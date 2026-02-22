Jednoduché vafle od Kristiny. Snídaňový hit podle vítězky MasterChef Česko

Obsah
Proč dělám vafle pořád dokola?
Když se podívám na zahraniční foodblogy, recept na vafle tam má úplně jiné postavení než u nás. V USA jsou součástí každého brunche, ve Skandinávii se pečou i jako odpolední svačina a v Belgii jsou národním pokladem – od lehkých bruselských po hutnější lutyšské.
Co mě osobně na nich baví nejvíc? Jednoznačně textura. Správně upečené vafle jsou křupavé na povrchu a vláčné uvnitř. To je přesně ten kontrast, který (nejen) u své snídaně miluji.
Zdravé jogurtové vafle s banány a vanilkovou omáčkou - snídaně, kterou máte za 30 min
Lehké
30 min
Recept na křupavé a zároveň nadýchané vafle
Jak na nejlepší těsto na vafle a nadýchané vafle:
1. Suroviny nechávám ohřát. Studené mléko dokáže srazit rozpuštěné máslo a struktura těsta pak není ideální.
2. Těsto nepřemíchávám. Jakmile je těsto na vafle spojené, přestanu míchat, pár hrudek nevadí.
3. Vaflovač nechám rozpálit déle. Nečekám jen na kontrolku. Opravdu horký povrch je klíč k tomu, aby byly nadýchané vafle i křupavé zároveň.
4. Vaflovač otevírám až když přestane unikat pára. Tohle pravidlo mi zachránilo nejeden recept na vafle.
A pak je skvělá jejich variabilita. Z jednoho základního těsta na vafle dokážu během týdne udělat:
- klasické vafle na sladko
- zdravější celozrnné
- ovocné vafle bez přidaného cukru (banánové, dýňové, jablečné apod.)
- nebo trendové vafle na slano – stačí v receptu vynechat cukr a více těsto osolit (sýrové, bramborové, bylinkové s tvarohovou pomazánkou a lososem apod.)
Upřímně? Oproti lívancům (které ale také miluji!) mi přijdou praktičtější. Nepotřebuji stát u pánve a hlídat každou dávku. Dobré vaflové těsto a rozpálený vaflovač udělají většinu práce za mě.
Navíc je můžu zamrazit. To je za mě obrovské plus. Hotové vafle nechám vychladnout, vložím do sáčku a ráno je jen hodím do toustovače. Jsou zase křupavé. A to se v hektickém týdnu hodí dvojnásob.
Recept Nadýchané vafle podle Made by Kristina
- 200 g hladké mouky
- 100 g polohrubé mouky
- 75 g moučkového cukru
- špetka soli
- 1 balení prášku do pečiva
- 100 g rozpuštěného másla
- 500 ml mléka
- 2 vejce
- skořicový cukr na posypání
- Ve větší míse smícháme obě mouky, cukr, sůl a prášek do pečiva.
- Přilijeme rozpuštěné máslo, mléko a vejce a vyšleháme v hladké, řídké těsto.
- Rozehřejeme si vaflovač (necháme ho nahřívat déle, než hlásí kontrolka).
- Těsto naléváme naběračkou tak, aby pokrylo plochu. Pečeme dozlatova a neotevíráme, dokud uniká pára.
- Servírujeme posypané skořicovým cukrem a se vším, co máme rádi – tvarohome, jogurtem, šlehačkou, marmeládou, sirupy, čerstvým ovocem...
Počet porcí: 10 kusů
Doba přípravy: 30 minut
Recept Dýňové vafle
- 240 g špaldové mouky
- 2 lžičky prášku do pečiva
- 1 lžička skořice
- ½ lžičky muškátového oříšku
- ½ lžičky soli
- 120 g dýňového pyré
- 2 vejce
- 300 ml mléka
- 60 ml kokosového oleje
- 2 lžíce javorového sirupu
- V míse smícháme mouku, prášek do pečiva, skořici, muškátový oříšek a sůl.
- V jiné míse prošleháme vejce, přidáme dýňové pyré, mléko, rozpuštěný kokosový olej a javorový sirup.
- Tekutou směs přilijeme k suchým surovinám a lehce promícháme, jen dokud se těsto spojí. Nepřemícháváme.
- Rozehřejeme vaflovač a necháme ho opravdu rozpálit. Těsto naléváme tak, aby pokrylo pečicí plochu, a pečeme přibližně 4–5 minut dozlatova a do křupava.
- Hotové vafle podáváme nejlépe s javorovým sirupem a třeba vlašskými nebo pekanovými ořechy.
Počet porcí: 8 vaflí
Doba přípravy: 20 minut
Recept Sýrové vafle s česnekovým dipem
- 220 g hladké mouky
- 30 g kukuřičného škrobu
- 1 lžička kypřícího prášku do pečiva
- 0,5 lžičky jedlé sody
- 1 lžička soli
- 60 g rozpuštěného másla
- 380 ml kefíru
- 2 vejce
- 90 g nastrouhané goudy
- 200 ml zakysané smetany
- 1 stroužek česneku
- sůl a pepř
- nastrouhaný parmazán
- najemno nasekaná čerstvá petrželka a pažitka
- listový salát
- V míse promícháme prosátou mouku se škrobem, práškem do pečiva, sodou a solí.
- V jiné větší míse smícháme rozpuštěné máslo s kefírem, vejci a nastrouhaným sýrem. Přidáme suché ingredience a krátce promícháme.
- Nahřejeme pořádně vaflovač a vlijeme těsto, uzavřeme a pečeme dozlatova.
- Zakysanou smetanu smícháme s utřeným česnekem a podle chuti osolíme, opepříme.
- Upečené vafle posypeme nastrouhaným parmazánem a bylinkami, podáváme s listovým salátem a připraveným dipem.
Počet porcí: 8 vaflí
Doba přípravy: 30 minut