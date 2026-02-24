Johanka ze Survivor: Zavzpomínejme na její narozeninový rýžový dort pro vítěze Tomáše

Kultovní dort z rýže a kokosu
Johanka ze Survivor Česko & Slovensko ukázala, že i s minimem surovin se dá vykouzlit něco opravdu výjimečného. Na narozeniny pozdějšího vítěze Tomáše připravila třípatrový rýžový dort – a to jen z vařené rýže, kokosu a natrhaných květin. Dort se stal rychle kultovní záležitostí a ukázal, že fantazie a kreativita mohou překonat i ty nejnáročnější podmínky.
Chcete-li si podobný rýžový dort připravit doma, inspirujte se jedním z našich receptů, třeba filipínským dezertem Biko (Sticky Rice Cake).
Recept Biko – rýžový dort
- 1 ½ hrnku lepkavé (sladké) rýže
- 1 plechovka (cca 225 g) kokosového krému
- 1 plechovka (cca 400 ml) plnotučného kokosového mléka
- ½ hrnku hnědého cukru
- ½ lžičky soli
- Rýži namočíme do mísy s vodou alespoň o palec vyšší, než je hladina rýže. Zakryjeme a necháme na pokojové teplotě 6 hodin nebo přes noc.
- Připravíme si latik (kokosový karamel) – kokosový krém dáme do malého hrnce na středně vysoký plamen. Sledujeme, jak se krém vaří a postupně přeměňuje na zlaté kokosové kuličky. Neustále mícháme, aby se nepřipálily, a poté je oddělíme od oleje. Kuličky odložíme stranou a olej si ponecháme.
- Namočenou rýži scedíme a odlijeme tekutinu. Větší pánvi smícháme rýži s kokosovým mlékem, cukrem a solí. Za stálého míchání vaříme, dokud rýže nezměkne a nezhoustne (cca 15 minut). Pokud začne směs příliš vřít, snížíme teplotu.
- Připravenou směs přeneseme do vymazané pečicí formy (využijeme olej z latiku), uhladíme povrch a pečeme při 190 °C asi 30 minut. Necháme vychladnout na pokojovou teplotu.
- Nakrájíme na kostičky a těsně před servírováním posypeme latikem.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy asi: 60 minut