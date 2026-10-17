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Kakánek: Smradlavá pomazánka z tvarůžků a piva

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  9:00

Tvarůžková pomazánka s bílým pepřem | foto: TDKulinární studio MAFRA

Napadlo by vás tvarůžky nebo tvrdý tvaroh naložit do piva a nechat je rozležet? No vidíte, ono to opravdu existuje! Tato netradiční a pro mnohé kontroverzní pochoutka se jmenuje Kakánek. Ačkoliv svými názvy i aroma dokáže slabší povahy naprosto znejistět, milovníci zralých sýrů na ni nedají dopustit.

Z čeho je kakánek

Základ této speciality je až překvapivě jednoduchý. Tvoří ho olomoucké tvarůžky, pivo a drcený kmín. V některých lidových receptech se však místo tvarůžků používal tvrdý tvaroh, který se rozdrobil do misky, zalil pivem a nechal zrát i s cibulí a kořením.

Vznikl v dobách, kdy se v kuchyni zpracovával každý kousek jídla a tvrdý tvaroh se místo vyhození nechával naložený zrát. V časech, kdy ještě neexistovaly chladničky, bylo naložení tvarohu do piva spolu s kořením jedním ze způsobů konzervace. Zrání dodávalo směsi výraznou chuť.

Tvarůžkový tatarák

Tvarůžkový tatarák s pivem a marinovanou cibulí: Pikantní pohoštění k pivu

Recept

Lehké

40 min

Na recept potřebujete pouze tři suroviny, tvarůžky, kmín a pivo.

Jak kakánek podávat

Praktický tip: Při přípravě tvarůžkové varianty dbejte na to, aby byly všechny kousky zcela ponořené v pivu, a použijte ideálně sterilovanou skleněnou nádobu.

Nejlepší je čerstvý chléb, který pomazánkou hojně potřeme.

Dobře se hodí k posezení u piva, kde může doplnit další výrazné sýry a různé druhy pečiva. Pokud chceme chuť doladit, můžeme přidat cibuli nebo chilli. Je však dobré počítat s tím, že kakánek má opravdu výrazné aroma. Tvarůžky jsou známé svou specifickou vůní a delší zrání ji ještě zvýrazňuje. Právě proto je tato pomazánka spíš pro ty, kteří si na aromatických sýrech pochutnávají, než pro milovníky jemných sýrových pomazánek.

Tvarůžková pomazánka

Tvarůžková pomazánka

Recept

Lehké

15 min

Nejlpší je použít pravé olomoucké tvarůžky.

Recept na kakánek z tvarůžků

  • 200 g olomouckých tvarůžků
  • světlé pivo podle potřeby
  • drcený kmín
  1. Tvarůžky naskládáme do čisté sklenice a jednotlivé vrstvy průběžně prosypáváme drceným kmínem. Poté je zalijeme světlým pivem tak, aby byly všechny ponořené.
  2. Sklenici uzavřeme a uložíme na několik dní do temna. Během zrání se tvarůžky postupně rozloží. Jakmile získají pomazánkovou konzistenci, můžeme kakánek podávat.
  3. Hotovou směs mažeme na čerstvý chléb s máslem. Kdo má rád výraznější chuť, může přidat také čerstvě nakrájenou cibuli.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 10 minut bed doby odležení

Smažené tvarůžky s lepenicí

Tvarůžkový smažák s cibulovou lepenicí – Pikantní sýrový chod s poctivou přílohou

Recept

Lehké

50 min
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