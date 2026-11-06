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KVÍZ: Poznáte 50 tradičních i světových jídel? U třicáté otázky určitě začnete chybovat
Myslíte si, že vás na talíři nic nepřekvapí? Otestujte své gurmánské znalosti v našem velkém kvízu, který prověří všechno od české klasiky až po exotické světové recepty.
Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...
Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut
Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...
Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...
Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů
Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od...
Banánový chlebíček s čokoládou a mandlemi: Vláčný moučník plný chuti
Střední
40 min
Máte doma přezrálé banány? Proměňte je v moučník, který provoní celý dům skořicí a čokoládou. Tento...
Husa vs. kachna: Která je lepší na svatomartinský oběd a kdy můžete ušetřit
Za svatomartinskou husu můžete zaplatit i více než tisíc korun, zatímco kachna vás může vyjít jen na pár stovek. Na první pohled je tedy levnější volba jasná. Jenže samotná cena ještě neprozradí,...
Jak připravit houskový knedlík? Recepty jako od babičky k huse nebo ke svíčkové
Domácí houskový knedlík je neodmyslitelnou součástí české kuchyně. Ať už ho podáváte ke guláši nebo jiné oblíbené omáčce, základem úspěchu je správně připravené kynuté těsto. Poradíme, jakou mouku...
Šedesát vzorků z českých obchodů, ani jedna pravá skořice. Jak ji poznat
Přichází čas skořice. Provoní cukroví, svařák i ranní kaši, jenže pod jedním názvem se prodávají čtyři různé druhy. Ty levnější obsahují výrazně víc kumarinu, který ve větším množství zatěžuje játra....
Skořice místo cukru: Jak s ní vařit a péct, aby pomáhala při hubnutí
Jedno z těch koření, které máme doma všichni, a na podzim ho používáme ještě častěji. Spojujeme si ji se sladkým a zároveň se o ní mluví jako o pomocníkovi při hubnutí. Pravda je méně bombastická,...
Croque monsieur sendvič s bešamelem: Recept na legendární francouzský sendvič
Lehké
40 min
Croque Monsieur je gastronomický zážitek, který povyšuje zapékaný chleba na úplně novou úroveň....
Avokádový salát s ředkvičkami a mandlemi: Svěží a křupavá delikatesa
Lehké
20 min
Hledáte recept na zdravý salát, který potěší vaše chuťové buňky? Kombinace avokáda, křupavých...
Mrkvový chlebíček: Vláčný moučník s nadýchanou šlehačkou a pistáciemi
Střední
50 min
Dopřejte si neuvěřitelně vláčný mrkvový chlebíček, který v sobě snoubí jemnou chuť koření a...
Řepánky nejsou zdravý dezert z červené řepy. Babičky je plnily něčím jiným
Zatímco dříve šlo o běžnou, levnou a sytou pochoutku našich babiček, dnes se řepánky stávají symbolem návratu ke kořenům a poctivé řemeslné pekařině. Pojďte si s námi představit tuhle staročeskou...
Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
Lomecká, Praha 9 - Újezd nad Lesy
24 950 000 Kč
Víkendové pečení se SweetBurg: Proč nevycházejí zázvorky? 4 hlavní chyby
Upřímně? Zázvorky dnes na plechu uvidíte jen málokde. Toto tradiční kořeněné cukroví podle receptů našich babiček z kuchyní téměř vymizelo. Koluje o nich mýtus, že jsou tvrdé jako kámen a jejich...
Mrkvový dort s ananasem: Vláčný dezert s krémem z mascarpone
Střední
120 min
Spojení jemně nastrouhané mrkve, ananasu, skořice a křupavých ořechů vytváří naprosto dokonalou...