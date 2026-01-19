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Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná znáte, jiné stojí za to teprve objevit.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nedaleko Florence najdeme jídelnu, která si zakládá na klasickém obědovém stravování a příznivých cenách. Lidová jídelna Těšnov vaří už více než 35 let a podle provozovatelů sem každý den zamíří stovky zákazníků. Na výběr bývá přes dvanáct hotových jídel, nechybějí polévky ani zeleninové saláty.
Autor: MAFRA
Přímo v centru Prahy, ve Vodičkově ulici, se nachází retro jídelna Světozor. Její poloha v pasáži stejného jména je ideální pro každého, kdo se pohybuje kolem Václavského náměstí a nechce za oběd utratit příliš mnoho. Podnik nabízí klasická česká hotová jídla, která si můžete vybrat z denní nabídky.
Autor: Martin Stehlík
Na pražském Andělu, hned pod podstatně dražší restaurací, najdeme Jídelnu U Hrbka. Přestože leží v rušné části Smíchova, ví o ní jen málokdo. Vydávají tu poctivou českou klasiku jako řízek, svíčkovou nebo výpečky. Každý den si můžeme vybrat ze čtyř hotových jídel a oběd i s polévkou nepřesáhne 140 korun.
Autor: Vítězslav Bureš, iDNES.cz
Jméno U Rozvařilů patří k pražské gastronomické historii už po několik staletí. Kořeny podniku sahají až do 15. století, jeho největší sláva je ale spojená s dobou, kdy fungoval jako oblíbený bufet s rychlým občerstvením. Po přerušení provozu se v prosinci 2025 jídelna vrátila do pátého patra obchodního domu Bílá labuť.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kousek od pražské náplavky a tramvajové zastávky funguje Jídelna Na Výtoni, která navazuje na tradici rychlého bufetového stravování. Každý všední den tu připravují česká hotová jídla a hosté si je vybírají přímo u výdejního pultu. Zastavit se můžete také na polévku, obložený chlebíček s bramborovým salátem nebo párek v rohlíku.
Autor: MAFRA
Na Smíchově, v okolí Arbesova náměstí, najdeme Jídelnu Korunka. Podnik sází na českou kuchyni, syté porce a ceny, které mají zůstat dostupné i pro pravidelné strávníky. Sami provozovatelé s nadsázkou říkají, že nejsou michelinská restaurace, ale chtějí vařit tak, aby se babička neurazila. Právě klasická domácí jídla jsou hlavním důvodem, proč sem lidé chodí na oběd.
Autor: MAFRA
Jídelnu 17 najdeme v Dejvicích. Nabízí klasická hotová jídla, polévky i pokrmy inspirované zahraniční kuchyní, takže si na své přijdou příznivci české kuchyně i ti, kteří chtějí zkusit něco jiného. Součástí provozu je také bufet s nabídkou snídaní, salátů, chlebíčků, dezertů a drobného občerstvení.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
Na Letné najdeme stejnojmenný podnik, který spojuje jídelnu s řeznictvím. V nabídce se objevuje česká klasika i jídla ze světové kuchyně. Součástí provozovny je také studený lahůdkový pult, kde si můžeme vybrat chlebíčky, saláty nebo zákusky. Výhodou je, že se tu dá zastavit nejen na oběd, ale také pro něco menšího s sebou.
Autor: www.jidelnamasoletna.cz
V kancelářské čtvrti Brumlovka najdeme několik kantýn, mezi nimi také Lunchbox v budově Alpha. Jde o podnik zaměřený především na zaměstnance okolních firem, kteří sem chodí na snídaně, svačiny a obědy. Nabídka zahrnuje teplá jídla, saláty i sladké občerstvení a počítá také s možností vzít si jídlo s sebou.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
V kancelářské budově Filadelfie na Brumlovce najdeme kantýnu La Fresca, která nabízí podstatně širší výběr než klasické závodní jídelny. Každý den si můžeme vybrat z několika hotových jídel, polévek, bezmasých pokrmů i minutek připravovaných na objednávku. V nabídce se střídají české klasiky, například guláš nebo smažený řízek, s těstovinami, asijskými pokrmy a dalšími specialitami.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
Bistra U Evičky provozují v Praze několik poboček, mimo jiné na Bělehradské ulici na Vinohradech a na Senovážném náměstí v centru. Nabídka je postavená na každodenním stravování – ráno si tu můžeme dát snídani nebo drobné občerstvení, v poledne pak vybírat z několika hotových jídel. V menu se střídá česká kuchyně s mezinárodními pokrmy a nechybí ani vegetariánská varianta či saláty. Kromě obědů tu nabízejí také bagety, tousty, obložené housky a sladké pečivo.
Autor: www.bistra-u-evicky.cz
Jídelnu Vršovice najdeme přímo na Vršovické třídě, nedaleko tramvajové zastávky Koh-i-noor. Zaměřuje se především na česká hotová jídla, v nabídce ale nechybějí ani vegetariánské pokrmy. Každý den se tu střídají polévky a několik hlavních jídel, mezi nimi třeba řízky, výpečky, guláše nebo jídla s rýží. K obědu si můžeme vybrat také salát či něco sladkého.
Autor: www.jidelna.info
A které jídelny máte rádi vy? Přidávejte do komentářů své tipy na podniky, které v našem seznamu chybí.
Autor: Metro.cz