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Jíte málo ryb? Tělu mohou chybět omega-3. Tyto běžné potraviny je doplní lépe než drahé kapsle

Natálie Brabcová
  5:00

Omega-3 mastné kyseliny nemusíte získávat jen z doplňků stravy. Mezi nejlepší přirozené zdroje patří tučné ryby, semínka a ořechy. | foto: Canva

Omega-3 mastné kyseliny si většina lidí spojuje hlavně s rybím olejem a doplňky stravy. Ve skutečnosti je ale najdeme i v běžných potravinách, například v tučných rybách, lněných semínkách nebo vlašských ořeších. Lidské tělo si je nedokáže vytvořit v dostatečném množství, a proto je musí pravidelně přijímat ze stravy. Nízký příjem omega-3 může souviset například s horší koncentrací, suchou pokožkou nebo nedostatečným příjmem důležitých tuků.

Obsah

Co jsou omega-3 a proč je tělo potřebuje

Omega-3 jsou nenasycené mastné kyseliny, které si tělo neumí samo vytvořit v dostatečném množství. Proto je musíme přijímat ze stravy nebo doplňků.

Nejdůležitější typy omega-3:

  • EPA (eikosapentaenová kyselina)
  • DHA (dokosahexaenová kyselina)
  • ALA (alfa-linolenová kyselina)

EPA a DHA se nacházejí hlavně v tučných mořských rybách. ALA najdeme především v rostlinných zdrojích, například ve lněných semínkách nebo vlašských ořeších.

Věděli jste, že?

Omega-3 mastné kyseliny se zmiňují také v souvislosti s fungováním nervové soustavy a psychickou pohodou. Výzkumy naznačují, že nižší hladiny omega-3 v organismu mohou souviset s vyšším výskytem depresí.

Co přesně omega-3 dělají:

  • podporují normální činnost srdce
  • podílejí se na správné funkci mozku
  • přispívají k normálnímu zraku
  • podílejí se na regulaci některých zánětlivých procesů v těle
  • udržuje normální krevní tlak

Nedostatek omega-3 mastných kyselin se může projevovat chronickou únavou.

Nedostatek omega-3: Příznaky, které většina lidí přehlíží

Nedostatek omega-3 bývá nenápadný. Nejde o klasický deficit jako například u železa nebo vitaminu C, přesto může mít dlouhodobě vliv na fungování organismu.

Nízký příjem omega-3 bývá spojován například s:

Inspirace na obědy bohaté na omega-3

  • únavou
  • horší koncentrací
  • suchou pokožkou
  • horší regenerací
  • častějšími výkyvy nálady

Rizikové skupiny:

  • lidé, kteří téměř nejí ryby
  • vegetariáni a vegani
  • těhotné ženy
  • senioři

Živočišné zdroje: Ryby jsou nejlepším zdrojem EPA a DHA

Nejvýznamnějšími zdroji omega-3 mastných kyselin EPA a DHA jsou především tučné mořské ryby. EPA a DHA patří mezi přímo využitelné formy omega-3, které tělo nemusí nejprve přeměňovat.

Obsah omega-3 v živočišných potravinách
PotravinaBěžná porcePřibližný obsah omega-3
Makrela150 gpřibližně 1 500–2 000 mg EPA + DHA
Losos150 gpřibližně 1 500–2 500 mg EPA + DHA
Sleď100 gpřibližně 1 500–2 000 mg EPA + DHA
Sardinky100 gpřibližně 1 000–1 500 mg EPA + DHA

Uvedené hodnoty jsou orientační a mohou se lišit podle druhu ryby, jejího původu, způsobu chovu a zpracování. Vycházejí z údajů amerického Národního institutu zdraví (NIH) a databáze nutričních hodnot potravin USDA FoodData Central.

Chia: Tajemství silného srdce staré tisíce let. Ukryté je v těchto malých semínkách

Chia semínka jsou důležitým zdrojem bílkovin a omega 3 mastných kyselin.

Rostlinné zdroje: Lněná semínka a chia dodají hlavně ALA

Rostlinné potraviny obsahují především kyselinu alfa-linolenovou (ALA), esenciální omega-3 mastnou kyselinu. Tělo ji dokáže jen omezeně přeměnit na EPA a DHA, proto rostlinné zdroje nenahrazují plně tučné ryby, ale stále jsou cennou součástí pestré stravy.

Obsah omega-3 v rostlinných potravinách
PotravinaBěžná porcePřibližný obsah omega-3
Chia semínka30 gpřibližně 5 000 mg ALA
Lněná semínka30 gpřibližně 6 000–7 000 mg ALA
Vlašské ořechy30 gpřibližně 2 500 mg ALA

Uvedené hodnoty jsou orientační a mohou se lišit podle odrůdy potraviny, původu a způsobu zpracování. Vycházejí z údajů amerického Národního institutu zdraví (NIH) a databáze nutričních hodnot potravin USDA FoodData Central.

