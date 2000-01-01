Stárnutí nezastavíte, ale jídlem ho můžete výrazně ovlivnit. Kolagen, který drží pleť pevnou a pružnou, si tělo vyrábí samo z bílkovin, potřebuje k tomu ale také vitamin C, zinek a další živiny. S věkem jeho tvorba slábne, a o to víc záleží na tom, co máte na talíři. Inspirací pro náš týdenní jídelníček byla kniha Jídlem proti času amerického lékaře Iana K. Smithe. První den vychází z jeho vzorového jídelníčku a další recepty na něj navazují. Začít můžete kterýkoli den.
Autor: Canva
Snídaně: Frittata se špenátem, houbami a kešu. Vejce, špenát a houby, k tomu plátek celozrnného toastu. Podobnou snídani doporučuje i Ian K. Smith. Vejce dodají bílkoviny a vitamin B12, špenát folát a kešu zinek, který tělo potřebuje k tvorbě kolagenu.
Autor: Profimedia.cz
Oběd: Rizoto z quinoy s kuřetem, houbami a zeleninou. Libové kuřecí maso je zdrojem bílkovin a vitaminu B6, quinoa pomalu se uvolňujících sacharidů a zelenina vitaminů a vlákniny. Quinoy uvařte dvojnásobek, zítra se vám bude hodit do salátu.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Smoothie z lesního ovoce. Jogurt, hrst borůvek nebo malin a pár mandlí rozmixujte dohladka. Lesní ovoce je bohaté na vitamin C, bez kterého si tělo kolagen nevytvoří. Jogurt přidá vápník a mandle zdravé tuky a vitamin E, který chrání pleť před volnými radikály.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Losos s chřestem. Losos patří k nejlepším zdrojům omega-3 mastných kyselin a vitaminu D, které pomáhají tlumit záněty, a pleť díky nim lépe drží vlhkost. Chřest dodá folát a vlákninu. Mimo sezonu ho klidně nahraďte zelenými fazolkami. Přidat můžete také celozrnné těstoviny.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Kaše z fermentovaných vloček s granolou a ovocem. Ovesné vločky dodají vlákninu, která stabilizuje hladinu cukru v krvi. Kolísání cukru totiž pleti neprospívá. Přidejte také lněné semínko a sušené meruňky, které jídlu dodají přirozenou sladkost a železo.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Vrstvený salát do krabičky s quinoou, cizrnou a halloumi podle Kamily Lindy Sedláčkové. Ze zbylé quinoy je oběd do krabičky za pár minut. Přidejte červenou papriku, která obsahuje víc vitaminu C než citron, a petrželku. Spolu s bílkovinami z cizrny a halloumi tak dostanete do těla živiny, které tvorba kolagenu potřebuje.
Autor: Archiv Kamila Linda Sedláčková
Svačina: Hummus s červenou řepou a zeleninou. Další svačina ze vzorového jídelníčku. Cizrna dodá rostlinné bílkoviny, železo a hořčík. Podávejte ho s mrkvovými tyčinkami: mrkev obsahuje beta-karoten, ze kterého si tělo tvoří vitamin A důležitý pro obnovu kožních buněk.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Tažený hovězí vývar z kostí se zeleninou. Při dlouhém vaření kostí a chrupavek se do vývaru uvolňuje želatina, tedy rozložený kolagen, a s ní aminokyseliny glycin a prolin. Vývar potřebuje čas, ne pozornost. Uvařte velký hrnec, protože jako základ ho využijete do dalších polévek.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Mátovo-borůvkové smoothie. Rychlá snídaně plná antioxidantů a vitaminu C. Použít můžete i mražené ovoce, třeba černý rybíz, který patří k nejbohatším zdrojům vitaminu C. Jogurt přidá bílkoviny a smoothie zasytí víc než samotné ovoce.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Polévka z červené čočky s rajčaty. Uvařte ji na vývaru z předchozího dne. Červená čočka je zdrojem rostlinných bílkovin, železa a pomalých sacharidů a nemusí se namáčet. Rajčata dodají vitamin C, díky kterému tělo železo z čočky lépe vstřebá.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Sardinková pomazánka na žitném chlebu. Sardinky jsou malý zázrak: obsahují omega-3 mastné kyseliny, vitamin D, a pokud je rozmačkáte i s měkkými kostmi, také hodně vápníku. Pomazánku dochuťte citronem a cibulkou.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Krůtí kuličky v omáčce z pečených paprik s hnědou rýží. Krůtí maso dodá bílkoviny a vitamin B6, hnědá rýže vlákninu a další vitaminy skupiny B a paprika vitamin C. Rýže uvařte dvakrát víc, vychladlá se zítra hodí do bowlu.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Chia pudink s mangem. Připravíte ho večer předem a ráno je hotovo. Chia semínka dodají omega-3 mastné kyseliny a vlákninu, mango vitamin C a beta-karoten. Pudink vydrží v lednici dva dny.