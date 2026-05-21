Je možné jíst mrkev špatně? Ano. Většina lidí tak přichází o část živin

Petra Burgrová
  5:00
Patří mezi nejdostupnější a nejlevnější potraviny, které si může dopřát téměř každý. Přestože ji většina lidí bere jen jako běžnou součást polévky nebo rychlou svačinu, ve skutečnosti jde o velmi výživnou kořenovou zeleninu. Obsahuje velké množství betakarotenu, vlákniny, vitamínů i antioxidantů, které prospívají očím, pokožce i imunitě. A zajímavé je, že ne vždy je nejzdravější jíst ji jen syrovou.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Obsah

Na co je zdravá mrkev

Kromě všeobecně známého vlivu na zrak má celou řadu dalších benefitů.

  • Posiluje imunitu: Díky vysokému obsahu antioxidantů pomáhá tělu bojovat s volnými radikály a záněty.
  • Podporuje trávení: Obsahuje velké množství vlákniny, která je klíčová pro správné fungování střev a funguje jako prevence zácpy i průjmů.
  • Chrání srdce a cévy: Pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi.
  • Detoxikace a regenerace: Je skvělým pomocníkem při očistných kúrách, podporuje zdraví jater a pomáhá při regeneraci pokožky (např. po opalování).
Mrkvové lívance s jogurtem

Mrkev je dobře působí na naše oči.

Proč je mrkev dobrá na oči

Pověra, že díky mrkvi uvidíte jako ostříž i ve tmě, je sice trochu nadsazená, ale pravdivý základ má. Vitamín A je nezbytný pro tvorbu pigmentu v sítnici, který pomáhá vidění za šera. Pokud má člověk nedostatek vitamínu A, může mít horší noční vidění. Mrkev tedy pomáhá udržovat zdravý zrak, ale nezlepší dioptrie ani nenahradí péči o oči.

Mrkvová caponata s rozinkami a oříšky

Jaké vitamíny má mrkev

Kromě již zmíněného vitamínu A je mrkev zásobárnou dalších zdraví prospěšných látek:

  • vitamínu K1
  • vitamínu C
  • vitamínů skupiny B
  • draslíku
  • vlákniny
  • antioxidantů

Syrová mrkev není zdravější než ta tepelně upravená. Jedná se o mýtus.

Jaká mrkev je zdravější, syrová nebo vařená

Tady narážíme na největší mýtus. Většina lidí věří, že syrová zelenina je vždy nejzdravější. U mrkve to ale platí jen napůl.

  • Syrová obsahuje více vitamínu C a je křupavá, ale část betakarotenu zůstává uzavřená v rostlinných buňkách.
  • Tepelnou úpravou se buněčné stěny naruší a tělo dokáže betakaroten využít lépe. Proto je vařená nebo pečená mrkev často výhodnější právě pro získání vitamínu A.
Mrkvovo-česneková pomazánka

Mrkev si klidně dopřejte často, ale ideálně ne každý den.

Co se stane, když budu jíst každý den mrkev

Pravidelná (každodenní) konzumace mrkve se na vašem těle rychle podepíše. A to v dobrém. Vaše imunita bude odolnější, zlepší se vám zažívání a vaše pokožka bude zdravější, ale pozor na mrkvové zežloutnutí.

Pokud byste to s mrkví přeháněli a jedli jí obrovské množství denně, může se objevit tzv. karotenodermie. Jde o neškodné dočasné zežloutnutí či zoranžovění kůže (nejčastěji na dlaních a ploskách nohou), které je způsobené nadbytkem betakarotenu v těle. Stačí na pár dní ubrat a barva kůže se vrátí do normálu.

Mrkvová roláda s medvědím česnekem

Žlutá a fialová byla kdysi tradiční barva mrkve.

Jaké má mrkev barvy

Možná vás to překvapí, ale původní mrkve byly fialové a žluté. Oranžovou mrkev vyšlechtili až v 17. století Nizozemci na počest svého panovníka Viléma Oranžského.

Různé barvy znamenají různé zdravé látky: fialová mrkev je plná antokyanů (silné antioxidanty na srdce), žlutá obsahuje lutein (skvělý pro unavené oči) a červená lykopen (prevence nádorových onemocnění).

Barevná mrkvová polévka

Můžete udělat jak lehký zeleninový vývar, tak sytou, sametově hladkou krémovou polévku. Protože vařená mrkev přirozeně sládne, v polévkách si perfektně rozumí s protiklady. Skvěle ji doladí pikantní zázvor, ostré chilli, kari koření nebo zjemňující smetana.

Ideální způsob, jak z mrkve dostat maximum chuti i zdraví prospěšného betakarotenu. Pomalou tepelnou úpravou na másle nebo oleji mrkev úžasně změkne, rozvine svou přirozenou sladkost a vytvoří lahodný základ pro omáčky, masové směsi i samostatné zeleninové pokrmy.

Nahraďte brambory či rýži barevnou mrkví. Můžete ji upéct v troubě dokřupava jako zdravé hranolky, nechat ji zkaramelizovat s medem a bylinkami, nebo ji rozmixovat na nádherně žluté, jemné a nadýchané zeleninové pyré.

Mrkev funguje i při pečení. Těstu dodá neuvěřitelnou vláčnost, šťavnatost a krásnou barvu. Díky její přirozené sladkosti navíc můžete ubrat cukr. Skvěle pasuje do litých buchet, bábovek, křehkých šátečků i do slavnostních dortů v kombinaci s ořechy a tvarohem.

