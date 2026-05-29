Jde to i bez pilulek: Tyto potraviny fungují na cholesterol podobně jako statiny

Petra Burgrová
  4:20
Slyšíte to ze všech stran: „Pozor na cholesterol!“ Když vám lékař po preventivní prohlídce pošle výsledky s vyššími čísly, spousta lidí propadne panice, že odteď budou jíst jen suchou rýži a dušenou mrkev. Dobrá zpráva je, že tak horké to není. S vysokým cholesterolem se dá skvěle bojovat přímo na talíři. Stačí vědět, které potraviny vyměnit a co naopak do jídelníčku přidat, třeba obyčejnou hrst ovesných vloček.

Kaše ke snídani dokáže hezky nastartovat. | foto: Kulinární studio MAFRA

Obsah

Co je cholesterol

Cholesterol je tuková látka, kterou tělo potřebuje například pro tvorbu hormonů nebo buněčných membrán. Problém nastává ve chvíli, kdy je v krvi příliš mnoho tzv. LDL cholesterolu, často označovaného jako „špatný cholesterol“. Ten se může ukládat ve stěnách cév a postupně je zužovat. Naopak HDL cholesterol pomáhá přebytečný cholesterol z těla odvádět.

LDL (tzv. „špatný“ cholesterol) transportuje cholesterol z jater do cév.

Co nejvíce zvyšuje cholesterol

Za vysokým cholesterolem často stojí kombinace špatné stravy, nedostatku pohybu a genetických predispozic. Největší vliv mají zejména:

  • nadbytek tučných a průmyslově zpracovaných potravin,
  • smažená jídla,
  • uzeniny a tučné maso,
  • fast food,
  • sladkosti s transmastnými kyselinami,
  • nadměrná konzumace alkoholu,
  • kouření,
  • obezita a nedostatek pohybu,
  • rizikem je také dlouhodobý stres.
Jak se vyvarovat zvýšeného cholesterolu? Hýbat se a především kvalitně jíst. tzn. omezit cukry a škodlivé tuky, naopak mít dostatek bílkovin, vlákniny a vitaminů.

Co jíst na snížení cholesterolu

Snížit hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi přitom vůbec nemusí být nuda, stačí do jídelníčku chytře zařadit rozpustnou vlákninu a zdravé tuky. Tyto složky fungují v těle jako takový přírodní kartáč, který na sebe cholesterol naváže a bezpečně ho odvede z těla ven. Mezi nejlepší pomocníky patří:

  • Ovesné vločky: Absolutní král tohoto seznamu. Obsahují takzvané beta-glukany (druh vlákniny), které prokazatelně snižují vstřebávání cholesterolu do krve. Jedna miska kaše po ránu tak udělá obrovský rozdíl.
  • Luštěniny: Čočka, fazole nebo cizrna vás skvěle zasytí, jsou cenově dostupné a doslova přetékají prospěšnou vlákninou.
  • Tučné ryby: Losos, makrela či sardinky jsou plné omega-3 mastných kyselin, které aktivně chrání srdce a cévy, a navíc pomáhají zvyšovat hladinu toho „hodného“ (HDL) cholesterolu.
  • Ořechy a semínka: Stačí jedna hrst mandlí, vlašských ořechů nebo lněných semínek denně, abyste tělu dodali prvotřídní zdravé tuky.
Zelenina a luštěniny nesmějí v jídelníčku chybět. Díky svému složení pomáhají v prevenci i léčbě srdečněcévních onemocnění, krevního tlaku, cholesterolu v krvi i cukrovky.

Která zelenina snižuje cholesterol

Při boji s vysokým cholesterolem je ideální zejména zelenina s vysokým obsahem vlákniny a antioxidantů. Mezi ty nejlepší pomocníky, které byste měli pravidelně zařazovat do jídelníčku, patří brokolice, kapusta a listový špenát.

Skvělou službu vašim cévám prokáže také obyčejná mrkev a v kuchyni byste rozhodně neměli šetřit česnekem a cibulí, které mají na čistotu a průchodnost oběhového systému prokazatelně blahodárný vliv.

Jaké ovoce snižuje cholesterol

V jídelníčku zaměřeném na snižování cholesterolu hraje důležitou roli také ovoce. Právě pektiny jsou klíčové, protože pomáhají vázat cholesterol ve střevech a efektivně podporují jeho vylučování z těla ven.

Skvělým zdrojem jsou v tomto ohledu klasická jablka a hrušky, ale také šťavnaté citrusy. Zapomínat by se nemělo ani na bobulovité ovoce, jako jsou borůvky či jahody, a skvělým pomocníkem je i avokádo, které navíc tělu dodá zdravé, srdci prospěšné tuky.

Zelený čaj pomáhá snižovat hladinu „špatného“ (LDL) cholesterolu a díky antioxidantům (katechinům) zlepšuje celkový lipidový profil.

Jaký čaj snižuje cholesterol

Nejčastěji se doporučuje:

  • zelený čaj,
  • černý čaj,
  • ibiškový čaj,
  • čaj z ostropestřce.
Vysoký cholesterol je klíčový rizikový faktor srdečních onemocnění.

Jak rychle snížit hladinu cholesterolu

Výsledky se mohou objevit už během několika týdnů, pokud spojíte více opatření najednou:

  • upravíte jídelníček,
  • začnete se pravidelně hýbat,
  • zhubnete přebytečná kila,
  • omezíte alkohol a kouření.

Pomoci může i svižná chůze 30 minut denně. U některých lidí ale samotná změna životního stylu nestačí a je potřeba léčba doporučená lékařem.

Nízkocholesterolová dieta pomáhá snížit riziko vzniku srdečních onemocnění a může přispět k celkovému zlepšení zdraví.

Recepty Cholesterolová dieta

Cholesterolová dieta není tak úplně dieta v pravém slova smyslu. Je to spíše komplexní změna životního stylu zahrnující také úpravu jídelníčku.

Témata: Cholesterol, jídlo

