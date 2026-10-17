Z čeho je kakánek
Základ této speciality je až překvapivě jednoduchý. Tvoří ho olomoucké tvarůžky, pivo a drcený kmín. V některých lidových receptech se však místo tvarůžků používal tvrdý tvaroh, který se rozdrobil do misky, zalil pivem a nechal zrát i s cibulí a kořením.
Vznikl v dobách, kdy se v kuchyni zpracovával každý kousek jídla a tvrdý tvaroh se místo vyhození nechával naložený zrát. V časech, kdy ještě neexistovaly chladničky, bylo naložení tvarohu do piva spolu s kořením jedním ze způsobů konzervace. Zrání dodávalo směsi výraznou chuť.
Jak kakánek podávat
Praktický tip: Při přípravě tvarůžkové varianty dbejte na to, aby byly všechny kousky zcela ponořené v pivu, a použijte ideálně sterilovanou skleněnou nádobu.
Nejlepší je čerstvý chléb, který pomazánkou hojně potřeme.
Dobře se hodí k posezení u piva, kde může doplnit další výrazné sýry a různé druhy pečiva. Pokud chceme chuť doladit, můžeme přidat cibuli nebo chilli. Je však dobré počítat s tím, že kakánek má opravdu výrazné aroma. Tvarůžky jsou známé svou specifickou vůní a delší zrání ji ještě zvýrazňuje. Právě proto je tato pomazánka spíš pro ty, kteří si na aromatických sýrech pochutnávají, než pro milovníky jemných sýrových pomazánek.
Recept na kakánek z tvarůžků
- 200 g olomouckých tvarůžků
- světlé pivo podle potřeby
- drcený kmín
- Tvarůžky naskládáme do čisté sklenice a jednotlivé vrstvy průběžně prosypáváme drceným kmínem. Poté je zalijeme světlým pivem tak, aby byly všechny ponořené.
- Sklenici uzavřeme a uložíme na několik dní do temna. Během zrání se tvarůžky postupně rozloží. Jakmile získají pomazánkovou konzistenci, můžeme kakánek podávat.
- Hotovou směs mažeme na čerstvý chléb s máslem. Kdo má rád výraznější chuť, může přidat také čerstvě nakrájenou cibuli.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 10 minut bed doby odležení