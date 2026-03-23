Jaké potraviny pomáhají na stres a úzkost? Těchto 9 potravin vám zlepší náladu

Klára Pěnkavová
  4:40
Psychická pohoda nezačíná jen v hlavě, ale i na talíři. Jak zklidnit mysl, podpořit dobrou náladu a lépe zvládat každodenní povinnosti? Objevte potraviny, které pomáhají se stresem a úzkostí a přirozeně zlepšují náladu.
ilustrační snímek | foto: Canva

Co pomáhá na úzkost, stres a podporuje dobrou náladu?

Cítíte dlouhodobé napětí, podrážděnost nebo psychickou únavu? Může za tím stát chronický stres, který neovlivňuje jen naši mysl, ale i tělo – imunitu, spánek, energii i schopnost soustředění.

Jaké doplňky stravy a bylinky pomáhají na stres a úzkost?

  • Hořčík – pomáhá při únavě a napětí
  • Vitaminy skupiny B (B6, B9, B12) – podporují psychickou rovnováhu
  • Omega-3 mastné kyseliny – podporují mozkové funkce a pomáhají zvládat stres
  • Vitamin D – jeho nedostatek zhoršuje náladu
  • L-theanin – aminokyselina z čaje podporující soustředění a vnitřní klid
  • Ashwagandha – adaptogen podporující odolnost vůči chronickému stresu
  • Rozchodnice růžová – pomáhá při psychické zátěži a únavě
  • Kozlík lékařský – pomáhá při napětí a nespavosti
  • Meduňka a Heřmánek – tradičně užívané bylinky pro zklidnění a podporu relaxace

Dobrou zprávou je, že existují jednoduché způsoby, jak zvládat stres přirozeně a podpořit dobrou náladu každý den.

Jedním z nejúčinnějších pomocníků je správná strava. Některé potraviny totiž podporují nervový systém a pomáhají regulovat hladinu neurotransmiterů, jako jsou serotonin, dopamin a melatonin – tedy látek označovaných jako hormony dobré nálady, někdy také hormony štěstí.

Právě jejich vyvážená hladina pomáhá lépe zvládat stresové situace i psychickou zátěž.

Na psychickou pohodu má vliv i životní styl:

  • kvalitní a dostatečný spánek
  • pravidelný pohyb a pobyt venku na denním světle
  • dechová cvičení, meditace a relaxace
  • doplňky stravy, bylinky a případně homeopatie

11 potravin, které zrychlují metabolismus a pomáhají při hubnutí. Máte je ve své kuchyni?

Co je stres?

Stres je přirozená reakce těla na zátěžovou situaci. Mozek vyhodnotí hrozbu a spustí poplachový režim, který má tělo připravit na akci. Krátkodobý stres může být užitečný – zvyšuje pozornost, výkon i rychlost rozhodování.

Problém nastává ve chvíli, kdy stres trvá dlouhodobě. Chronický stres zatěžuje nervový systém, narušuje spánek, zhoršuje náladu a může vést k úzkostem nebo vyčerpání.

Kortizol a jeho vliv (nejen) na naši psychiku

Při stresové reakci tělo vyplavuje hormon kortizol, kterému se často říká stresový hormon. Jeho úkolem je dodat tělu rychlou energii a připravit ho na zvládnutí zátěže.

Pokud je ale hladina kortizolu dlouhodobě zvýšená:

  • zhoršuje kvalitu spánku
  • zvyšuje únavu a podrážděnost
  • zhoršuje soustředění
  • může zvyšovat chutě na sladké a přejídání
  • oslabuje imunitu

Hladinu kortizolu pomáhá přirozeně snižovat pravidelný pohyb, relaxační techniky, doplňky stravy (např. ashwagandha) a především vyvážená strava.

Pokud hledáte konkrétní odpověď na otázky, které potraviny zlepšují náladu, co jíst proti stresu a jak si rychle zlepšit náladu, níže najdete 9 potravin, které vědecké výzkumy spojují s lepší psychickou pohodou.

Chcete jíst zdravě? Naučíme vás, jak sestavit nutričně vyvážený jídelníček

Potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny podporují nervový systém a snižují hladinu kortizolu.

1. Tučné ryby: Proč omega-3 snižují stres a úzkost?

Mořské ryby patří mezi nejlepší potraviny při stresu. Tučné druhy, jako losos, makrela nebo sardinky, jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny DHA a EPA, které vyživují mozek a podporují správné fungování nervového systému.

Výzkumy ukazují, že pravidelný příjem omega-3 může pomáhat snižovat hladinu kortizolu, zmírňovat úzkost a podporovat dobrou náladu. Vyšší konzumace ryb je navíc spojována s nižším rizikem deprese.

Tip: Zařaďte tučné ryby do jídelníčku ideálně 2–3× týdně. Skvělou volbou je pečený losos s bylinkami, makrela na grilu nebo pomazánka ze sardinek.

