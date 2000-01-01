Bílkoviny zasytí na dlouho, pomáhají udržet svaly a omezují chutě na sladké. Doplnit je ale do každého jídla dne není tak snadné. Sestavili jsme jídelníček s 29 recepty, ve kterých mají bílkoviny vždy hlavní roli, od snídaně přes teplý oběd po lehčí večeři. Jídla na sebe navazují, takže z kuřete k obědu jsou večer lívance, z lososa pomazánka a z pečeného kuřete vývar. Ušetříte čas, peníze a nebudete nic vyhazovat.
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Nákupní seznam: Co nakoupit? Základem jsou kuřecí prsa, celé kuře, mleté maso, losos, treska, tuňák, surimi tyčinky, šunka a slanina a vejce. Z mléčných výrobků cottage, tvaroh, jogurt, lučina, zakysaná smetana, smetana, mozzarella a ementál. Z trvanlivých surovin ovesné vločky, chia semínka, quinoa, čočka, rýže, kokosové mléko a tortilly. Ze zeleniny špenát, rajčata, papriky, žampiony, okurka, salát, ředkvičky a brokolice, z ovoce banány, borůvky, jahody, grepy a mražené ovoce.
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Snídaně: Ovesná kaše. Vločky jsou dobrý základ, samy ale bílkovin moc nemají. Uvařte je proto na mléce a přimíchejte jogurt, tvaroh nebo hrst ořechů, kaše vás pak zasytí až do oběda. Pokud chcete změnu, nahraďte část vloček chia semínky.
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Oběd: Quinoa s kuřetem teriyaki. Kuřecí maso je hlavní zdroj bílkovin a quinoa přidá další, protože na rozdíl od rýže obsahuje všechny esenciální aminokyseliny. Kuřecí prsa osušíme, osolíme, opepříme a na pánvi se 2 lžícemi oleje opékáme ze všech stran dozlatova. Připravte o pár kousků kuřete víc, zbytek využijete večer do lívanců.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Slané lívance se sýrem cottage. Cottage v těstě dodá bílkoviny a zbylé kuře od oběda z nich udělá plnohodnotnou večeři. Hotové lívance skládejte na sebe a každou vrstvu potřete cottage směsí. Doplňte salátem, ředkvičkami a cherry rajčátky.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Tvarohový krém s karamelem. Chutná jako dezert, ale díky tvarohu je to vydatná porce bílkovin. Brusinky rozmačkáme s moučkovým cukrem a navrstvíme na dno misek. Tvaroh smícháme se zakysanou smetanou, cukrem, vanilkovým cukrem a rozpuštěným máslem, nalijeme na brusinky a necháme v lednici ztuhnout. Krém připravte večer předem, ráno ho stačí posypat třtinovým cukrem a flambovací pistolí zkaramelizovat.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Středomořský salát s kuřecím masem. Lehký oběd, ve kterém bílkoviny dodá kuřecí maso a sýr. Salátové listy pokapeme dresinkem, promícháme a přidáme nakrájenou okurku. Navrch rozložíme kousky kuřecího masa, rozdrobený sýr a olivy a dozdobíme bylinkami. Protože je oběd lehčí, bílkoviny doplníte večer vaječnými muffiny.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Vaječné muffiny. Po lehčím obědě doplní bílkoviny vejce, mozzarella a ementál. Rajčata rozpůlíme, sýry nakrájíme na kostičky, slaninu na kousky, žampiony na plátky a papriku nadrobno. Vše spolu se špenátem a tymiánem rozdělíme do formy na muffiny, zalijeme rozšlehanými osolenými vejci a pečeme při 180 °C asi 20 minut. Muffiny vydrží v lednici několik dní, poslouží tak i jako rychlá snídaně.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Vanilkové palačinky s ovocným krémem. Ovesné vločky rozmixujeme najemno a smícháme s mlékem, vejci, solí, škrobem a vanilkovým cukrem. Těsto necháme 10 minut odležet a upečeme palačinky. Bílkoviny navíc dodáte, pokud krém připravíte z tvarohu nebo řeckého jogurtu. Palačinky můžete upéct večer předem a ráno je jen naplnit.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Pečený losos s ovesno-bylinkovou kaší. Ryba dodá bílkoviny i omega-3 mastné kyseliny a měli bychom ji do jídelníčku zařadit aspoň jednou týdně. Slaná ovesná kaše s bylinkami je netradiční, ale sytá příloha. Upečte o kousek lososa víc, večer z něj bude pomazánka.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Bochánky s lososovou pomazánkou. Zbylý losos od oběda se promění v pomazánku na lehkou studenou večeři, bílkoviny k němu přidá lučina a jogurt. Lučinu smícháme s jogurtem, vmícháme kousky lososa a řeřichu, osolíme, opepříme a dochutíme citronovou šťávou. Bochánky prokrojíme a namažeme pomazánkou. Nic nevyhodíte a zbytek pomazánky se hodí i na ráno.
