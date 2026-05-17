Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jedna vláknina léčí zácpu, druhá živí mikrobiom. Tělo potřebuje obě

Pavla Žáková
  4:00
Když se řekne vláknina, většině lidí se vybaví celozrnné pečivo nebo zelenina. To je však jen část vlákniny, takzvaná nerozpustná vláknina, známá svými pozitivními účinky na trávení a také pro předcházení zácpy. Kromě ní existuje i vláknina rozpustná. Která z nich je pro člověka víc prospěšná a v jakých potravinách ji najít?

Celozrnné pečivo je lepší než bílé. | foto: Canva

Vláknina se dělí na rozpustnou a nerozpustnou, podle toho, jak se chová v trávicím traktu a při smíchání s vodou. Nerozpustná zvyšuje objem stolice a působí jako metla, která vyžene ze střev případné toxické látky a urychlí průchod zpracované potravy. Rozpustná naopak ve styku s vodou nabobtná, zpomalí dobu, po níž se zpracovaná potrava zdrží v trávicím traktu a během níž se z ní vstřebávají živiny.

Obsah

Oba druhy vlákniny mají společné to, že je najdeme v rostlinách, tedy v rostlinné stravě.

Nerozpustná vláknina

Nerozpustná vláknina prochází trávicím traktem téměř nedotčená, ve střevě proto působí mechanicky, jako kartáč nebo metla, které střevo vyčistí. „Pro tuto vlákninu jsou charakteristická silná vlákna a v praxi to poznáte tak, že to jsou přesně ty slupky a nitky, které vám zůstanou mezi zuby,“ uvádí Lenka Vymlátilová ze StobKlubu.

Triky, jak se zbavit zácpy. Zkuste namočené fíky a omezte vejce

Ve střevě ji jako potravu mohou využívat enterobakterie, které tvoří přirozenou součást střevní mikroflóry. Mezi nerozpustnou vlákninu patří například celulóza nebo lignin.

Nerozpustná vláknina dále:

  • zvyšuje objem stolice,
  • změkčuje stolici a tím napomáhá jejímu průchodu střevem,
  • zlepšuje střevní peristaltiku,
  • díky rychlejšímu průchodu potravy trávicím traktem zkracuje dobu, během níž by se mohly vstřebávat případné toxické látky z potravy,
  • může působit jako prebiotikum (výživa pro prospěšné střevní bakterie).
Zapečené fazolky s rajčaty a rýží natural

Zapečené fazolky s rajčaty a rýží natural

Recept

Střední

80 min
Celozrnný vegetariánský toust s avokádem a špenátem

Celozrnný vegetariánský toust s avokádem a špenátem

Recept

Lehké

30 min
Houbová pomazánka

Houbová pomazánka se dvěma druhy hořčice na žitné topince – Netradiční předkrm s výraznou chutí

Recept

Střední

25 min

Kde najít nerozpustnou vlákninu

Za hlavní zdroje se uvádějí zelenina, otruby a celozrnné výrobky. Dále se nachází v ovesných vločkách a semínkách. Luštěniny a ovoce obsahují jak nerozpustnou, tak rozpustnou vlákninu. V ovoci je ta nerozpustná přítomná hlavně ve slupkách.

Naopak výrobky živočišného původu (kromě masných produktů i ty mléčné) žádnou vlákninu neobsahují.

Rozpustná vláknina

Rozpustná vláknina při smíchání s vodou bobtná. Ve střevě se chová do jisté míry opačně než ta nerozpustná: zpomaluje průchod zpracované potravy. Rozpustná vláknina je například pektin, látka nacházející se v jablkách, švestkách a rybízu. Je to přesně ta složka, která při přípravě marmelád způsobuje želírování.

Kromě toho rozpustná vláknina:

  • pomáhá, aby se glukóza (cukr) z jídla vstřebávala postupně, a tak zabraňuje prudkému zvýšení hladiny cukru v krvi,
  • snižuje hladinu cholesterolu,
  • omezuje vstřebávání některých živin v tenkém střevě,
  • významně působí jako prebiotikum, má tedy velmi příznivý vliv na osídlení střev.

Kde najít rozpustnou vlákninu

Zdrojem rozpustné vlákniny je zejména ovoce, ale také oves, slad, luštěniny a brambory. Najdeme ji i ve zpracovaném ovoci, jako jsou třeba marmelády, ovocné džusy nebo smoothie. Některé z těchto zdrojů vlákniny obsahují i tu nerozpustnou. Rozpustná vláknina, například psyllium (z jitrocele indického), se dá také koupit v lékárně nebo zdravé výživě a přidávat do potravin.

Smoothie z granátového jablka a banánu

Smoothie z granátového jablka a banánu - vitamínová bomba plná energie

Recept

Lehké

15 min
Sušené švestky ve slanině

Sušené švestky ve slanině

Recept

Lehké

20 min

K čemu slouží v těle vláknina

Zatímco dříve byla vláknina pokládaná za jakýsi nadbytečný balast, který trávení zbytečně zatěžuje, dnes je chápaná jako nezbytná součást zdravé výživy, která naopak pomáhá ke zdravému trávení. Některé její účinky, například příznivý vliv rozpustné vlákniny na hladinu cholesterolu, jsou známé poměrně krátce.

