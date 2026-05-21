Na co je zdravá mrkev
Kromě všeobecně známého vlivu na zrak má celou řadu dalších benefitů.
- Posiluje imunitu: Díky vysokému obsahu antioxidantů pomáhá tělu bojovat s volnými radikály a záněty.
- Podporuje trávení: Obsahuje velké množství vlákniny, která je klíčová pro správné fungování střev a funguje jako prevence zácpy i průjmů.
- Chrání srdce a cévy: Pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi.
- Detoxikace a regenerace: Je skvělým pomocníkem při očistných kúrách, podporuje zdraví jater a pomáhá při regeneraci pokožky (např. po opalování).
Proč je mrkev dobrá na oči
Pověra, že díky mrkvi uvidíte jako ostříž i ve tmě, je sice trochu nadsazená, ale pravdivý základ má. Vitamín A je nezbytný pro tvorbu pigmentu v sítnici, který pomáhá vidění za šera. Pokud má člověk nedostatek vitamínu A, může mít horší noční vidění. Mrkev tedy pomáhá udržovat zdravý zrak, ale nezlepší dioptrie ani nenahradí péči o oči.
Jaké vitamíny má mrkev
Kromě již zmíněného vitamínu A je mrkev zásobárnou dalších zdraví prospěšných látek:
- vitamínu K1
- vitamínu C
- vitamínů skupiny B
- draslíku
- vlákniny
- antioxidantů
Jaká mrkev je zdravější, syrová nebo vařená
Tady narážíme na největší mýtus. Většina lidí věří, že syrová zelenina je vždy nejzdravější. U mrkve to ale platí jen napůl.
- Syrová obsahuje více vitamínu C a je křupavá, ale část betakarotenu zůstává uzavřená v rostlinných buňkách.
- Tepelnou úpravou se buněčné stěny naruší a tělo dokáže betakaroten využít lépe. Proto je vařená nebo pečená mrkev často výhodnější právě pro získání vitamínu A.
Co se stane, když budu jíst každý den mrkev
Pravidelná (každodenní) konzumace mrkve se na vašem těle rychle podepíše. A to v dobrém. Vaše imunita bude odolnější, zlepší se vám zažívání a vaše pokožka bude zdravější, ale pozor na mrkvové zežloutnutí.
Pokud byste to s mrkví přeháněli a jedli jí obrovské množství denně, může se objevit tzv. karotenodermie. Jde o neškodné dočasné zežloutnutí či zoranžovění kůže (nejčastěji na dlaních a ploskách nohou), které je způsobené nadbytkem betakarotenu v těle. Stačí na pár dní ubrat a barva kůže se vrátí do normálu.
Jaké má mrkev barvy
Možná vás to překvapí, ale původní mrkve byly fialové a žluté. Oranžovou mrkev vyšlechtili až v 17. století Nizozemci na počest svého panovníka Viléma Oranžského.
Různé barvy znamenají různé zdravé látky: fialová mrkev je plná antokyanů (silné antioxidanty na srdce), žlutá obsahuje lutein (skvělý pro unavené oči) a červená lykopen (prevence nádorových onemocnění).
Recepty z mrkve Polévky
Můžete udělat jak lehký zeleninový vývar, tak sytou, sametově hladkou krémovou polévku. Protože vařená mrkev přirozeně sládne, v polévkách si perfektně rozumí s protiklady. Skvěle ji doladí pikantní zázvor, ostré chilli, kari koření nebo zjemňující smetana.
Recepty z mrkve Dušení
Ideální způsob, jak z mrkve dostat maximum chuti i zdraví prospěšného betakarotenu. Pomalou tepelnou úpravou na másle nebo oleji mrkev úžasně změkne, rozvine svou přirozenou sladkost a vytvoří lahodný základ pro omáčky, masové směsi i samostatné zeleninové pokrmy.
Recepty z mrkve Přílohy
Nahraďte brambory či rýži barevnou mrkví. Můžete ji upéct v troubě dokřupava jako zdravé hranolky, nechat ji zkaramelizovat s medem a bylinkami, nebo ji rozmixovat na nádherně žluté, jemné a nadýchané zeleninové pyré.
- Křupavá kachní prsa s mrkvovým pyré s vinnou omáčkou
- Vepřové kotlety s mrkvovou kaší
- Luxusní česneková pečená mrkev s mrkvovo–bazalkovým pestem
Recepty z mrkve Dezerty
Mrkev funguje i při pečení. Těstu dodá neuvěřitelnou vláčnost, šťavnatost a krásnou barvu. Díky její přirozené sladkosti navíc můžete ubrat cukr. Skvěle pasuje do litých buchet, bábovek, křehkých šátečků i do slavnostních dortů v kombinaci s ořechy a tvarohem.
- Vláčný mrkvový dort s krémem z mascarpone
- Mrkvový koláč
- Šťavnatá mrkvová roláda se skořicí
- Mrkvový cheesecake
