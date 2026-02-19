Jaký je rozdíl mezi paštikou a terinou? Rozhoduje textura i tvar pokrmu

Paštika a terina patří mezi klasické chlazené speciality, které se podávají jako předkrm nebo součást sýrových a uzeninových talířů. A přestože se na první pohled mohou zdát podobné, mezi nimi existují jasné rozdíly – v přípravě, konzistenci i tradičním podávání.

Kachní paštika | foto: Petr SchoberKulinární studio MAFRA

Obsah

Co je paštika?

Paštika je hladká pasta z masa, drůbeže, ryb nebo dokonce zeleniny, obvykle doplněná kořením, bylinkami a někdy alkoholem, například brandy nebo koňakem. Hlavní charakteristikou paštiky je jemná, hladká konzistence, která se dosahuje mletím, mixováním a často i propasírováním přes jemné síto. Paštiky se tradičně plní do sklenic, keramických nádobek nebo kovových forem.

Paštiky mají své kořeny ve Francii, konkrétně v 17. a 18. století, kde se staly oblíbeným způsobem, jak uchovat maso a zároveň připravit elegantní pokrm pro šlechtu. Dnes se paštiky vyrábějí po celé Evropě, například francouzské pâté de campagne je rustikální venkovská verze, zatímco luxusní pâté de foie gras je z husích jater a patří mezi gurmánské speciality.

Paštika z husích jater s brusinkovým přelivem

Paštika z husích jater s brusinkovým přelivem

Recept

Střední

40 min
Domácí játrová paštika s bagetkami + stepy

Tipy a triky při přípravě paštiky

Při přípravě paštiky jsou kvalitní suroviny upravený základ. Použijte čerstvé maso, játra nebo ryby, ideálně od prověřeného dodavatele. Na co dalšího dávat pozor?

  • Suroviny mixujte důkladně – zajistíte tak hladkou a jemnou texturu.
  • Správně dochuťte – sůl, pepř, bylinky a česnek zvýrazní chuť, případně přidejte trochu alkoholu (koňak, brandy).
  • Nepřehánějte to s teplotou – paštika se peče při nižší teplotě, aby zůstala jemná a nevysušila se.
  • Chlazení je klíčové – nechte paštiku vychladnout v lednici několik hodin, ideálně přes noc. Chlad zpevní konzistenci a usnadní krájení nebo mazání.
Domácí paštika z vepřových jater

Domácí paštika z vepřových jater

Recept

Střední

70 min
Domácí paštika z kuřecích jater s houstičkami + stepy

Recept Domácí paštika z kuřecích jater

  • 150 g cibule
  • 4 stroužky česneku
  • 500 g kuřecích jater
  • 2 lžíce oleje
  • sůl a pepř dle chuti
  • 5 snítek tymiánu + na ozdobu
  • 100 ml červeného portského vína
  • 300 g másla
  • 100 ml 30% smetany
  • 100 g sušených brusinek + na ozdobu
  • 2 lžíce mandlových plátků + na ozdobu
  • máslo na zalití
  1. Cibuli a česnek nakrájíme nahrubo, játra očistíme a pokrájíme na kousky. Na rozehřátém oleji v pánvi osmahneme cibuli s česnekem a pak přidáme játra. Spolu orestujeme, osolíme a opepříme.
  2. Přidáme otrhané lístky tymiánu a necháme je rozvonět. Zalijeme vínem, které necháme odpařit a poté stáhneme z ohně. Směs vložíme do mixéru spolu s pokrájeným máslem a smetanou.
  3. Rozmixujeme dohladka, přidáme polovinu brusinek, podle potřeby dochutíme solí a pepřem a znovu rozmixujeme. Nakonec vmícháme zbylé brusinky a plátky mandlí.
  4. Směs naplníme do skleniček, ozdobíme tymiánem, brusinkami a mandlemi a zalijeme rozpuštěným máslem tak, aby byla paštika zcela ponořená. Necháme vychladnout.

Počet porcí: 8 porcí
Doba přípravy: 90 mnut

Kachní paštika

Kachní paštika

Recept

Střední

120 min

Ovocná terina z mraženého jogurtu

Co je terina?

Terina (francouzsky terrine) je také směs masa, drůbeže nebo zeleniny, někdy s příměsí slaniny či šunky, ale oproti paštice se nepřemílá do úplně hladké hmoty. Terina se peče nebo vaří ve speciální formě zvané „terina“, která je podlouhlá a hluboká, a často se vrství – například masa střídající se s bylinkami, zeleninou nebo kořeněnou náplní.

Terina má svůj původ rovněž ve Francii a původně sloužila k praktickému uchovávání masa. Díky vrstvení a dekorativnímu podávání se terina stala i vizuálně atraktivním pokrmem na slavnostních stolech. Typické jsou francouzské a belgické verze, často s kombinací masa a zeleniny.

Venkovská terina s játry

Venkovská terina s játry

Recept

Střední

110 min
Jarní terina + stepy

Tipy a triky při přípravě teriny

Používejte formu určenou pro teriny, je podlouhlá a hluboká, aby se směs pěkně vrstila.

  • Vrstvěte – kombinujte maso, zeleninu, bylinky nebo ořechy pro zajímavou texturu a vzhled.
  • Přetlak vody při vaření – při vaření ve vodní lázni (bain-marie) zajistíte rovnoměrné propečení a zachování šťavnatosti.
  • Nepřekombinovávejte ingredience – příliš mnoho různých složek může ztratit harmonii chutí.
  • Nechte odpočinout – po vyjmutí z formy je ideální nechat terinu alespoň pár hodin v lednici, aby se vrstvy „usadily“ a lépe krájely.
Telecí terina

Telecí terina

Recept

Střední

120 min
Jarní terina

Recept Jarní terina

  • 500 g kuřecích prsou
  • 300 g slaniny
  • 500 ml smetany 31%
  • 70 g másla
  • 70 ml koňaku
  • sůl a pepř dle chuti
  • 150 g loupaných pistácií
  1. Kuřecí maso omyjeme, osušíme a společně se slaninou nakrájíme na kousky. Kousky nejprve umeleme v mlýnku na maso a pak přendáme do mixéru. Přilijeme smetanu a promixujeme. Přidáme změklé máslo nakrájené na kostky a umixujeme jemnou pěnu. Ochutíme koňakem, solí a pepřem a dobře promícháme.
  2. Hranatou formu, 30 cm dlouhou, vyložíme potravinářskou fólií tak, aby přesahovala okraje formy. Pistácie nasekáme nahrubo, promícháme se špetkou soli (pokud nejsou solené) a vysypeme jimi dno formy. Masovou směs přendáme do formy na pistácie, povrch urovnáme a zabalíme do fólie.
  3. Formu vložíme do většího pekáče a podlijeme vodou. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme při 120 °C asi hodinu. Pak necháme vychladnout. Podáváme s pikantním čatní.
  4. Před pečením několikrát s naplněnou formou klepněte, aby si maso sedlo a aby nebyly v terině díry.

Počet porcí: 12 porcí
Doba přípravy: 90 minut

Terina z husích jater s pistáciemi

Terina z husích jater s pistáciemi

Recept

Střední

30 min
Lososová terina

Lososová terina

Recept

Střední

70 min
Témata: paštika, terina