Kolik omega-3 denně potřebujete

Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) činí adekvátní příjem omega-3 mastných kyselin pro zdravé dospělé přibližně 250 mg EPA + DHA denně.

Doporučený příjem EPA a DHA
SkupinaAdekvátní příjem
Dospělí250 mg EPA + DHA denně
Těhotné a kojící ženynavíc 100–200 mg DHA denně

„Nejlepší způsob, jak si zajistit optimální příjem omega-3 mastných kyselin, je jíst alespoň dvakrát týdně ryby. Pokud však nejíte dostatek tučných ryb nebo mořských plodů, je pro vás užívání doplňků stravy s omega-3 mastnými kyselinami přínosné,“ uvádí Mgr. Barbora Jedličková, farmaceutka z lékárny Dr. Max.

Borůvková pěna

Borůvková pěna se skořicí – Křehký dezert na rodinné posezení

Recept

Lehké

20 min

Borůvková pěna s chia semínky.

Jak snadno zvýšit příjem omega-3 z běžného jídelníčku

Omega-3 mastné kyseliny nemusíte získávat pouze z doplňků stravy.

Snídaně
ovesná kaše s chia semínky a vlašskými ořechy
(30 g chia semínek + 30 g vlašských ořechů)
→ přibližně 7 000–8 000 mg ALA

Oběd
pečená makrela s vařenými bramborami a zeleninovým salátem
(100–150 g makrely)
→ přibližně 1 500–2 500 mg EPA + DHA

Večeře
celozrnný chléb se sardinkovou pomazánkou a zeleninou
(1 konzerva sardinek, přibližně 90–100 g ryby)
→ přibližně 1 000–1 500 mg EPA + DHA

Takový jídelníček kombinuje rostlinné zdroje omega-3 (ALA) s příjmem přímo využitelných forem EPA a DHA z ryb. Jedna porce tučné ryby může přitom několikanásobně pokrýt doporučený denní příjem EPA a DHA pro zdravé dospělé.

Lososový wellington

Lososový wellington

Recept

Střední

60 min

Losos Wellington

Omega-3 v jídelníčku: Co si zapamatovat

Pokud chcete přijímat dostatek omega-3 mastných kyselin přirozeně ze stravy, zaměřte se hlavně na:

  • tučné mořské ryby – losos, makrela, sardinky nebo sleď patří mezi nejvýznamnější zdroje EPA a DHA, tedy dlouhodobých forem omega-3, které tělo dokáže přímo využít
  • pravidelnou konzumaci ryb – zařazení ryb do jídelníčku pomáhá zvýšit příjem EPA a DHA; právě tyto formy omega-3 jsou spojovány s normální funkcí srdce a dalšími funkcemi organismu
  • lněná a chia semínka nebo vlašské ořechy – obsahují především ALA, tedy rostlinnou formu omega-3. Organismus ji sice dokáže částečně přeměnit na EPA a DHA, ale tato přeměna je omezená, proto nejsou úplnou náhradou rybích zdrojů
  • sledování obsahu EPA a DHA u doplňků stravy – rozhodující není pouze množství rybího oleje uvedené na obalu, ale především skutečný obsah EPA a DHA v denní dávce
  • užívání omega-3 společně s jídlem obsahujícím tuk – omega-3 jsou tuky a jejich vstřebávání může být účinnější při užívání během jídla, zejména pokud jídlo obsahuje další tuky

Pokud nejíte 2 až 3 porce ryby týdně, doplňujte omega-3, radí farmaceutka

Jednoduchý oběd s lososem ukazuje, že potraviny bohaté na omega-3 lze snadno zařadit do běžného jídelníčku.

Recept Pečený losos s quinoou a zeleninou

  • 2 filety z lososa (cca 300 g)
  • 100 g suché quinoy
  • 1 cuketa
  • 1 červená paprika
  • hrst čerstvého špenátu nebo rukoly
  • 2 lžíce extra panenského olivového oleje
  • šťáva z poloviny citronu
  • čerstvý kopr nebo petrželka
  • sůl
  • čerstvě mletý pepř
  1. Lososa osolíme, opepříme, zakápneme citronovou šťávou a lehce potřeme olivovým olejem. Pečeme v troubě při 180 °C přibližně 12 až 15 minut podle výšky filetů.
  2. Quinou propláchneme a uvaříme podle návodu. Cuketu a papriku nakrájíme na menší kousky a krátce opečeme na pánvi, aby zelenina zůstala lehce křupavá. Nakonec přidáme čerstvý špenát nebo rukolu.
  3. Hotového lososa podáváme s quinoou a zeleninou, doplníme čerstvými bylinkami a podle chuti zakápneme citronem.

Počet porcí: 2 porce
Doba přípravy: přibližně 30 minut

Losos s kapary a zeleninová quinoa

Losos s kapary a zeleninová quinoa

Recept

Střední

45 min

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