2. Hořká čokoláda: Jak si rychle zlepšit náladu?

Kvalitní hořká čokoláda patří mezi potraviny, které dokážou rychle zlepšit náladu. Kakao obsahuje flavonoidy a polyfenoly podporující tvorbu serotoninu a dopaminu – látek zodpovědných za dobrou náladu.

Pomáhá také snižovat hladinu kortizolu, takže může ulevit při napětí i únavě.

Tip: Dopřejte si 1–2 čtverečky čokolády s minimálně 70 % kakaa a ideálně odpoledne, když přichází únava. Nebo kvalitní hořkou čokoládu nastrouhejte na ovesnou kaši s ovocem či banánové lívance.

Máte vysoký cholesterol? Těchto 5 přírodních pomocníků vám ho pomůže snížit

Banány obsahují vlákninu a vitamin B6, který podporuje tvorbu serotoninu a dopaminu.

3. Fermentované potraviny: Jak ovlivňují psychiku a stres?

Fermentované potraviny podporují zdraví střev, které úzce souvisí s psychikou. Obsahují probiotika, jež pomáhají regulovat tvorbu serotoninu a mohou zmírňovat úzkost i dlouhodobý stres.

Tip: Zařaďte malou porci fermentovaných potravin – například jogurt, kefír, kombuchu, kimchi nebo kysané zelí – denně ke snídani nebo svačině.

4. Banány: Rychlá energie zdravě

Banán dodá rychlou energii bez prudkých výkyvů hladiny cukru v krvi. Obsahuje vitamin B6, který podporuje tvorbu serotoninu a dopaminu, a také prebiotika důležitá pro střevní mikrobiom.

Tip: Přidejte banán do snídaňové kaše nebo si ho ogrilujte a kombinujte s ořechovým máslem jako svačinu proti stresu.

Smažená rýže s lososem a fermentovanou zeleninovou směsí

Smažená rýže s lososem a fermentovanou zeleninovou směsí

Recept

Střední

30 min

Oves obsahuje vlákninu a železo, které pomáhají regulovat hladinu glukózy a snižují únavu.

5. Oves: Vláknina a železo pro klidnější nervy

Mezi další potraviny vhodné při stresu a únavě patří oves, bohatý na vlákninu a železo.

Vláknina pomáhá udržet stabilní hladinu glukózy v krvi a tím i stabilní náladu. Železo podporuje okysličení organismu a pomáhá předcházet únavě a podrážděnosti spojené s jeho nedostatkem.

Tip: Začněte den ovesnou kaší s ovocem, oříšky a semínky pro energii i dobrou náladu.

6. Bobulovité ovoce: Antioxidanty pro lepší náladu

Borůvky, maliny a ostružiny jsou bohaté na antioxidanty a flavonoidy, které chrání mozek před oxidačním stresem.

Pravidelná konzumace bobulí je spojována s lepší náladou, vyšší mentální výkonností a nižším výskytem depresivních stavů.

Tip: Přidejte hrst bobulí do smoothie, kaše nebo jogurtu. A nebojte, mražené mají stejné účinky jako ty čerstvé.

Levná potravina pro zdravé srdce. Máte tento poklad v kuchyni i vy?

Hrst oříšků denně vám pomůže stabilizovat nervový systém a zklidnit stres.

7. Ořechy a semínka: Živiny pro nervový systém

Ořechy a semínka patří mezi nejlepší potraviny na stres. Mandle, kešu, vlašské ořechy, dýňová a slunečnicová semínka obsahují hořčík, zinek a tryptofan – esenciální aminokyselina, ze které vznikají serotonin a melatonin.

Tip: Mějte vždy po ruce malý mix ořechů a semínek jako rychlou svačinu pro lepší náladu a lepší zvládaní stresu.

8. Luštěniny: Vitaminy B pro psychickou rovnováhu

Fazole, čočka a cizrna jsou bohaté na vlákninu a rostlinné bílkoviny. Obsahují také vitaminy B6, B9 a B12, které podporují tvorbu serotoninu, dopaminu a kyseliny GABA, pomáhají regulovat náladu, stres i úzkost.

Tip: Zařaďte luštěniny do jídelníčku alespoň 2–3× týdně – do polévek, salátů nebo jako hlavní jídlo.

9. Káva: Povzbuzení nálady a soustředění

A konečně také káva vám může pomoci zlepšit náladu i mentální výkon. Kofein podporuje uvolňování dopaminu a GABA, což vám zvýší nejen bdělost, ale i soustředění a psychickou pohodu.

Důležitá je ale střídmost – nadměrná konzumace může stres naopak zhoršit.

Smetanové fazole

Smetanové fazole

Recept

Střední

25 min
Pečená cizrna s rajčaty a Burratou podle Kateřiny Jaškové

Pečená cizrna s rajčaty a burratou podle Kateřiny Jaškové

Recept

Lehké

20 min
Témata: stres, jídlo, úzkost

