Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jídelníček proti stárnutí. 28 receptů, které podpoří tvorbu kolagenu

Autor:
Fotočlánek   4:00
Vrásky? Jezte rajčata. Opravdu, obsahují mnoho látek prospěšných naší pleti. Frittata se špenátem, houbami a kešu Rizoto z quinoy s kuřetem, houbami a zeleninou + STEPY Smoothie z lesního ovoce Glazovaný losos se zeleným chřestem Snídaňová kaše z fermentovaných vloček s granolou a ovocem Vrstvený salát do krabičky s quinoou, cizrnou a halloumi podle Kamily Lindy... Hummus s červenou řepou a zeleninou Tažený hovězí vývar Mátovo-borůvkové smoothie Polévka z červené čočky s rajčaty Sardinková pomazánka
Stárnutí nezastavíte, ale jídlem ho můžete výrazně ovlivnit. Kolagen, který drží pleť pevnou a pružnou, si tělo vyrábí samo z bílkovin, potřebuje k tomu ale také vitamin C, zinek a další živiny. S věkem jeho tvorba slábne, a o to víc záleží na tom, co máte na talíři. Inspirací pro náš týdenní jídelníček byla kniha Jídlem proti času amerického lékaře Iana K. Smithe. První den vychází z jeho vzorového jídelníčku a další recepty na něj navazují. Začít můžete kterýkoli den.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 tradičních i světových jídel? U třicáté otázky určitě začnete chybovat

Šneci nejsou jen francouzské jídlo.

Myslíte si, že vás na talíři nic nepřekvapí? Otestujte své gurmánské znalosti v našem velkém kvízu, který prověří všechno od české klasiky až po exotické světové recepty.

Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky

ilustrační snímek

Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...

Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a...

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...

Jídelníček proti stárnutí. 28 receptů, které podpoří tvorbu kolagenu

Vrásky? Jezte rajčata. Opravdu, obsahují mnoho látek prospěšných naší pleti.

Stárnutí nezastavíte, ale jídlem ho můžete výrazně ovlivnit. Kolagen, který drží pleť pevnou a pružnou, si tělo vyrábí samo z bílkovin, potřebuje k tomu ale také vitamin C, zinek a další živiny. S...

Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut

Kozí cecky

Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...

Domácí bagely: Nadýchané pečivo s křupavou kůrkou a semínky

Domácí bagely
Recept

Střední

70 min

Dopřejte si domácí bagely, které jsou uvnitř nádherně měkké a na povrchu díky krátkému povaření ve...

Jogurtový makovec se švestkami a mandlemi: Vláčný koláč s ovocem

Makovec se švestkami
Recept

Střední

60 min

Spojení máku, šťavnatých švestek a křupavých mandlí vytváří naprosto dokonalou harmonii chutí....

Škvarkové tyčinky: Křupavé kynuté pohoštění s kmínem

Škvarkové tyčinky
Recept

Střední

100 min

Voní po škvarkách a kmínu a na povrchu jsou nádherně křupavé. Tyto domácí tyčinky s jogurtem...

Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut

Kozí cecky

Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...

4. listopadu 2026

Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky

ilustrační snímek

Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...

4. listopadu 2026  4:30

Citronové crème brûlée: Francouzský dezert v citronové lodičce

Citronové creme brulée
Recept

Střední

40 min

Sametově jemný vaječný krém s vůní vanilky a svěží citronovou šťávou, zapečený přímo v křehkých...

Krémová houbová polévka: Skvělá chuť s bylinkami a smetanou

Krémová houbová polévka
Recept

Střední

60 min

Hledáte recept na sametově jemnou polévku? Tato krémová houbová polévka v sobě snoubí vůni...

Čočkový salát s kuřetem: Zdravé jídlo v praktické sklenici

Čočkový salát s kuřetem
Recept

Lehké

60 min

Dopřejte si vyvážené a neuvěřitelně chutné jídlo plné bílkovin, které zasytí a zároveň nezatíží....

Skladujete dýni špatně? Kvůli téhle chybě shnije dřív, než ji stihnete uvařit

Některé druhy dýní mohou vydržet až do února. Důležité je ale vybrat správné...

Halloween je za námi, ale dýňová sezona tím zdaleka nekončí. Některé druhy totiž při správném skladování vydrží až do února. Jenže stačí příliš vlhký sklep, nevhodná teplota nebo poškozená slupka a...

3. listopadu 2026

Sladké jabkance klamou názvem: Proč v tradiční dobrotě nenajdete jablka?

ilustrační snímek

Když se řekne jabkance, většina z nás automaticky zbystří s představou voňavých jablečných koláčků se skořicí. Jenže jakmile se zakousnete, čeká vás překvapení. S ovocem ze stromu nemá tato...

3. listopadu 2026  4:50

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Jídelníček proti stárnutí. 28 receptů, které podpoří tvorbu kolagenu

Vrásky? Jezte rajčata. Opravdu, obsahují mnoho látek prospěšných naší pleti.

Stárnutí nezastavíte, ale jídlem ho můžete výrazně ovlivnit. Kolagen, který drží pleť pevnou a pružnou, si tělo vyrábí samo z bílkovin, potřebuje k tomu ale také vitamin C, zinek a další živiny. S...

3. listopadu 2026

Vepřová roláda à la ptáček: Šťavnaté maso plněné vaječnou omeletou, párkem a okurkou

Vepřová roláda a la ptáček
Recept

Střední

100 min

Vychutnejte si oblíbenou klasiku v modernějším a jednodušším podání! Velký plát křehkého vepřového...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.