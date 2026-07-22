Co přesně znamená „michelinská restaurace“
Původně šlo o geniální marketingový tah bratrů Michelinových, kteří vyráběli pneumatiky a v roce 1900 vydali průvodce pro řidiče, aby je motivovali více jezdit a tím sjíždět gumy. Dnes je to nejprestižnější gastronomický průvodce na světě.
Když se řekne „michelinská restaurace“, většina lidí si představí luxus a bílé ubrusy. Ve skutečnosti to ale znamená podnik, který komisaři Michelinu oficiálně doporučují pro nadstandardní kvalitu jídla. Nemusí jít o nejdražší restauraci, komisaři hodnotí na základě několika pevných kritérií.
|
Sláva, status a obří tlak. Kariéru kuchaře umí michelinské hvězdy vystřelit i zničit
Jak fungují inspektoři a jak často se ocenění uděluje
Celý proces je zahalen tajemstvím. Inspektoři jsou profesionálové na plný úvazek, kteří cestují po světě v naprosté anonymitě. Do restaurace přijdou jako běžní hosté, udělají si rezervaci na falešné jméno a za jídlo i pití do posledního haléře sami zaplatí. Nikdy se nelegitimují dopředu. Pokud má podnik získat hvězdu, navštíví ho během roku nezávisle na sobě hned několik různých inspektorů, aby se vyloučila náhoda.
Nová kulinářská mapa a ocenění se pro danou zemi udělují a aktualizují jednou ročně. Hvězdy ale nejsou trvalé, restaurace je musí každý rok obhájit, jinak o ně při dalším vyhlášení přijde.
Kolik stojí jídlo v michelinské restauraci
Ceny se zásadně liší podle toho, jaký typ ocenění daná restaurace od Michelinu má. Rozhodně neplatí, že v každé z nich necháte celou výplatu.
- Kategorie Bib Gourmand a Green Star – Tohle jsou podniky pro běžné lidi, kteří chtějí špičkový gastronomický zážitek, ale nechtějí utratit majlant. Atmosféra bývá uvolněná (často jde o moderní bistra nebo hospody). Tříchodový oběd nebo večeři zde pořídíte zhruba do 1 500 Kč na osobu.
- Jednohvězdičkové restaurace – Tady už se bavíme o zážitkovém fine diningu, kde jsou jídla malými uměleckými díly a servis je stoprocentní. Často se podávají dlouhá degustační menu o mnoha chodech. Degustační menu se zde pohybuje v rozmezí 3 500 Kč až 5 400 Kč na osobu.
- Dvouhvězdičkové restaurace – Naprostá špička, do které se sjíždějí gurmáni z celého světa. V Česku máme takový podnik pro rok 2026 poprvé. Cena za menu se pohybuje kolem 5 500 Kč na osobu (bez nápojů).
|
Jak se stát michelinským kuchařem. Musíte se vzdát hodně věcí, ztratit přátele, líčí Ital
Absolutní vrchol: První dvě michelinské hvězdy v ČR
Absolutním vítězem průvodce se stala restaurace Papilio ve Vysokém Újezdu, která jako první restaurace v historii samostatné České republiky získala dvě michelinské hvězdy. Šéfkuchař Jan Knedla se se svým týmem přiklání k regionálním surovinám, které prezentuje v moderním a kreativním stylu.
Až doposud bylo maximem českých restaurací získání jedné hvězdy. Rok 2026 to mění a posouvá Česko do nejvyšší gastronomické ligy.
|
Michelinská hvězda? Pro Prahu jsme byli trochu trnem v oku, míní zlínský šéfkuchař
Jednohvězdičkové restaurace (Celkem 8 podniků)
V kategorii jedné hvězdy došlo k obrovskému překvapení. K tradičním pražským stálicím se přidala nová jména a především restaurace z regionů, které dokazují, že za světovým jídlem už se nemusí jezdit jen do metropole.
- La Degustation Bohême Bourgeoise (Praha) – Legendární podnik ze sítě Ambiente, kde kuchyni nově vede šéfkuchař Marco Christov. Stále staví na geniální moderní interpretaci tradičních českých receptů z konce 19. století.
- Field (Praha) – Ocenění obhájil i ostřílený šéfkuchař Radek Kašpárek. Field zůstává věrný své drsné, přímočaré kuchyni plné výrazných omáček a nečekaných kombinací.
- Štangl (Praha) – Podnik šéfkuchaře Martina Štangla v Karlíně (dříve Eska), který se zaměřuje na fermentaci, udržitelnost a divoké lokální suroviny.
- Casa de Carli (Praha) – Autentická a sofistikovaná italská kuchyně pod vedením šéfkuchaře Mattea de Carli.
- Levitate (Praha) – Unikátní koncept šéfkuchaře Christiana Chu, který propojuje asijské vlivy s nordickou gastronomií.
- Entrée (Olomouc) – Obrovský triumf pro Moravu. Šéfkuchař Přemek Forejt dokázal proměnit olomoucké divadlo v gastronomickou svatyni. Jeho kuchyně je hravá, inspirovaná přírodou a plná rock’n’rollu.
- Essens (Hlohovec) – Nádherná restaurace v srdci Lednicko-valtického areálu vedená Ottou Vašákem, která těží z darů vlastní bylinkové zahrady a moravského mikroklimatu.
- La Villa (Zlín) – Překvapivé, ale naprosto zasloužené ocenění pro Zlín pod vedením šéfkuchaře Júliuse Löfflera, které potvrzuje obrovský vzestup moravské gastroscény.
|
Zlínská restaurace získala michelinskou hvězdu. A rezervace jen pršely
Zelená michelinská hvězda (Green Star)
Tímto oceněním Michelin vyzdvihuje restaurace, které fungují v souladu s přírodou, minimalizují odpad a berou suroviny z bezprostředního okolí. Pro rok 2026 ji v ČR drží čtyři restaurace:
- Štangl (Praha) – drží double (klasickou i zelenou hvězdu)
- Dvůr Perlová voda (Budyně nad Ohří)
- Leaf (Praha)
- Sůl a Řepa (Strakonice)
|
První michelinská hvězda na jižní Moravě. Byl jsem nervózní, svěřil se šéfkuchař
Bib Gourmand: Skvělé jídlo za dostupné ceny (18 podniků)
Ocenění „Bib“ je mezi gurmány nesmírně populární. Značí totiž restaurace, kde dostanete výjimečnou kvalitu jídla za velmi příznivou cenu. V České republice toto ocenění pro rok 2026 získalo 18 restaurací.
Patří sem pražský Výčep, Alma, Atelier Bar&Bistro, Bohém, Dvůr Perlová voda, Dejvická 34, Goldie, Long Story Short Eatery & Bakery, Miura, Na Kopci, Perk Restaurant, Šatlava, Štipec, Šupina a Šupinka, The Eatery, U Kalendů, U Matěje a Valoria.
Michelin Selected (Doporučené restaurace)
Do širšího výběru průvodce, kam komisaři doporučují bez váhání zajít, se dostalo 52 českých restaurací. Najdete zde známá jména jako Café Imperial Zdeňka Pohlreicha, moderní zážitek na slepo Marie B, restauraci 420 Radka Kašpárka přímo na Staroměstském náměstí nebo regionální klenoty jako Grandrestaurant Pupp v Karlových Varech či Taro.
|
Máte stres? Dejte si broskve. Pomohou psychice, pleti i postavě