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Tofu bowl s rýží a avokádem. Oběd ze zbytku rýže, který je barevný i výživný. Avokádo dodá zdravé tuky, tofu bílkoviny a často i vápník. Přidat můžete také batáty, které jsou zdrojem beta-karotenu a pomalých sacharidů.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Fondue prkénko s kešu ořechy a sušenými meruňkami. Kešu ořechy obsahují zinek a měď, minerály, které tělo potřebuje k tvorbě a stabilitě kolagenu. Meruňky přidají železo a vlákninu.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Hovězí nudličky s brokolicí. Hovězí maso je skvělým zdrojem železa, zinku a vitaminu B12. Brokolice s vysokým obsahem vitaminu C pomůže železo lépe vstřebat. Na pánvi je večeře hotová za dvacet minut.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Pohanková čokoládová kaše s medovými jablky a ořechy. Pohanka neobsahuje lepek a je bohatá na hořčík a rutin, látku, která posiluje cévy. Vlašské ořechy patří mezi ořechy s nejvyšším obsahem omega-3 mastných kyselin.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Hrášková polévka s mátou. Z mraženého hrášku, který seženete celý rok, ji uvaříte na zbytku vývaru. Hrášek je překvapivě dobrým zdrojem rostlinných bílkovin a vlákniny a polévka je hotová za čtvrt hodiny.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Domácí popcorn s olivovým olejem a rozmarýnem. Popcorn bez másla a karamelu je celozrnná svačina plná vlákniny, kterou ve své knize zmiňuje i Ian K. Smith. Připravíte ho v hrnci za pár minut.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Mušle s rajčaty. Mušle patří k nejbohatším zdrojům železa, zinku a vitaminu B12. Mražené slávky seženete kdykoli a jsou hotové za deset minut. Omáčku vytírejte celozrnným pečivem.
Autor: MŠ, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Lívance s borůvkami a jogurtem. Snídaně na den, kdy nikam nespěcháte. Pokud do těsta použijete ovesnou mouku, dodá lívancům vlákninu, borůvky přidají antioxidanty a vitamin C. Podávejte s jogurtem místo šlehačky.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Pečené kuře s brusinkami. Kuře upečené vcelku nebo po stehnech dodá bílkoviny a vitamin B6, a pokud si dáte i kůži a chrupavky, také trochu kolagenu. Upečte víc masa, zbytek využijete zítra do salátu.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Salát s hruškami a kozím sýrem. Sladko-slaná svačina, která zasytí. Sýr dodá vápník a bílkoviny a hruška vlákninu. Posypte ho vlašskými ořechy, které přidají omega-3 mastné kyseliny.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Chilli sin carne. Vegetariánská verze klasiky, kterou si zamilují i masožrouti. Fazole patří mezi nejlepší zdroje vlákniny a rostlinných bílkovin, rajčata a paprika dodají vitamin C. Chilli se dobře mrazí a vydrží i na další dny.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Avokádový toast s vejcem a dýňovými semínky. Avokádo dodá zdravé tuky, vejce bílkoviny a dýňová semínka zinek, který pleť potřebuje k obnově. Snídaně je hotová za pár minut.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Pečená marinovaná makrela s restovanými bramborami. Makrela je stejně jako losos tučná ryba plná omega-3 mastných kyselin a vitaminu D, přitom bývá levnější. Zatímco se ryba peče, brambory si opečete na pánvi.
Autor: MŠ, Kulinární studio MAFRA
Svačina: Pomerančové želé s omáčkou z lesních plodů. Želatina není nic jiného než zpracovaný kolagen a pomerančová šťáva dodá vitamin C. Želé připravíte z čerstvé šťávy a želatiny za pár minut a v lednici ztuhne do druhého dne.
Autor: TD, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Drůbeží salát s pomerančem. Zbylé kuřecí maso, listový salát, dílky pomeranče a hrst semínek, vše zalité lněným olejem. Lehká večeře, která týden uzavře bílkovinami, vitaminem C i omega-3 mastnými kyselinami.
Autor: PS, Kulinární studio MAFRA
Nákupní seznam: Co nakoupit na celý týden? Základem jsou losos, makrela, sardinky, mušle, kuřecí a krůtí maso, hovězí maso a kosti na vývar. Dál vejce, jogurt, halloumi, kozí sýr a tofu, k tomu quinoa, hnědá rýže, ovesné vločky a pohanka. Nezapomeňte na červenou čočku, cizrnu, fazole a hrášek, ze zeleniny na brokolici, papriky, rajčata, špenát, houby a mrkev. Z ovoce se budou hodit pomeranče, lesní ovoce, mango a avokádo a ze spíže ořechy, semínka, lněný olej a želatina.
Autor: Shutterstock