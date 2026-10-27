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Kaki je teď všude. Nemusí se loupat a k dozrání stačí jednoduchý trik

Petra Burgrová
  4:00

Kaki | foto: Canva

Když se podzim přehoupne do své druhé poloviny, pulty obchodů s ovocem a zeleninou rozzáří sytě oranžové plody, které tvarem tak trochu připomínají rajče nebo menší pomeranč. Kaki je exotické ovoce, které si v našich končinách získalo obrovskou oblibu.

Obsah

Co je to kaki

Kaki je plodem stromu zvaného tomel japonský, jehož latinský rodový název Diospyros v překladu znamená „Diovo ovoce“. Původem pochází z Číny, kde se pěstuje už více než 2 000 let. Dnes už se ale pěstuje v subtropech po celém světě. Na naše pulty putuje nejčastěji z Itálie či Španělska.

Setkat se můžete s názvem korejské mango. Obchodní značka Sharon pak označuje plody, které se uměle zbavují trpkosti pomocí speciálních plynů, takže jsou křupavé a konzumovatelné ihned po nákupu.

Chuť dokonale zralého kaki je naprosto specifická, připomíná kombinaci broskve, melounu a jemného nádechu vanilky.

Ovesná kaše s dýňovým olejem a oříšky

Ovesná kaše s dýňovým olejem a oříšky: Krémová snídaně s kaki a semínky

Recept

Lehké

35 min

Kaki je bohaté na vlákninu, antioxidanty a minerály.

Jak je kaki zdravé

Kromě skvělé chuti je nabité zdravím:

  • Vitamíny a minerály: Obsahuje velké množství vitamínu C, beta-karotenu a minerálních látek, jako je draslík, hořčík či vápník.
  • Vláknina: Podporuje správné trávení.
  • Pro zdravá játra a ledviny: Tradičně se doporučuje lidem s oslabenými játry, protože pomáhá tělu trávit tuky.
Jogurtový dezert do skleničky

Jogurtový dezert do skleničky

Recept

Střední

40 min

Pokud kaki necháte úplně změknout, můžete ho rozkrojit napůl a vydlabat lžičkou jako třeba kiwi.

Jak se kaki konzumuje

Příprava kaki je jednoduchá. Ovoce nejprve omyjte pod tekoucí vodou a odstraňte zelený kalich u stopky. Poté záleží především na tom, jak je plod zralý a jakou má odrůdu.

Pevnější kaki můžete nakrájet na měsíčky nebo plátky a jíst podobně jako jablko. Slupka je jedlá, takže loupání není nutné. Pokud je vám její struktura nepříjemná, jednoduše ji odstraňte.

Velmi měkké a zralé kaki je praktičtější rozkrojit napůl a dužinu vyjíst lžičkou.

Šťavnaté oranžové plody kaki zrají na stromě zvaném tomel japonský.

Jak správně vybrat kaki v obchodě

  1. Nákup: V obchodech kupujte plody, které nejsou otlačené. Často bývají tvrdé, což je v pořádku. Málokdy narazíte v obchodě na dokonale měkké kusy, protože ty by dlouhý transport nepřežily.
  2. Dozrávání: Tvrdé kaki nechte jednoduše pár dní při pokojové teplotě. Pokud proces chcete uspíšit, zavřete ho do papírového sáčku spolu s jablkem nebo banánem (ty uvolňují etylen, který urychluje dozrávání).
  3. Konzumace: Správně zralé kaki poznáte tak, že je na omak měkké, na pohled téměř průsvitné a slupka se mírně leskne.
Salát s khaki a smaženým kozím sýrem

Salát s khaki a smaženým kozím sýrem

Recept

Lehké

40 min

Bruschetta s kaki a mozzarellou

Recepty z kaki

Kokosový chlebíček s tropickým ovocem

Kokosový chlebíček s tropickým ovocem

Recept

Lehké

50 min
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Témata: jablko, Kaki, mango, Ovoce, Obchod

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