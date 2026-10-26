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Jídelníček plný bílkovin: 29 receptů, po kterých nebudete mít hlad

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Jak si udržet zdraví a kondici? Jednou z cest je správně jíst, tedy omezit... kvalitní bílkovina je základem pro jídelníčků pacientů s Crohnovou chorobou. ovesné vločky, ovesná kaše Quinoa s kuřetem teriyaki Lívance se sýrem cottage Tvarohový krém s karamelem Středomořský salát s kuřecím masem Vaječné muffiny Vanilkové palačinky s ovocným krémem + stepy Pečený losos s ovesno – bylinkovou kaší Bochánky s lososovou pomazánkou Špenátové palačinky se sýrem cottage a zeleninou
Bílkoviny zasytí na dlouho, pomáhají udržet svaly a omezují chutě na sladké. Doplnit je ale do každého jídla dne není tak snadné. Sestavili jsme jídelníček s 29 recepty, ve kterých mají bílkoviny vždy hlavní roli, od snídaně přes teplý oběd po lehčí večeři. Jídla na sebe navazují, takže z kuřete k obědu jsou večer lívance, z lososa pomazánka a z pečeného kuřete vývar. Ušetříte čas, peníze a nebudete nic vyhazovat.

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