Autor: MŠ, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Špenátové palačinky se sýrem cottage a zeleninou. Bílkoviny dodají vejce v těstě a cottage v náplni. Vejce s mlékem, špenátem a petrželkou rozmixujeme, osolíme a postupně vmícháme mouku, aby vzniklo tekuté těstíčko, které necháme chvíli odpočinout. Místo cottage můžete palačinky naplnit zbytkem lososové pomazánky z předchozího večera a doplnit zeleninou. Zbylý špenát si nechte na večerní omeletu.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Treska v rajčatové omáčce. Bílá ryba má hodně bílkovin a minimum tuku, takže je oběd teplý a přitom lehký. Cibuli nakrájíme nadrobno, česnek na plátky. Na olivovém oleji orestujeme cibuli, po 5 minutách přidáme česnek, zalijeme vínem, svaříme na polovinu a přilijeme rajčata. Omáčku vaříme asi 20 minut a dochutíme solí, pepřem a cukrem. Vložíme do ní osolené kousky ryby a pečeme při 180 °C asi 15 minut.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Vaječná omeleta se špenátem. Vejce dodají bílkoviny i večer, kdy nechcete jíst nic těžkého. Spotřebujete do ní zbylý špenát od palačinek. Omeleta chutná teplá i vychladlá, nakrájená na kousky.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Chia pudink s borůvkami. Kokosové mléko rozmixujeme s borůvkami, vanilkovým extraktem a javorovým sirupem, přelijeme do uzavíratelné nádoby a vmícháme chia semínka. Necháme přes noc v lednici a ráno je snídaně hotová. Kokosové mléko má málo bílkovin, proto pudink podávejte s lžící řeckého jogurtu nebo skyru.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Masové kuličky na mexický způsob. Mleté maso je sytý zdroj bílkovin a kuličky se dobře připravují do zásoby. Maso smícháme s prolisovaným česnekem, strouhankou, nasekanou chilli papričkou, mletým kmínem, solí a vejcem, až vznikne kompaktní hmota, ze které vytvarujeme kuličky. Připravte jich víc, zbytek vydrží v lednici i mrazáku.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Čočkový salát s kuřetem. Spojení živočišných a rostlinných bílkovin v jedné misce. Salát chutná studený, takže je ideální na lehkou večeři. Čočky uvařte dvojnásobek, za dva dny ji využijete do mujadary.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Španělská tortilla se šunkou a zeleninou. Vejce a šunka dodají bílkoviny hned ráno. Ve Španělsku se tortilla běžně jí studená, takže ji můžete upéct večer předem. Nakrájenou na kousky ji vezmete i s sebou na svačinu.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Kuřecí wrapy ve stylu Caesar salátu. Kuřecí maso nakrájíme na nudličky asi 1,5 cm široké, naložíme do marinády ze sójové omáčky, papriky a kari a necháme několik hodin v chladu. Opečené maso zabalíme do tortilly s dresinkem a zeleninou. Oběd snadno vezmete s sebou do práce. Uvařte si rovnou i pár vajec natvrdo, večer se budou hodit do pomazánky.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Tuňáková pomazánka s vejci. Tuňák, vejce a tvaroh jsou trojice plná bílkovin. Tvaroh rozmícháme se zakysanou smetanou a hořčicí, přidáme tuňáka a nakrájená vejce natvrdo a vše rozmačkáme vidličkou. Pomazánka je hotová za pár minut a podáváme ji s pečivem nebo zeleninou.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Trifle s jogurtem a grepy. Jogurt dodá bílkoviny a grep osvěží. Smetanu ušleháme a opatrně smícháme s jogurtem. Na dno skleniček dáme kousky oloupaného grepu a vrstvíme krémem. Snídani připravíte do sklenice a vezmete s sebou.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Mujadara. Čočka s rýží je klasika blízkovýchodní kuchyně a dohromady tvoří plnohodnotnou rostlinnou bílkovinu. Využijete do ní zbylou čočku od salátu. V jídle se kombinuje čočka, rýže, římský kmín, koriandr a maso. Bílkovin přidáte ještě vejcem a jogurtovým dresinkem.