Tři lžíce otrub proti výchlipkám

Studie ukazují také preventivní působení vlákniny proti rakovině tlustého střeva. Uplatňuje se také při léčbě vychlípenin střeva a některé druhy (zejm. rozpustné vlákniny) mají příznivý účinek u léčby obezity. V každém případě však vláknina (rozpustná i nerozpustná) navozuje pocit sytosti a zmenšuje tak množství zkonzumovaného jídla.

Pozitivní účinky vlákniny
ÚčinkyRozpustná vlákninaNerozpustná vláknina
Zpevňování zubů, prevence zubního kazu0+++
Snížení přijímané energie++++++
Omezení pocitu hladu++++
Vyvázání toxických složek tráveniny++
Podpora činnosti střev++++
Urychlení průchodu tráveniny střevním traktem0+++
Žádoucí fermentace v tlustém střevu+++0

Zdroj: Tabulka byla přejata z článku L. Vymlátilové, který vychází z knihy Funkční potraviny – kroky ke zdraví, Pavel Kalač, nakladatelství Dona.

Zelenina, ovoce, celozrnné potraviny. ale poznávacím znamením středomořského stravovacího stylu jsou ryby.

Kolik vlákniny sníst denně

Podle Hany Málkové, zakladatelky StobKlubu, není snadné dosáhnout denně doporučeného příjmu. „Podle doporučení by měl dospělý zdravý jedinec přijmout 30 g vlákniny za den, realita je však jiná a průměrný Čech zkonzumuje jen zhruba 10–15 g vlákniny denně,“ uvádí Hana Málková, zakladatelka StobKlubu. Doporučuje nespoléhat jen na ovoce a zeleninu, ale zvyknout si na celozrnné pečivo a těstoviny místo výrobků z bílé mouky. Dodejme, že jiné zdroje, například Státní zdravotnický ústav, doporučují vlákniny o něco méně, 25 g.

Kdo má příjem vlákniny velmi nízký, měl by ho navyšovat postupně, aby si na to jeho organismus zvykl. Nezbytný je přitom i správný pitný režim. „A opět naše známé pravidlo - všeho s mírou. Nadbytečný příjem vlákniny s sebou může nést určitá rizika, zejména zhoršené vstřebávání některých minerálních látek nebo zažívací potíže,“ uzavírá Málková.

Ovesná kaše za studena s mákem

Ovesná kaše s mákem přes noc: Zdravá snídaně za studena bez vaření

Recept

Lehké

10 min
Ovesné vločky zapečené s rajčaty

Ovesné vločky zapečené s rajčaty

Recept

Lehké

60 min
Cereální tyčinky plněné marmeládou

Cereální tyčinky plněné marmeládou

Recept

Lehké

45 min

Obsah vlákniny: tabulky

Obsah vlákniny se v tabulkách uvádí většinou celkový, tedy té rozpustné i nerozpustné. Pokud vám jde o konkrétní účinek, například působení proti zácpě, prebiotický efekt apod., je lepší znát obsah rozpustné i nerozpustné vlákniny zvlášť.

Obsah rozpustné a nerozpustné vlákniny na 100 g potravin
Potravinarozpustná vláknina (g/100 g)nerozpustná vláknina (g/100 g)celkem (g/100 g)
Jablka0,91,12
Broskve0,80,71,5
Jahody0,91,12
Pomeranče0,61,42
Mrkev0,92,02,9
Zelí bílé1,21,32,5
Rajče0,21,41,6
Hrášek zelený1,84,76,5
Fazolky zelené1,52,03,5
Brambory syrové0,90,71,6
Mouka pšeničná bílá1,91,13,0
Mouka pšeničná celozrnná2,06,08,0
Chléb pšeničný1,81,23,0
Chléb žitný3,43,46,8
Kukuřičné lupínky0,61,42,0

Zdroj: StobKlub

Vstoupit do diskuse
Témata: vláknina, střevo

Nejčtenější

Kolik cukru ve skutečnosti sníte v jednom banánu? Odpověď mnohé z vás nepotěší

Ovoce je dobrý zdroj nejen vitamínů.

Když se řekne cukr, většina lidí, kteří si hlídají váhu nebo dbají na zdravý životní styl, ihned zbystří. Cukry jsou ale obsažené i v potravinách, které se objevují v doporučeních o zdravé výživě....

Nezávislý test českých másel (2026). Jaké máslo si namazalo konkurenci na chleba?

Test másla

Najít v regálech skutečně poctivé máslo se zdá být čím dál těžší. Abychom zjistili, které máslo váš ranní toast skutečně pozvedne na novou úroveň a které vás naopak zklame svou nevýrazností,...

Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Slaný koláč s bramborami a zkaramelizovanou cibulkou podle Ivany Hanusové

Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak...

Přílohy po padesátce: Nenápadná chyba, kvůli které ručička na váze stojí

Hubnutí po 50? Nejde tak jako dřív. Jakým přílohám se vyhnout?

Po padesátce se při hubnutí často řeší cukr, pečivo nebo večerní mlsání. Také alkohol... Méně pozornosti se ale věnuje přílohám, přitom právě ty umí nenápadně rozhodit celý jídelníček.

Jak na domácí ghí: Zapomeňte na to kupované a udělejte si domácí

Zlaté, voňavé, ideální nejen na smažení: Ghí, ghee, přepuštěné máslo.

Přepuštěné máslo, často označované i jako ghí nebo ghee, patří mezi suroviny, které se rozhodně vyplatí mít v kuchyni po ruce. Proč? Vydrží déle než běžné máslo, má vyšší kouřový bod a díky jemné...

Jedna vláknina léčí zácpu, druhá živí mikrobiom. Tělo potřebuje obě

Celozrnné pečivo je lepší než bílé.

Když se řekne vláknina, většině lidí se vybaví celozrnné pečivo nebo zelenina. To je však jen část vlákniny, takzvaná nerozpustná vláknina, známá svými pozitivními účinky na trávení a také pro...

17. května 2026

Domácí zeleninový quiche s fetou: Recept na křehké francouzské koláčky

Quiche s pečenou zeleninou a fetou
Recept

Střední

85 min

Tyto mini quiche s pečenou zeleninou a sýrem feta si vás získají od prvního sousta. Spojení...

Domácí falafel v tortille s čerstvou zeleninou: Nejlepší recept na blízkovýchodní klasiku

Falafel v tortille
Recept

Střední

50 min

Dopřejte si doma chuť jako z oblíbeného bistra. Tento křupavý domácí falafel z cizrny a čerstvých...

Sametová Red Velvet roláda s mascarpone a malinami: Luxusní dezert snadno a rychle

Red velvet roláda
Recept

Střední

50 min

Vyzkoušejte domácí Red Velvet roládu. Tento recept sází na kombinaci nádherně červeného,...

Máte po padesátce pořád chuť na sladké? Tohle je nejčastější příčina

Co jíst po 50? Nejde jen o to „co“, ale i o to „v jaké kombinaci“.

Po padesátce se chutě na sladké mohou objevovat častěji než dřív. Nemusí za tím být slabá vůle, ale změny v těle, úbytek svalové hmoty, hormony i špatně poskládaný jídelníček. Sladké si nezakazujte....

16. května 2026  4:20

Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Slaný koláč s bramborami a zkaramelizovanou cibulkou podle Ivany Hanusové

Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak...

16. května 2026

Termix slaví 50 let: Pamatujete na hliníkovou vaničku za 2 Kčs? Jak se změnila legenda

Dobová reklama na Termix.

Termix patří k výrobkům, které si mnoho lidí spojuje s dětstvím. Na českém trhu je už půl století. Původně šlo o jednoduchý kakaový dezert v hliníkové vaničce, dnes se prodává v několika příchutích a...

16. května 2026  2:14

Šťavnatá telecí kotleta na tymiánu s omáčkou z Cabernet Sauvignon: Recept jako z restaurace

Telecí kotleta na tymiánu s cabernetovou omáčkou
Recept

Střední

45 min

Chcete oslnit luxusní večeří, která přitom nestojí hodiny u plotny? Telecí kotleta na tymiánu s...

Krémová ovesná kaše s kokosem a citrusy: Zdravá snídaně plná energie

Snídaňová kaše s citrusy
Recept

Lehké

20 min

Nastartujte své ráno barvami a vitamíny! Tato ovesná kaše s citrusy a kokosem je důkazem, že zdravá...

Skořice a hubnutí: Zázrak nečekejte, přesto ji vědci kvůli účinku na metabolismus nepřehlížejí

Skořice

Jedno z těch koření, které máme doma všichni. Spojujeme si ji se sladkým, a zároveň se o ní mluví jako o pomocníkovi při hubnutí. Pravda je méně bombastická, kila skořice neodčaruje. Jasno mají ale i...

15. května 2026  4:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Víkendové pečení se SweetBurg: Kdo říká, že jsou knedlíky dřina, ten lže

Tvarohové jahodové knedlíky

Tvarohové knedlíky patří mezi nejoblíbenější letní klasiky české kuchyně. Jsou rychlé na přípravu, krásně nadýchané a skvěle chutnají s čerstvým sezónním ovocem a já mám pro vás recept, ke kterému se...

15. května 2026

Křupavé špenátové šátečky s ricottou a slaninou: Rychlá slaná pochoutka

Slané šátečky se špenátem a slaninou
Recept

Střední

45 min

Tyto slané šátečky kombinují jemnost italské ricotty, svěžest čerstvého špenátu a výraznou chuť...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.