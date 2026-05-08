Jezte špargl, asparagus, prostě chřest. Jeho sezona je dlouhá, ale není nekonečná

Petra Kašparová
  4:20
Patří mezi největší jarní lahůdky. Jeho sezona není dlouhá, proto je třeba z ní vytřískat co nejvíc. Jezte špargl, asparagus, prostě chřest. Ten český je nejlepší.
Chřest může být zelený, bílý či fialový, což ovlivňuje místo pěstování i přístup světla. Ilustrační foto | foto: Shutterstock

Obsah

Český chřest. Tradice, která se vrací

Proč zařadit chřest do jídelníčku

  • obsahuje minimum kalorií
  • podporuje trávení díky vláknině
  • je bohatý na vitamíny A, C, E a K
  • působí lehce detoxikačně

Český chřest má dlouhou historii a v minulosti býval tradiční českou potravinou. Už v 19. století patřil k vyhledávaným surovinám, zejména na šlechtických stolech. Nejznámější oblastí, kde se u nás pěstuje, je Mělnicko, kde má pěstování ideální podmínky. Největší farmy pěstující výtečné chřesty té nejvyšší kvality najdete proto právě tam.

Dnes se český chřest znovu vrací na výsluní. A nejen pro šlechtické jazýčky, roste pro každého z nás. Český chřest je čerstvý, kvalitní a díky krátké sezoně (zhruba duben až červen) má i dnes stále nádech exkluzivity.

Bílý chřest s octovou zálivkou.

Jak chutná chřest

Chuť je jemná, lehce nasládlá a mírně oříšková. Záleží ale na druhu, o kterém mluvíme. Existují totiž tři druhy, liší se nejen barvou, i když ta je signifikantní, ale právě také chutí i použitím.

  • Zelený chřest je chuťově velmi výrazný, má téměř travnatou chuť, nebojte: jen lehounce.
  • Bílý chřest je jemnější, krémovější, někdy může být lehce nahořklý.
  • Fialový chřest je exkluzivní, vzácný. Je nejsladší, méně vláknitý.

Důležité u všech barev chřestu je nepřevařit ho. To je největší zločin, chřest ztratí typickou chuť i strukturu.

chřest bílý a zelený

Jak pěstovat chřest

Pěstování není složité, ale vyžaduje trpělivost. Většina lidí nemá nápad pěstovat chřest doma, ale jsou i tací, kteří to zkusí. A daří se jim. Jak na to?

  • Chřest se sází na jaře do hluboké, dobře propustné půdy.
  • Potřebuje slunné stanoviště.
  • A pozor! První sklizeň je až za 2–3 roky.
  • Rostlina pak plodí i 10–15 let.

U bílého chřestu se navíc používá tzv. přihrnování zeminy, aby k výhonkům neproniklo světlo, díky tomu zůstávají bílé. Možná znáte právě z Mělnicka, kraje chřestu, pole, na kterých jsou úhledné dlouhé kopečky (pyramidového profilu), to jsou pole s chřestem.

Bílý, zelený, fialový. Všechny jsou výborné. Sezona chřestu je tu!

Jak připravit zelený chřest

Zelený chřest je na přípravu nejjednodušší. Pokud tedy s chřestem začínáte, sáhněte po zeleném.

  1. Odlomte spodní dřevnatou část. Jde to samo, jemným zatlačením praskne sám v místě, kde dřevnatá část končí.
  2. Není nutné ho loupat.
  3. Stačí krátká tepelná úprava.

Zelený chřest se hodí na:

Svazky chřestu vložíme do osolené vroucí vody nastojato tak, aby špičky vyčnívaly z vody a vařily se pouze v páře. Chřest vaříme asi 10 až 15 minut, záleží na tom, jak jsou výhonky silné. Poté je vyjmeme, necháme okapat, ochutíme a můžeme podávat.

Jak dlouho vařit chřest

Délka vaření je klíčová:

  • zelený chřest vaříme 3–5 minut,
  • bílý chřest vaříme déle: 8–12 minut.

Správně uvařený chřest by měl být měkký, ale stále pevný na skus (tzv. al dente).

Chřest vařte ideálně ve vyšším hrnci „nastojato“, aby hlavičky zůstaly nad vodou a jen se spařily párou. Pokud nevíte, jak zařídit var nastojáka, koukněte po speciálním hrnci na chřest.

Chřest je údajně afrodiziakum.

Recept Základní příprava chřestu

  • chřest
  • máslo
  • sůl
  • citronová šťáva

Chřest krátce povařte, slijte a ještě horký zakápněte rozpuštěným máslem a citronem. Osolte a podávejte.

Chřestové lasagne

Recept Zapečený chřest se šunkou a sýrem

  • 800 g bílého chřestu
  • sůl
  • 2 lžíce cukru
  • šťáva z 1 citronu
  • 8 plátků schwarzwaldské šunky
  • 4 plátky tvrdého sýra
  • 150 g čerstvého kozího sýra
  • 100 ml 12% smetany
  • 40 g másla
  • čerstvá petržel na ozdobu
  1. Chřest pomocí škrabky důkladně oloupeme a zbavíme dřevnatých konců. Uvaříme ho 3 minuty ve vodě se solí, cukrem a citronovou šťávou. Poté jej scedíme a zchladíme studenou vodou.
  2. Povařený chřest rozdělíme na 4 stejné hromádky a seřadíme hlavičkami k sobě. Jednotlivé svazky zabalíme dvěma plátky šunky a hlavičky necháme koukat ven.
  3. Zabalené svazky vložíme do zapékací mísy. Na šunku vždy položíme plátek tvrdého sýra. Kozí sýr smícháme se smetanou a směsí svazky potřeme.
  4. Nakonec navrch položíme kousek másla. Vložíme do vyhřáté trouby na 200 °C na cca 12 minut. Ozdobíme čerstvou petrželkou a můžeme podávat.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 45 minut

Chřest grilujte jen 1-2 minuty, víc ne!

Recept Chřest ve slanině

  • 1 svazek zeleného chřestu (500 g)
  • sůl
  • 100 g plátků anglické slaniny
  • 2 ks vejce
  • 100 g tvrdého sýra
  • mletý černý pepř

Dresink:

  • 3 lžíce vinného octa
  • 8 lžic olivového oleje
  • 2 lžíce nasekané pažitky
  • 2 lžíce nasekané hladkolisté petrželky
  1. Chřest zbavíme zdřevnatělých konců a vaříme ve vroucí osolené vodě 2 minuty a hned ho zchladíme ve studené vodě.
  2. Následně vždy několik stonků chřestu zabalíme do plátku slaniny a položíme na plech s pečicím papírem.
  3. Vejce rozmícháme s nastrouhaným sýrem, solí a pepřem a na každý balíček chřestu dáme asi lžíci směsi. Pečeme ve vyhřáté troubě při 190 °C asi 10 minut. Hotový chřest můžeme podávat s dresinkem, který připravíme smícháním octa s olejem, pažitkou a petrželkou.

Počet porcí: 4 porce
Doba přípravy: 25 minut

Jezte špargl, asparagus, prostě chřest. Jeho sezona je dlouhá, ale není nekonečná

