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Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes

Petra Burgrová
Fotočlánek   4:30
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Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026) Lidová jídelna na Těšnově patří mezi pražské stálice Jídelna Světozor v centru Prahy je velmi oblíbená. Zdražení kvůli EET? V jídelně U Hrbka na pražském Andělu jen o korunu. Dneska... Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026) Moderní Jídelna na Výtoni je schovaná jen pár kroků od tramvajové zástavky. Korunka u Arbesa patří mezi nejtypičtější. Jídlo je tu jen „na stojáka.“ Jídelna17: Prostory jídelny jsou zrekonstruované a velmi příjemné. (14. srpna... Jídelna Letná Lunchbox kantýna O2 Brumlovka: Kantýna kromě obědů připravuje i snídaně. (18.... La Fresca: Kromě jídelny zde provozují také kavárnu. (17. srpna 2023) Bistra u Evičky
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná znáte, jiné stojí za to teprve objevit.

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Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes

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Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...

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