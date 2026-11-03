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KVÍZ: Poznáte 50 tradičních i světových jídel? U třicáté otázky určitě začnete chybovat
Myslíte si, že vás na talíři nic nepřekvapí? Otestujte své gurmánské znalosti v našem velkém kvízu, který prověří všechno od české klasiky až po exotické světové recepty.
Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...
Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky
Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...
Jídelníček proti stárnutí. 28 receptů, které podpoří tvorbu kolagenu
Stárnutí nezastavíte, ale jídlem ho můžete výrazně ovlivnit. Kolagen, který drží pleť pevnou a pružnou, si tělo vyrábí samo z bílkovin, potřebuje k tomu ale také vitamin C, zinek a další živiny. S...
Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut
Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...
Domácí bagely: Nadýchané pečivo s křupavou kůrkou a semínky
Střední
70 min
Dopřejte si domácí bagely, které jsou uvnitř nádherně měkké a na povrchu díky krátkému povaření ve...
Jogurtový makovec se švestkami a mandlemi: Vláčný koláč s ovocem
Střední
60 min
Spojení máku, šťavnatých švestek a křupavých mandlí vytváří naprosto dokonalou harmonii chutí....
Škvarkové tyčinky: Křupavé kynuté pohoštění s kmínem
Střední
100 min
Voní po škvarkách a kmínu a na povrchu jsou nádherně křupavé. Tyto domácí tyčinky s jogurtem...
Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut
Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...
Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...
Citronové crème brûlée: Francouzský dezert v citronové lodičce
Střední
40 min
Sametově jemný vaječný krém s vůní vanilky a svěží citronovou šťávou, zapečený přímo v křehkých...
Krémová houbová polévka: Skvělá chuť s bylinkami a smetanou
Střední
60 min
Hledáte recept na sametově jemnou polévku? Tato krémová houbová polévka v sobě snoubí vůni...
Čočkový salát s kuřetem: Zdravé jídlo v praktické sklenici
Lehké
60 min
Dopřejte si vyvážené a neuvěřitelně chutné jídlo plné bílkovin, které zasytí a zároveň nezatíží....
Skladujete dýni špatně? Kvůli téhle chybě shnije dřív, než ji stihnete uvařit
Halloween je za námi, ale dýňová sezona tím zdaleka nekončí. Některé druhy totiž při správném skladování vydrží až do února. Jenže stačí příliš vlhký sklep, nevhodná teplota nebo poškozená slupka a...
Sladké jabkance klamou názvem: Proč v tradiční dobrotě nenajdete jablka?
Když se řekne jabkance, většina z nás automaticky zbystří s představou voňavých jablečných koláčků se skořicí. Jenže jakmile se zakousnete, čeká vás překvapení. S ovocem ze stromu nemá tato...
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Jídelníček proti stárnutí. 28 receptů, které podpoří tvorbu kolagenu
Stárnutí nezastavíte, ale jídlem ho můžete výrazně ovlivnit. Kolagen, který drží pleť pevnou a pružnou, si tělo vyrábí samo z bílkovin, potřebuje k tomu ale také vitamin C, zinek a další živiny. S...
Vepřová roláda à la ptáček: Šťavnaté maso plněné vaječnou omeletou, párkem a okurkou
Střední
100 min
Vychutnejte si oblíbenou klasiku v modernějším a jednodušším podání! Velký plát křehkého vepřového...