Kaštan jako kaštan? Ve skutečnosti jde o dva různé stromy
Na podzim leží pod stromy hnědé lesklé plody, kterým běžně říkáme kaštany. Jenže pod jedním lidovým názvem se skrývají dva úplně jiné stromy.
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Jedlé kaštany pocházejí z kaštanovníku setého neboli jedlého. Patří do čeledi bukovitých, tedy stejné čeledi jako buky nebo duby.
To, čemu běžně říkáme koňský kaštan, je ve skutečnosti jírovec maďal. Ten patří do čeledi mýdelníkovitých, takže s kaštanovníkem není blízce příbuzný, přestože jejich hnědá semena mohou vypadat podobně.
Jedlý, nebo koňský kaštan? Tohle jsou rozdíly, které rozhodují
Na samotný hnědý plod se nespoléhejte. Nejjistější je podívat se zároveň na obal, tvar kaštanu i listy stromu.
|Znak
|Jedlý kaštan
|Koňský kaštan
|Strom
|kaštanovník setý
|jírovec maďal
|Obal
|hustě pokrytý velkým množstvím jemných ostnů
|zelený obal s řidšími a silnějšími ostny
|Plody uvnitř
|obvykle dva až tři
|obvykle jeden
|Tvar
|zploštělý, na konci zašpičatělý
|kulatější a hladký
|Listy
|dlouhé, jednoduché, pilovité
|dlanité, složené z 5 až 7 lístků
|Konzumace
|ano
|ne
Nejrychlejší poznávací znamení najdete na obalu
Co připravit z jedlých kaštanů?
Pokud před sebou máte plody ještě v zeleném obalu, rozeznání je poměrně snadné.
Obal jedlého kaštanu připomíná opravdu důkladně vyzbrojeného ježka. Je velmi hustě pokrytý množstvím dlouhých jemných ostnů, takže samotný zelený povrch téměř není vidět.
Koňský kaštan má obal jiný. Ostny jsou řidší, silnější a mnohem méně početné. Právě rozdíl v počtu, délce a hustotě ostnů patří mezi nejsnazší způsoby, jak oba druhy rozeznat.
Podívejte se, kolik kaštanů se schovává uvnitř
Další nápovědu dostanete po otevření obalu.
U jedlých kaštanů se uvnitř zpravidla nacházejí dva až tři plody, které se při růstu vzájemně tlačí. Proto bývají alespoň z jedné strany zploštělé.
U jírovce bývá v obalu typicky jeden velký kulatý plod. Samotný počet ale nestačí. Pokud si nejste jistí, sledujte vždy také obal, tvar plodu a listy stromu.
Jedlý kaštan má špičku, koňský je spíš kulatý
Rozdíl můžete poznat i ve chvíli, kdy už máte před sebou pouze samotné hnědé plody.
Jedlé kaštany mají na jednom konci nápadnou špičku nebo drobné štětičkovité zakončení. Mohou být také lehce zploštělé.
Koňské kaštany jsou většinou kulatější, hladké a velmi lesklé. Typická je také velká světlá skvrna na povrchu. Pokud ale najdete jen několik volně ležících hnědých plodů a nevíte, z jakého stromu pocházejí, do kuchyně je raději neberte.
Listy fungují jako další pojistka
Ještě jistější odpověď vám dá samotný strom.
Kaštanovník setý má dlouhé jednoduché listy s výrazně pilovitým okrajem. Mohou měřit přes dvacet centimetrů a zakončené jsou špičkou.
List jírovce vypadá úplně jinak. Je dlanitý a skládá se nejčastěji z pěti až sedmi lístků, které se rozbíhají z jednoho místa podobně jako prsty na ruce.
Koňský kaštan neochutnávejte ani na zkoušku
Nejspolehlivějším testem rozhodně není ochutnání. České Toxikologické informační středisko VFN řadí jírovec maďal mezi rostliny s jedovatými plody.
Požití koňského kaštanu může způsobit především:
- nevolnost
- bolesti břicha
- zvracení
- průjem
Hlavním problémem po požití bývá podráždění trávicího traktu. Popsány jsou ale i vzácnější závažnější případy. Platí proto jednoduché pravidlo. Pokud si nejste jistí, co jste našli, neochutnávejte to.
Co dělat, když někdo sní koňský kaštan
Pokud dítě nebo dospělý koňský kaštan snědl, případně si nejste jistí, o který druh šlo, je nejlepší obrátit se přímo na Toxikologické informační středisko Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Pro akutní otravy fungují nepřetržitě telefonní linky:
- 224 919 293
- 224 915 402
TIS podle konkrétní situace poradí, jak postupovat a zda je potřeba další lékařská péče.
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Jedlé kaštany mají k běžným ořechům také trochu daleko
Ani jedlý kaštan není výživově úplně typický ořech.
Jak jedlé kaštany připravit
Nejznámější je pečení, ale než kaštany vložíte do trouby, jejich slupku je potřeba naříznout. Tím se při zahřívání sníží riziko, že popraskají nekontrolovaně, a také se potom lépe loupou.
Kaštany jsou především významným zdrojem škrobu a v minulosti se v některých částech Evropy mlely na mouku nebo hrubou moučku. Kaštanovník se pro jedlé plody pěstuje více než dva tisíce let.
Díky jemně nasládlé a moučnaté chuti se jedlé kaštany hodí do sladkých i slaných jídel, například do polévek, nádivek, dezertů nebo k pečenému masu.
Recept Rizoto s červenou řepou a kaštany
- 1 cibule
- 1 stroužek česneku
- 2 lžíce olivového oleje
- 250 g rýže arborio
- 250 ml bílého vína
- 150 g sterilované červené řepy
- 1 000 ml zeleninového vývaru
- 70 g jedlých kaštanů
- 80 g másla
- sůl
- mletý černý pepř
- 1 snítka čerstvého tymiánu
- 50 g sýra feta
- Cibuli a česnek očistíme, nakrájíme najemno a orestujeme na oleji. Pak přidáme rýži, podlijeme vínem a za stálého míchání ho necháme zredukovat.
- Řepu nakrájíme na menší kousky a přidáme k rýži. Za stálého míchání podléváme zeleninovým vývarem a vaříme, dokud rýže nezměkne.
- Jedlé kaštany nakrájíme na plátky a opražíme v pánvi nasucho. Pak je vmícháme k rýži. Hotové rizoto zjemníme máslem a dochutíme solí, pepřem a tymiánem. Nakonec rizoto posypeme rozdrobeným sýrem.
Počet porcí: 4
Doba přípravy: 60 minut