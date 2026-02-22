Už přes deset let je uzavřené legendární Paukertovo lahůdkářství na Národní třídě. Právě tady měl před více než stoletím vzniknout v rukách zakladatele podniku klasický český chlebíček.
Dnes jsou k dostání v desítkách podniků po celém městě a i nabídka je o něco pestřejší – ty klasické ale jen tak neomrzí a v sortimentu různých podniků je najdete dosud. Přibyly k nim ale i nové varianty, které využívají neotřelých kombinací nebo odlehčené verze. Na své si přijdou také vegetariáni a vegani, sehnat se dají i bezlepkové.
Zlatý kříž
- Jungmannova 34
- od 49 korun za kus
- ve stálé nabídce 31 druhů
Vyhlášené lahůdkářství s více než stoletou tradicí znovu slavnostně otevřelo své dveře na jaře loňského roku – s novými majiteli a po rozsáhlé rekonstrukci, která převlékla interiér z retra do moderního hávu.
Spolu s rekonstrukcí se posunul i přístup k chlebíčkům – ač stále nabízejí české klasiky připravené podle původních receptur, ve vitrínách tu najdete i jejich moderní varianty založené na nápaditých kombinacích.
Špejle
- Jungmannova 20 a Jindřišská 16
- jedna špejle za 39 korun
- v aktuální nabídce 17 druhů
Jen pár kroků od tradičního podniku je takový, jehož přístup je přesně opačný. Konceptem jde spíš o restauraci, kdy si namísto menu zákazníci vybírají z jídla na špejlích ve vitrínách, není ale problém si objednávku odnést s sebou jako z klasického lahůdkářství. Výše účtu pak závisí na počtu špejlí.
|
Jak vypadá výroba chlebíčků? Podívejte se do Čelákovic, kde se jich vyrobí miliony
V obou pobočkách příhodně nazvaného podniku Špejle mají v nabídce řadu různých jídel, které představují chlebíčky nebo velikostně spíše kanapky. Proto tu ani nenajdete úplně klasické chutě – namísto nich je v nabídce například tatarák s lanýžovou majonézou, krevety nebo pečené jablko se sýrem.
Bistro Sisters
- Dlouhá 39 a Spálená 16
- dd 51 koruny za kus
- ve stálé nabídce 14 druhů
Na zcela jiné pojetí chlebíčků sází také Bistro Sisters – respektive jedna z jejich poboček. V Dlouhé najdete moderně střiženou prodejnu, mezi jejíž speciality patří právě chlebíčky v aktualizované podobě. Naopak ve Spálené je prodejna tradičnějšího střihu, čemuž více odpovídá i nabídka vycházející spíše z onoho klasického chlebíčku od Paukerta.
Naopak moderní podoba chlebíčku je inspirovaná severskou nebo francouzskou kuchyní – místo salátů tu používají zdravé pomazánky na žitném nebo třeba amarantovém chlebu namísto klasické veky. Rozdělení ale není striktní, oba „typy“ chlebíčků najdete v obou prodejnách a v nabídce mají i bezlepkové varianty.
Chlebíčky Letná
- Milady Horákové 42
- od 36 korun za kus
- ve stálé nabídce 20 druhů
Naprostou chlebíčkovou klasikou je podnik v srdci Letné. Na své si tu přijdou vyznavači typických chutí, kteří nehledají žádné experimenty. Chlebíčky tu totiž už více než dvacet let připravují stále podle stejných receptur, konzistentní je i škála ingrediencí.
Podporu tradiční lahůdkářské výroby si tu kladou za cíl. Základem všech chlebíčků je na Letné typická veka. Starosvětskému naladění odpovídají i ceny, které se drží příjemně nízko.
Bezmasna
- M. Horákové 38
- dd 50 korun za kus
- ve stálé nabídce 5 druhů
Jestli máte naopak chuť na chlebíčky trochu jinak, zkuste „první rostlinné řeznictví v ČR“, které se nachází jen o dva domy níže. V podniku, jež funguje jen necelá dva roky, najdete kromě sortimentu neuzenin a nemasa i pětici „tradičních“ chlebíčků z rostlinných alternativ – mají například s příchutí vejce, sýru nebo lososa.
|
První rostlinné řeznictví v Česku
Ač na první pohled vypadá jako klasické řeznictví i s typickým chladícím pultem, nabídka je stoprocentně vhodná pro vegetariány a vegany. Na své si tu ale přijdou všichni, kdo svou spotřebu masa chtějí omezit. Těm chtějí majitelé ukázat, že rostlinná strava může být stejně dobrá.
Ani řetězec neurazí
Pro dobré chlebíčky ale není potřeba vyhledávat jen jedinečné podniky. Chybu neuděláte ani návštěvou prodejny některého ze řetězců – například Libeřské lahůdky ve Vodičkově ulici jsou vyhlášené, neméně populární je pak prodejna Ovocného světozoru v nedaleké stejnojmenné pasáži.
|
Měla malý stánek s bagetami na nádraží. Tam začal příběh sítě vyhlášených lahůdek
První jmenované navíc patří k největším producentům chlebíčků v Česku – jen tady jich ročně vyrobí okolo pěti milionů. Zhruba stejné množství vzniká také v čelákovickém Tržanu.
Vybrali jste si z naší pětice, nebo máte jiný preferovaný podnik? Kam lze podle vás zajít na nejlepší chlebíčky v Praze?