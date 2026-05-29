Obsah
Co je cholesterol
Cholesterol je tuková látka, kterou tělo potřebuje například pro tvorbu hormonů nebo buněčných membrán. Problém nastává ve chvíli, kdy je v krvi příliš mnoho tzv. LDL cholesterolu, často označovaného jako „špatný cholesterol“. Ten se může ukládat ve stěnách cév a postupně je zužovat. Naopak HDL cholesterol pomáhá přebytečný cholesterol z těla odvádět.
Co nejvíce zvyšuje cholesterol
Za vysokým cholesterolem často stojí kombinace špatné stravy, nedostatku pohybu a genetických predispozic. Největší vliv mají zejména:
- nadbytek tučných a průmyslově zpracovaných potravin,
- smažená jídla,
- uzeniny a tučné maso,
- fast food,
- sladkosti s transmastnými kyselinami,
- nadměrná konzumace alkoholu,
- kouření,
- obezita a nedostatek pohybu,
- rizikem je také dlouhodobý stres.
Co jíst na snížení cholesterolu
Snížit hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi přitom vůbec nemusí být nuda, stačí do jídelníčku chytře zařadit rozpustnou vlákninu a zdravé tuky. Tyto složky fungují v těle jako takový přírodní kartáč, který na sebe cholesterol naváže a bezpečně ho odvede z těla ven. Mezi nejlepší pomocníky patří:
- Ovesné vločky: Absolutní král tohoto seznamu. Obsahují takzvané beta-glukany (druh vlákniny), které prokazatelně snižují vstřebávání cholesterolu do krve. Jedna miska kaše po ránu tak udělá obrovský rozdíl.
- Luštěniny: Čočka, fazole nebo cizrna vás skvěle zasytí, jsou cenově dostupné a doslova přetékají prospěšnou vlákninou.
- Tučné ryby: Losos, makrela či sardinky jsou plné omega-3 mastných kyselin, které aktivně chrání srdce a cévy, a navíc pomáhají zvyšovat hladinu toho „hodného“ (HDL) cholesterolu.
- Ořechy a semínka: Stačí jedna hrst mandlí, vlašských ořechů nebo lněných semínek denně, abyste tělu dodali prvotřídní zdravé tuky.
Která zelenina snižuje cholesterol
Při boji s vysokým cholesterolem je ideální zejména zelenina s vysokým obsahem vlákniny a antioxidantů. Mezi ty nejlepší pomocníky, které byste měli pravidelně zařazovat do jídelníčku, patří brokolice, kapusta a listový špenát.
Skvělou službu vašim cévám prokáže také obyčejná mrkev a v kuchyni byste rozhodně neměli šetřit česnekem a cibulí, které mají na čistotu a průchodnost oběhového systému prokazatelně blahodárný vliv.
Jaké ovoce snižuje cholesterol
V jídelníčku zaměřeném na snižování cholesterolu hraje důležitou roli také ovoce. Právě pektiny jsou klíčové, protože pomáhají vázat cholesterol ve střevech a efektivně podporují jeho vylučování z těla ven.
Skvělým zdrojem jsou v tomto ohledu klasická jablka a hrušky, ale také šťavnaté citrusy. Zapomínat by se nemělo ani na bobulovité ovoce, jako jsou borůvky či jahody, a skvělým pomocníkem je i avokádo, které navíc tělu dodá zdravé, srdci prospěšné tuky.
Jaký čaj snižuje cholesterol
Nejčastěji se doporučuje:
- zelený čaj,
- černý čaj,
- ibiškový čaj,
- čaj z ostropestřce.
Jak rychle snížit hladinu cholesterolu
Výsledky se mohou objevit už během několika týdnů, pokud spojíte více opatření najednou:
- upravíte jídelníček,
- začnete se pravidelně hýbat,
- zhubnete přebytečná kila,
- omezíte alkohol a kouření.
Pomoci může i svižná chůze 30 minut denně. U některých lidí ale samotná změna životního stylu nestačí a je potřeba léčba doporučená lékařem.
Recepty Cholesterolová dieta
Cholesterolová dieta není tak úplně dieta v pravém slova smyslu. Je to spíše komplexní změna životního stylu zahrnující také úpravu jídelníčku.
- Snídaně: Toasty s pažitkovou pomazánkou
- Svačina: Ovocné smoothie se stévií
- Oběd: Šťavnatá kuřecí roláda se špenátem a vajíčkem
- Svačina: Míša dezert do skleničky podle Terezy Havlínové
- Večeře: Tofu salát s červenou čočkou, bulgurem a pečenou paprikou
- Snídaně: Ovesná kaše s mákem přes noc
- Svačina: Celozrnný chléb se smaženými vejci a šunkou
- Oběd: Miska s rýží a lososem
- Svačina: Domácí jogurt do skla
- Večeře: Hummus z pečeného česneku se zeleninou nebo chlebem.
