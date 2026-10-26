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KVÍZ: 40 jídel, 40 filmů: Poznáte snímek podle toho, co mají hrdinové na talíři?
Filmaři vědí, že u stolu vznikají ty nejlepší scény. Jídlo v nich vyvolává hádky, sbližuje i straší. Poznáte podle pokrmu, ze kterého filmu pochází? Čekají vás české klasiky, hollywoodské hity i...
Co uvařit na celý týden? 28 jednoduchých receptů, které spolu dávají smysl
Plánovat jídla na celý týden nemusí znamenat vařit každý večer od nuly. Stačí několik receptů, které na sebe navazují: ze zbytků večeře je druhý den oběd do krabičky a jedna várka rýže vystačí na dvě...
Jídelníček plný bílkovin: 29 receptů, po kterých nebudete mít hlad
Bílkoviny zasytí na dlouho, pomáhají udržet svaly a omezují chutě na sladké. Doplnit je ale do každého jídla dne není tak snadné. Sestavili jsme jídelníček s 29 recepty, ve kterých mají bílkoviny...
Snídaně ve 23 zemích světa: Podívejte se, kde ráno jedí jelito nebo churros
Někde začínají den vejci a slaninou, jinde miskou rýže, horkou polévkou nebo sladkými lívanci. Vydejte se s námi na cestu kolem světa a podívejte se, co se snídá v různých koutech planety, od...
Po padesátce přibíráte, i když jíte stejně? Tohle vyřaďte jako první
Po padesátce se zpomalí metabolismus, a tak přibíráte, i když jíte pořád stejně. Pomůže víc bílkovin a zdravých tuků, naopak cukry a alkohol je čas omezit. Poradíme, co jíst, abyste nepřibírali, a...
Špagety s rajčatovou omáčkou: Recept na těstoviny s domácím pestem
Střední
30 min
Toužíte po rychlém, ale přesto výjimečném obědě či večeři jako z italské restaurace? Kombinace...
Halloweenské dýňové bábovičky: Roztomilé dýně s čokoládovou stopkou
Střední
90 min
Tyto vláčné dýňové bábovičky provoněné skořicí a ořechy si zamilují všichni koledníci i dospělí....
Halloweenský dort: Strašidelně dobrý čokoládový dezert s banány
Střední
60 min
Chystáte halloweenskou oslavu a přemýšlíte, čím oslnit hosty? Tento strašidelný dort spojuje...
Uhlířina podle staročeského receptu: Jídlo pro horníky ze základních surovin
Existují jídla, která vznikla z čisté nouze a ze skromných zásob, ale svou chutí a hřejivou jednoduchostí si získala srdce rodin na generace. Jedním z takových pokrmů je staročeská uhlířina,...
Kaki je teď všude. Nemusí se loupat a k dozrání stačí jednoduchý trik
Když se podzim přehoupne do své druhé poloviny, pulty obchodů s ovocem a zeleninou rozzáří sytě oranžové plody, které tvarem tak trochu připomínají rajče nebo menší pomeranč. Kaki je exotické ovoce,...
Kynuté buchty s mákem: Recept na domácí buchty s rumem a skořicí
Střední
45 min
Z kynutého těsta připravíme šestnáct buchet, které naplníme makovou směsí s mlékem, máslem, skořicí...
Placky s červenou řepou: Pečené bramborové placičky se sýrem a česnekem
Střední
35 min
Červená řepa dodá bramborovým plackám výraznou barvu, zatímco česnek, majoránka a sýr se postarají...
Tiramisu dort: Kávový dezert s mascarpone a čokoládovými piškoty
Střední
80 min
Klasické tiramisu v podobě dortu s kakaovým korpusem, krémem z mascarpone a piškoty namočenými v...
Jídelníček plný bílkovin: 29 receptů, po kterých nebudete mít hlad
Bílkoviny zasytí na dlouho, pomáhají udržet svaly a omezují chutě na sladké. Doplnit je ale do každého jídla dne není tak snadné. Sestavili jsme jídelníček s 29 recepty, ve kterých mají bílkoviny...
Pondělní hubnutí: Dejte šanci brokolici. Hodí se na pizzu i do falafelu
Brokolice obsahuje vlákninu, vitamin C a další důležité živiny a při přípravě jídel nabízí řadu možností. Můžeme ji vařit, péct, zapékat nebo přidat do placek a salátů. Vybrali jsme recepty, díky...
Piškotová žemlovka s meruňkami: Tvarohový dezert se sněhovou čepicí
Lehké
45 min
Na tuhle žemlovku nepotřebujete rohlíky ani vánočku, stačí dětské piškoty, tvaroh a meruňky. Vrstvy...
Slepičí vývar nemoc ale nezkrátí. Co z babských rad opravdu funguje
Slepičí polévka, čaj s citronem nebo snad cibulový sirup? Snad v každé české rodině se minimálně jedna položka traduje jako zaručený lék na rýmu a nachlazení. Podívali jsme se, jestli tyto babské...