Autor: Silva Kolevová, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Krabí pomazánka. Surimi tyčinky jsou levný rybí zdroj bílkovin, který vydrží v lednici. Pomazánka je hotová rychle a hodí se na lehkou večeři s pečivem nebo zeleninou.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Shakshuka. Vejce zastřená v rajčatové omáčce jsou ideální víkendová snídaně. V pánvi na 5 lžících olivového oleje zpěníme cibuli s česnekem, přidáme nakrájené papriky, restujeme asi 2 minuty, zalijeme sekanými rajčaty a společně vaříme 10 minut, dle chuti osolíme, opepříme. Do pánvičky přidáme vejce a vaříme další asi 4 minuty. Posypeme nakrájenou jarní cibulkou a podáváme společně s pečivem.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Kuřecí chilli z pomalého hrnce. Kuřecí maso dodá bílkoviny a pomalý hrnec udělá většinu práce za vás. Kuřecí prsa osušíme a obalíme ve směsi soli, pepře, kari pasty, římského kmínu, chilli papriček, kajenského pepře a česneku a vložíme na dno pomalého hrnce. Uvařte k chilli dvojnásobek rýže, vychladlá se večer bude hodit na smaženou rýži.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Smažená rýže s vejcem. Využijte rýži, kterou jste uvařili k obědu. Vychladlá se na pánvi nelepí a krásně se opeče. Orestujeme ji na troše oleje, přidáme zeleninu a vajíčko a mícháme, dokud se vejce nesrazí. Vejce dodá bílkoviny a rychlá večeře ze zbytků je hotová za pár minut.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Smoothie do misky. Mražené ovoce, banán a jogurt hustě rozmixujeme do kašovité konzistence a navrch přidáme oříšky. Bílkovin bude víc, když část jogurtu nahradíte tvarohem nebo skyrem.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Pečené kuře v mléce se šalvějí je známý recept od Jamieho Olivera. Maso v mléce zůstane šťavnaté a celé kuře je levný zdroj bílkovin, který vystačí na několik jídel. Zbytek masa oberte a kosti si schovejte, uvaříte z nich vývar.
Autor: Martin Špelda, Kulinární studio MAFRA
Snídaně: Jahodový francouzský toast. Tvaroh a vejce z něj dělají sladkou snídani, která zasytí. Plátky chleba potřeme tvarohem ochuceným cukrem, citronovou kůrou a šťávou. Na dva plátky rozložíme nakrájené jahody a přiklopíme zbylými. Toasty namočíme ve smetaně rozšlehané s vejci, necháme chvilku nasáknout a na másle pozvolna opečeme z obou stran dozlatova.
Autor: Petr Schober, Kulinární studio MAFRA
Večeře: Česnekovo-medové trhané kuřecí maso. Využijte zbylé maso z pečeného kuřete, nebo ho připravte podle receptu z iDNES Recepty. Kuřecí maso je čistý zdroj bílkovin s minimem tuku. Podáváme například s dušenou rýží a vařenou brokolicí, posypané jarní cibulkou a slunečnicovými semínky.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA
Oběd: Kuřecí vývar se zavářkou. Do hrnce vložíme skelet z pečeného kuřete a zeleninu, zalijeme 1,5 litrem studené vody a přivedeme téměř k varu. Sbíráme pěnu, dokud nebude hladina čistá, přidáme koření a sůl. Vývar táhneme při nízké teplotě asi 2 hodiny a scedíme. Nakonec do něj vrátíme obrané maso, které dodá bílkoviny, a přidáme zavářku.
Autor: Stanislav Pomahač, Kulinární studio MAFRA