Jak vnímá zimu filosofie jógy
Začátek roku je měsícem předsevzetí, detoxů, diet. Příroda spí, je chladno, dny jsou krátké a nám se nedostává tolik sil jako za slunných dní. Energie se přirozeně stahuje dovnitř, v přírodě do země, v našem případě do našeho těla. Místo velkých výkonů nás volá klid, teplo a péče. Právě teď si tělo ukládá zásoby, ze kterých bude čerpat po celý zbytek roku.
Kdy jindy než teď naslouchat tělu? Začněte u jídla. Dopřejte si zahřívající potraviny a výživné nápoje. Odpojte se od technologií, dopřejte si večery bez světel obrazovek. Ne proto, že byste měli, ale proto, že vám to jednoduše udělá dobře.
3 tipy, jak v zimě dobít baterky
Z pohledu tradičního vnímání těla jsou v zimě nejcitlivější ledviny – naše pomyslné životní baterky. Když je chladno a tma, tělo přirozeně šetří energii a ukládá ji hlouběji do tkání. To je důvod, proč se začátkem roku cítíme unavenější, pomalejší a máme větší chuť na teplá, sytá jídla.
Místo boje s tímto rytmem je lepší ho přijmout. Jak se zachovat?
- Zahřívat se zevnitř.
- Jíst pravidelně a výživně.
- Víc spát a méně „jet na výkon“.
Co jíst, když je venku zima?
Když je venku chlad, tělu prospívají vařená, teplá a snadno stravitelná jídla. Studené saláty, jogurty z lednice nebo syrová strava jdou v tomto období spíš proti přirozeným potřebám organismu. Známe to asi všichni, v zimě máme největší chuť na horkou polévku. Tělo prostě ví, co potřebuje, a řekne si skrze naši chuť na to.
Co zařadit do zimního jídelníčku:
- Vývary – masové i zeleninové, ideálně dlouho tažené.
- Luštěniny, zejména fazole – mimochodem není náhoda, že tvarem připomínají ledviny.
- Kořenovou zeleninu – mrkev, petržel, pastinák, celer.
- Namočené ořechy a semínka.
- Teplé obilné kaše.
- Zahřívací koření a byliny – zázvor, skořice, kardamom, ženšen.
Zimní jídelníček od rána do večera
Leden nás neučí, jak být lepší verzí sebe sama. Učí nás, jak být k sobě laskavější. Jak zpomalit, zahřát se a dát tělu to, co skutečně potřebuje – klid, výživu a čas. A přesně to je možná ten nejlepší začátek roku.
Snídaně a lehká jídla
Hlavní jídla
- Smetanové fazole
- Pečená kořenová zelenina
- Pohankové rizoto s houbami
- Jáhly s pečenými jablíčky
- Kuřecí stehna na kořenové zelenině
Polévky a vývary
- Hovězí vývar s kořenovou zeleninou
- Miso polévka s tofu a řasou
- Krémová dýňová polévka se zázvorem
- Fazolová polévka
Co pít, aby tělo nezmrzlo zevnitř
Ani v lednu nesmíme zapomínat na pitný režim. Ledové nápoje nejsou vhodné, to asi každého napadne. Přirozeně na ně stejně nemáme chuť. Naopak si rádi dáme něco teplého, pro zahřátí. Na začátek roku je třeba si přichystat hrnek, který nám dobře padne do rukou.
- Pijte jakékoli teplé nápoje: čaje, bylinné odvary, ovocné čaje.
- Někdo rád pije slabý vývar bez zavářky, lžíci netřeba, stačí hrnek.
- Nejen pro zažívání je dobrá teplá voda. Do té můžete kápnout citron, nebo ji ochutit trochou domácího medu.
Leden není jen o jídle
Pečujeme o tělo, ale ruku v ruce s tím jde také péče o naši duchovní stránku. Nejen na talíř je třeba se soustředit. Stejně důležitý je i způsob, jakým v zimním období trávíme večery. Inspirovat se můžeme u našich předků, kteří si o dlouhých zimních večerech povídali, scházeli se u draní peří, společně rozjímali a krátili si tak čekání na jaro, než se probudí příroda.
Co v 21. století s lednovým večerem?
- Ideálně vypněte elektroniku nejpozději kolem 20. hodiny. Světlo monitorů nám nedělá dobře.
- Zapalte svíčku. Tlumené světlo nám naopak dělá velmi dobře.
- Dopřejte si teplou sprchu nebo koupel. Do vany můžete přidat relaxační sůl.
- Možná máte ráda masáže. Dopřejte si je právě nyní, během dlouhých zimních večerů. Masírovat se nechte teplým olejem, použít můžete masážní svíčku.
- Nejsme medvědi, zimní spánek samozřejmě nepotřebujeme, ale spánek jako takový ano. Dopřejte si dostatek spánku bez výčitek.
Pokud se vám nepodaří splnit vše, nevadí. Tělo poděkuje za každý lednový vstřícný krok vůči němu. Dodržíte-li 80 procent z uvedeného, tělo vám poděkuje a budete se cítit dobře dřív, než přijde jaro.
