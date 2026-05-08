Jezte špargl, asparagus, prostě chřest. Jeho sezona je dlouhá, ale není nekonečná

Český chřest. Tradice, která se vrací
Proč zařadit chřest do jídelníčku
Český chřest má dlouhou historii a v minulosti býval tradiční českou potravinou. Už v 19. století patřil k vyhledávaným surovinám, zejména na šlechtických stolech. Nejznámější oblastí, kde se u nás pěstuje, je Mělnicko, kde má pěstování ideální podmínky. Největší farmy pěstující výtečné chřesty té nejvyšší kvality najdete proto právě tam.
Dnes se český chřest znovu vrací na výsluní. A nejen pro šlechtické jazýčky, roste pro každého z nás. Český chřest je čerstvý, kvalitní a díky krátké sezoně (zhruba duben až červen) má i dnes stále nádech exkluzivity.
Jak chutná chřest
Chuť je jemná, lehce nasládlá a mírně oříšková. Záleží ale na druhu, o kterém mluvíme. Existují totiž tři druhy, liší se nejen barvou, i když ta je signifikantní, ale právě také chutí i použitím.
- Zelený chřest je chuťově velmi výrazný, má téměř travnatou chuť, nebojte: jen lehounce.
- Bílý chřest je jemnější, krémovější, někdy může být lehce nahořklý.
- Fialový chřest je exkluzivní, vzácný. Je nejsladší, méně vláknitý.
Důležité u všech barev chřestu je nepřevařit ho. To je největší zločin, chřest ztratí typickou chuť i strukturu.
Jak pěstovat chřest
Pěstování není složité, ale vyžaduje trpělivost. Většina lidí nemá nápad pěstovat chřest doma, ale jsou i tací, kteří to zkusí. A daří se jim. Jak na to?
- Chřest se sází na jaře do hluboké, dobře propustné půdy.
- Potřebuje slunné stanoviště.
- A pozor! První sklizeň je až za 2–3 roky.
- Rostlina pak plodí i 10–15 let.
U bílého chřestu se navíc používá tzv. přihrnování zeminy, aby k výhonkům neproniklo světlo, díky tomu zůstávají bílé. Možná znáte právě z Mělnicka, kraje chřestu, pole, na kterých jsou úhledné dlouhé kopečky (pyramidového profilu), to jsou pole s chřestem.
Jak připravit zelený chřest
Zelený chřest je na přípravu nejjednodušší. Pokud tedy s chřestem začínáte, sáhněte po zeleném.
- Odlomte spodní dřevnatou část. Jde to samo, jemným zatlačením praskne sám v místě, kde dřevnatá část končí.
- Není nutné ho loupat.
- Stačí krátká tepelná úprava.
Zelený chřest se hodí na:
- grilování,
- restování na pánvi,
- do těstovin nebo salátů.
Jak dlouho vařit chřest
Délka vaření je klíčová:
- zelený chřest vaříme 3–5 minut,
- bílý chřest vaříme déle: 8–12 minut.
Správně uvařený chřest by měl být měkký, ale stále pevný na skus (tzv. al dente).
Chřest vařte ideálně ve vyšším hrnci „nastojato“, aby hlavičky zůstaly nad vodou a jen se spařily párou. Pokud nevíte, jak zařídit var nastojáka, koukněte po speciálním hrnci na chřest.
Recept Základní příprava chřestu
- chřest
- máslo
- sůl
- citronová šťáva
Chřest krátce povařte, slijte a ještě horký zakápněte rozpuštěným máslem a citronem. Osolte a podávejte.
Recept Zapečený chřest se šunkou a sýrem
- 800 g bílého chřestu
- sůl
- 2 lžíce cukru
- šťáva z 1 citronu
- 8 plátků schwarzwaldské šunky
- 4 plátky tvrdého sýra
- 150 g čerstvého kozího sýra
- 100 ml 12% smetany
- 40 g másla
- čerstvá petržel na ozdobu
- Chřest pomocí škrabky důkladně oloupeme a zbavíme dřevnatých konců. Uvaříme ho 3 minuty ve vodě se solí, cukrem a citronovou šťávou. Poté jej scedíme a zchladíme studenou vodou.
- Povařený chřest rozdělíme na 4 stejné hromádky a seřadíme hlavičkami k sobě. Jednotlivé svazky zabalíme dvěma plátky šunky a hlavičky necháme koukat ven.
- Zabalené svazky vložíme do zapékací mísy. Na šunku vždy položíme plátek tvrdého sýra. Kozí sýr smícháme se smetanou a směsí svazky potřeme.
- Nakonec navrch položíme kousek másla. Vložíme do vyhřáté trouby na 200 °C na cca 12 minut. Ozdobíme čerstvou petrželkou a můžeme podávat.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut
Recept Chřest ve slanině
- 1 svazek zeleného chřestu (500 g)
- sůl
- 100 g plátků anglické slaniny
- 2 ks vejce
- 100 g tvrdého sýra
- mletý černý pepř
Dresink:
- 3 lžíce vinného octa
- 8 lžic olivového oleje
- 2 lžíce nasekané pažitky
- 2 lžíce nasekané hladkolisté petrželky
- Chřest zbavíme zdřevnatělých konců a vaříme ve vroucí osolené vodě 2 minuty a hned ho zchladíme ve studené vodě.
- Následně vždy několik stonků chřestu zabalíme do plátku slaniny a položíme na plech s pečicím papírem.
- Vejce rozmícháme s nastrouhaným sýrem, solí a pepřem a na každý balíček chřestu dáme asi lžíci směsi. Pečeme ve vyhřáté troubě při 190 °C asi 10 minut. Hotový chřest můžeme podávat s dresinkem, který připravíme smícháním octa s olejem, pažitkou a petrželkou.
Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut
