Nejbarevnější frappuccino, jaké kdy Starbucks stvořil
Kdo si pamatuje internet kolem roku 2017, ten si možná vybaví nápoj, který vypadal spíš jako něco z pohádky než z kavárny. Unicorn Frappuccino tehdy patřilo k nejfotografovanějším nápojům své doby a jeho výrazné růžové, modré a fialové odstíny zaplavily sociální sítě.
Novinku uvedl Starbucks v dubnu 2017 jako reakci na tehdejší trend barevných jídel a nápojů inspirovaných jednorožci. Velkou část jeho úspěchu ale tvořil jeden trik. Po zamíchání se měnila nejen barva, ale také chuť nápoje.
Kdo ho neměl na Instagramu, jako by nebyl
Letošní návrat má podle Starbucksu navazovat právě na původní recepturu. Základem je krémové mango Frappuccino doplněné o výraznou modrou polevu, šlehačku a růžovo-modré sladkokyselé zdobení. Po zamíchání se mají barvy i chuť postupně proměňovat.
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Starbucks pravidelně přináší do svých kaváren novinky
Sladká ovocná chuť v kombinaci s kyselými tóny byla jedním z důvodů, proč se z nápoje stal hit. Kdo ho ochutnal, ten se s ním zkrátka musel pochlubit. Barevné Frappuccino se stalo jedním ze symbolů tehdejší éry Instagramu.
Do Česka se vrací už 15. srpna
Legendární Frappuccino se letos vrací do kaváren Starbucks po celém světě. Globální oznámení značky uvádí začátek návratu 15. srpna 2026. Stejné datum zveřejnil také český Starbucks. Kdy přesně nabídka v tuzemských kavárnách skončí, není jasné. Značka pouze uvádí, že nápoj bude dostupný „dokud budou suroviny k dispozici“. Jistý je tak zatím pouze víkend 15. a 16. srpna.
Nápoj se přitom už letos krátce objevil na festivalu Coachella. Nynější návrat je ale první velkou celosvětovou reprízou od původního uvedení v roce 2017.
Chcete ho vyzkoušet i doma?
Přesnou recepturu Starbucks neprozrazuje, domácí verze se ale dá připravit z běžně dostupných surovin. Výsledkem nebude originální Unicorn Frappuccino, ale barevný nápoj inspirovaný jeho vzhledem a chutí.
Recept Domácí Unicorn Frappuccino
Věděli jste, že?
Unicorn Frappuccino obsahovalo 59 gramů cukru. Právě vysoký obsah cukru byl v roce 2017 terčem kritiky. Jedna porce ve velikosti Grande obsahovala podle tehdejších údajů Starbucksu více než dvojnásobek množství cukru, které Americká kardiologická asociace doporučuje ženám přijmout za celý den.
- 150 ml plnotučného mléka
- 2 kopečky vanilkové zmrzliny
- ½ hrnku ledu
- 1 lžíce mangového sirupu
- 2 lžíce malinového pyré
- ½ lžičky citronové šťávy
- ¼ hrnku bílé čokolády
- ½ lžičky modrého potravinářského barviva
- ¼ lžičky kyseliny citronové
- ½ lžičky horké vody
- šlehačka
- růžové a modré zdobení
- Rozpustíme bílou čokoládu a smícháme ji s horkou vodou, modrým potravinářským barvivem a kyselinou citronovou. Vše rozmícháme dohladka.
- Do mixéru dáme mléko, vanilkovou zmrzlinu, led, mangový sirup, malinové pyré a citronovou šťávu. Vše rozmixujeme do hladké směsi.
- Vnitřní stranu sklenice ozdobíme trochou modré polevy.
- Rozmixovanou směs nalijeme do sklenice a navrch přidáme šlehačku.
- Ozdobíme růžovým a modrým zdobením a ihned podáváme.
Počet porcí: 1
Doba přípravy: 15 minut
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