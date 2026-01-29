Jak neztratit energii v zimě? Ajurvéda doporučuje teplou polévku už k snídani

Petra Kašparová
  17:02
Začátek roku, zimní měsíce. Čas, kdy příroda odpočívá a energie se stahuje dovnitř. Místo diet a výkonu je proto ideální čas tělo zahřívat, vyživovat a dopřát mu klid. Poradíme, co teď jíst a pít, čemu se raději vyhnout a jak se naladit na pomalejší zimní rytmus, aby nám bylo dobře nejen nyní, ale po celý rok.
Obsah

Jak vnímá zimu filosofie jógy

Začátek roku je měsícem předsevzetí, detoxů, diet. Příroda spí, je chladno, dny jsou krátké a nám se nedostává tolik sil jako za slunných dní. Energie se přirozeně stahuje dovnitř, v přírodě do země, v našem případě do našeho těla. Místo velkých výkonů nás volá klid, teplo a péče. Právě teď si tělo ukládá zásoby, ze kterých bude čerpat po celý zbytek roku.

Kdy jindy než teď naslouchat tělu? Začněte u jídla. Dopřejte si zahřívající potraviny a výživné nápoje. Odpojte se od technologií, dopřejte si večery bez světel obrazovek. Ne proto, že byste měli, ale proto, že vám to jednoduše udělá dobře.

3 tipy, jak v zimě dobít baterky

Z pohledu tradičního vnímání těla jsou v zimě nejcitlivější ledviny – naše pomyslné životní baterky. Když je chladno a tma, tělo přirozeně šetří energii a ukládá ji hlouběji do tkání. To je důvod, proč se začátkem roku cítíme unavenější, pomalejší a máme větší chuť na teplá, sytá jídla.

Místo boje s tímto rytmem je lepší ho přijmout. Jak se zachovat?

  1. Zahřívat se zevnitř.
  2. Jíst pravidelně a výživně.
  3. Víc spát a méně „jet na výkon“.

V lednu je lepší zpomalit a „zazimovat se“.

Co jíst, když je venku zima?

Když je venku chlad, tělu prospívají vařená, teplá a snadno stravitelná jídla. Studené saláty, jogurty z lednice nebo syrová strava jdou v tomto období spíš proti přirozeným potřebám organismu. Známe to asi všichni, v zimě máme největší chuť na horkou polévku. Tělo prostě ví, co potřebuje, a řekne si skrze naši chuť na to.

Co zařadit do zimního jídelníčku:

  • Vývary – masové i zeleninové, ideálně dlouho tažené.
  • Luštěniny, zejména fazole – mimochodem není náhoda, že tvarem připomínají ledviny.
  • Kořenovou zeleninu – mrkev, petržel, pastinák, celer.
  • Namočené ořechy a semínka.
  • Teplé obilné kaše.
  • Zahřívací koření a byliny – zázvor, skořice, kardamom, ženšen.
Poctivý hovězí vývar

Poctivý hovězí vývar

Recept

Střední

180 min

Bramborová polévka se sušenými houbami je v lednu ideálním pokrmem.

Zimní jídelníček od rána do večera

Leden nás neučí, jak být lepší verzí sebe sama. Učí nás, jak být k sobě laskavější. Jak zpomalit, zahřát se a dát tělu to, co skutečně potřebuje – klid, výživu a čas. A přesně to je možná ten nejlepší začátek roku.

Snídaně a lehká jídla

Hlavní jídla

Polévky a vývary

Jáhlová kaše s mákem

Jáhlová kaše s mákem

Recept

Lehké

20 min

Co pít, aby tělo nezmrzlo zevnitř

Ani v lednu nesmíme zapomínat na pitný režim. Ledové nápoje nejsou vhodné, to asi každého napadne. Přirozeně na ně stejně nemáme chuť. Naopak si rádi dáme něco teplého, pro zahřátí. Na začátek roku je třeba si přichystat hrnek, který nám dobře padne do rukou.

  • Pijte jakékoli teplé nápoje: čaje, bylinné odvary, ovocné čaje.
  • Někdo rád pije slabý vývar bez zavářky, lžíci netřeba, stačí hrnek.
  • Nejen pro zažívání je dobrá teplá voda. Do té můžete kápnout citron, nebo ji ochutit trochou domácího medu.

Dejte v zimě přednost nápojům, které zahřejnou. Tedy čaji před vodou.

Leden není jen o jídle

Pečujeme o tělo, ale ruku v ruce s tím jde také péče o naši duchovní stránku. Nejen na talíř je třeba se soustředit. Stejně důležitý je i způsob, jakým v zimním období trávíme večery. Inspirovat se můžeme u našich předků, kteří si o dlouhých zimních večerech povídali, scházeli se u draní peří, společně rozjímali a krátili si tak čekání na jaro, než se probudí příroda.

Co v 21. století s lednovým večerem?

  • Ideálně vypněte elektroniku nejpozději kolem 20. hodiny. Světlo monitorů nám nedělá dobře.
  • Zapalte svíčku. Tlumené světlo nám naopak dělá velmi dobře.
  • Dopřejte si teplou sprchu nebo koupel. Do vany můžete přidat relaxační sůl.
  • Možná máte ráda masáže. Dopřejte si je právě nyní, během dlouhých zimních večerů. Masírovat se nechte teplým olejem, použít můžete masážní svíčku.
  • Nejsme medvědi, zimní spánek samozřejmě nepotřebujeme, ale spánek jako takový ano. Dopřejte si dostatek spánku bez výčitek.

Pokud se vám nepodaří splnit vše, nevadí. Tělo poděkuje za každý lednový vstřícný krok vůči němu. Dodržíte-li 80 procent z uvedeného, tělo vám poděkuje a budete se cítit dobře dřív, než přijde jaro.


