pivnice

Nejčtenější

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Test másla

Najít v regálech skutečně poctivé máslo se zdá být čím dál těžší. Abychom zjistili, které máslo váš ranní toast skutečně pozvedne na novou úroveň a které vás naopak zklame svou nevýrazností,...

Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Slaný koláč s bramborami a zkaramelizovanou cibulkou podle Ivany Hanusové

Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak...

Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

Hubnutí po 50? Nejde tak jako dřív. Jakým přílohám se vyhnout?

Po padesátce se při hubnutí často řeší cukr, pečivo nebo večerní mlsání. Také alkohol... Méně pozornosti se ale věnuje přílohám, přitom právě ty umí nenápadně rozhodit celý jídelníček.

Velký test jahod (2026). Přemýšlejte hlavou a ne žaludkem, na dobré jahody je ještě brzy

Test jahody

Slunce svítí a většina z nás dostává chuť na ovoce, které přes zimu chybělo na stole. Jahody, maliny a borůvky lákají z regálů i stánků svou barvou, ale ruku na srdce, je už opravdu jejich čas? Česká...

Jak na domácí ghí: Zapomeňte na to kupované a udělejte si domácí

Zlaté, voňavé, ideální nejen na smažení: Ghí, ghee, přepuštěné máslo.

Přepuštěné máslo, často označované i jako ghí nebo ghee, patří mezi suroviny, které se rozhodně vyplatí mít v kuchyni po ruce. Proč? Vydrží déle než běžné máslo, má vyšší kouřový bod a díky jemné...

TOP 7 nejlepších receptů na jarní polévky (Tolik čerstvé zeleniny a bylinek!)

Letní polévka

Jen proto, že zima dávno skončila, neznamená, že skončila i sezóna polévek. Ba právě naopak! Jaro si říká o lehčí, svěží varianty z první čerstvé zeleniny a bylinek. A skvěle se hodí i do toho...

18. května 2026

Kam v Praze na nejlepší utopence? Legendární pivnice, kde chutnají nejlépe

utopenec s pivem

Nakládaný špekáček, cibule, ocet, feferonky a krajíc chleba. Utopenci dle mého patří k českým hospodám stejně jako dokonale načepované pivo a v Praze pořád existují podniky, kde je dělají poctivě,...

18. května 2026  4:20

Vláčné Red Velvet cheesecake brownies: Recept na luxusní mramorový dezert

Red velvet cheesecake brownies
Recept

Střední

90 min

Nemůžete se rozhodnout mezi hutným čokoládovým řezem a jemným tvarohovým dortem? Spojte to nejlepší...

MMA v Ledničko, vyprávěj! Ondřej Novotný a Jakub Batfalský proměnili ledvinky a vločky v nečekaný gastro souboj

Ledničko, vyprávěj! 11. díl

Jeden přinesl ledvinky jako vzpomínku na dětství a maminku, druhý vsadil na ovesné vločky jako každodenní palivo před tréninkem. V jedenáctém díle Ledničko, vyprávěj! se do kuchyně postavili promotér...

17. května 2026  13:30

Domácí zapečené halušky s brynzou, nivou a slaninou: Recept na sytý oběd

Zapečené halušky se sýrem a slaninou
Recept

Lehké

50 min

Vyzkoušejte domácí zapečené halušky se sýrem a slaninou, které posouvají tradiční recept o úroveň...

Tradiční Míša dort s jahodami: Recept na oblíbenou tvarohovou klasiku

Míša dort s jahodami
Recept

Střední

50 min

Vraťte se do dětských let s vylepšenou verzí oblíbeného dezertu. Náš domácí Míša dort s jahodami...

Slunečnicová semínka chrání srdce a nakopnou vás energií. Zjistěte, jak z nich vytěžit maximum pro vaše zdraví

Slunečnice

Levná a běžně dostupná. Slunečnicová semínka patří mezi potraviny, které mnozí přehlížejí, přitom nabízejí zajímavou kombinaci rostlinných bílkovin, zdravých tuků a minerálů. Díky vysokému obsahu...

17. května 2026  5:38

Jedna vláknina léčí zácpu, druhá živí mikrobiom. Tělo potřebuje obě

Celozrnné pečivo je lepší než bílé.

Když se řekne vláknina, většině lidí se vybaví celozrnné pečivo nebo zelenina. To je však jen část vlákniny, takzvaná nerozpustná vláknina, známá svými pozitivními účinky na trávení a také pro...

17. května 2026

Domácí zeleninový quiche s fetou: Recept na křehké francouzské koláčky

Quiche s pečenou zeleninou a fetou
Recept

Střední

85 min

Tyto mini quiche s pečenou zeleninou a sýrem feta si vás získají od prvního sousta. Spojení...

Domácí falafel v tortille s čerstvou zeleninou: Nejlepší recept na blízkovýchodní klasiku

Falafel v tortille
Recept

Střední

50 min

Dopřejte si doma chuť jako z oblíbeného bistra. Tento křupavý domácí falafel z cizrny a čerstvých...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sametová Red Velvet roláda s mascarpone a malinami: Luxusní dezert snadno a rychle

Red velvet roláda
Recept

Střední

50 min

Vyzkoušejte domácí Red Velvet roládu. Tento recept sází na kombinaci nádherně červeného,...

Máte po padesátce pořád chuť na sladké? Tohle je nejčastější příčina

Co jíst po 50? Nejde jen o to „co“, ale i o to „v jaké kombinaci“.

Po padesátce se chutě na sladké mohou objevovat častěji než dřív. Nemusí za tím být slabá vůle, ale změny v těle, úbytek svalové hmoty, hormony i špatně poskládaný jídelníček. Sladké si nezakazujte....

16. května 2026  4:20

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.