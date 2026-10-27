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Co je to kaki
Kaki je plodem stromu zvaného tomel japonský, jehož latinský rodový název Diospyros v překladu znamená „Diovo ovoce“. Původem pochází z Číny, kde se pěstuje už více než 2 000 let. Dnes už se ale pěstuje v subtropech po celém světě. Na naše pulty putuje nejčastěji z Itálie či Španělska.
Setkat se můžete s názvem korejské mango. Obchodní značka Sharon pak označuje plody, které se uměle zbavují trpkosti pomocí speciálních plynů, takže jsou křupavé a konzumovatelné ihned po nákupu.
Chuť dokonale zralého kaki je naprosto specifická, připomíná kombinaci broskve, melounu a jemného nádechu vanilky.
Jak je kaki zdravé
Kromě skvělé chuti je nabité zdravím:
- Vitamíny a minerály: Obsahuje velké množství vitamínu C, beta-karotenu a minerálních látek, jako je draslík, hořčík či vápník.
- Vláknina: Podporuje správné trávení.
- Pro zdravá játra a ledviny: Tradičně se doporučuje lidem s oslabenými játry, protože pomáhá tělu trávit tuky.
Jak se kaki konzumuje
Příprava kaki je jednoduchá. Ovoce nejprve omyjte pod tekoucí vodou a odstraňte zelený kalich u stopky. Poté záleží především na tom, jak je plod zralý a jakou má odrůdu.
Pevnější kaki můžete nakrájet na měsíčky nebo plátky a jíst podobně jako jablko. Slupka je jedlá, takže loupání není nutné. Pokud je vám její struktura nepříjemná, jednoduše ji odstraňte.
Velmi měkké a zralé kaki je praktičtější rozkrojit napůl a dužinu vyjíst lžičkou.
Jak správně vybrat kaki v obchodě
- Nákup: V obchodech kupujte plody, které nejsou otlačené. Často bývají tvrdé, což je v pořádku. Málokdy narazíte v obchodě na dokonale měkké kusy, protože ty by dlouhý transport nepřežily.
- Dozrávání: Tvrdé kaki nechte jednoduše pár dní při pokojové teplotě. Pokud proces chcete uspíšit, zavřete ho do papírového sáčku spolu s jablkem nebo banánem (ty uvolňují etylen, který urychluje dozrávání).
- Konzumace: Správně zralé kaki poznáte tak, že je na omak měkké, na pohled téměř průsvitné a slupka se mírně leskne.
Recepty z kaki
- Čokoládové palačinky s ovocem
- Skořicová galetka s kaki
- Tartaletky s kaki
- Bruschetta s kaki a mozzarellou