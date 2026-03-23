Co pomáhá na úzkost, stres a podporuje dobrou náladu?
Cítíte dlouhodobé napětí, podrážděnost nebo psychickou únavu? Může za tím stát chronický stres, který neovlivňuje jen naši mysl, ale i tělo – imunitu, spánek, energii i schopnost soustředění.
Jaké doplňky stravy a bylinky pomáhají na stres a úzkost?
Dobrou zprávou je, že existují jednoduché způsoby, jak zvládat stres přirozeně a podpořit dobrou náladu každý den.
Jedním z nejúčinnějších pomocníků je správná strava. Některé potraviny totiž podporují nervový systém a pomáhají regulovat hladinu neurotransmiterů, jako jsou serotonin, dopamin a melatonin – tedy látek označovaných jako hormony dobré nálady, někdy také hormony štěstí.
Právě jejich vyvážená hladina pomáhá lépe zvládat stresové situace i psychickou zátěž.
Na psychickou pohodu má vliv i životní styl:
- kvalitní a dostatečný spánek
- pravidelný pohyb a pobyt venku na denním světle
- dechová cvičení, meditace a relaxace
- doplňky stravy, bylinky a případně homeopatie
Co je stres?
Stres je přirozená reakce těla na zátěžovou situaci. Mozek vyhodnotí hrozbu a spustí poplachový režim, který má tělo připravit na akci. Krátkodobý stres může být užitečný – zvyšuje pozornost, výkon i rychlost rozhodování.
Problém nastává ve chvíli, kdy stres trvá dlouhodobě. Chronický stres zatěžuje nervový systém, narušuje spánek, zhoršuje náladu a může vést k úzkostem nebo vyčerpání.
Kortizol a jeho vliv (nejen) na naši psychiku
Při stresové reakci tělo vyplavuje hormon kortizol, kterému se často říká stresový hormon. Jeho úkolem je dodat tělu rychlou energii a připravit ho na zvládnutí zátěže.
Pokud je ale hladina kortizolu dlouhodobě zvýšená:
- zhoršuje kvalitu spánku
- zvyšuje únavu a podrážděnost
- zhoršuje soustředění
- může zvyšovat chutě na sladké a přejídání
- oslabuje imunitu
Hladinu kortizolu pomáhá přirozeně snižovat pravidelný pohyb, relaxační techniky, doplňky stravy (např. ashwagandha) a především vyvážená strava.
Pokud hledáte konkrétní odpověď na otázky, které potraviny zlepšují náladu, co jíst proti stresu a jak si rychle zlepšit náladu, níže najdete 9 potravin, které vědecké výzkumy spojují s lepší psychickou pohodou.
1. Tučné ryby: Proč omega-3 snižují stres a úzkost?
Mořské ryby patří mezi nejlepší potraviny při stresu. Tučné druhy, jako losos, makrela nebo sardinky, jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny DHA a EPA, které vyživují mozek a podporují správné fungování nervového systému.
Výzkumy ukazují, že pravidelný příjem omega-3 může pomáhat snižovat hladinu kortizolu, zmírňovat úzkost a podporovat dobrou náladu. Vyšší konzumace ryb je navíc spojována s nižším rizikem deprese.
Tip: Zařaďte tučné ryby do jídelníčku ideálně 2–3× týdně. Skvělou volbou je pečený losos s bylinkami, makrela na grilu nebo pomazánka ze sardinek.
2. Hořká čokoláda: Jak si rychle zlepšit náladu?
Kvalitní hořká čokoláda patří mezi potraviny, které dokážou rychle zlepšit náladu. Kakao obsahuje flavonoidy a polyfenoly podporující tvorbu serotoninu a dopaminu – látek zodpovědných za dobrou náladu.
Pomáhá také snižovat hladinu kortizolu, takže může ulevit při napětí i únavě.
Tip: Dopřejte si 1–2 čtverečky čokolády s minimálně 70 % kakaa a ideálně odpoledne, když přichází únava. Nebo kvalitní hořkou čokoládu nastrouhejte na ovesnou kaši s ovocem či banánové lívance.
3. Fermentované potraviny: Jak ovlivňují psychiku a stres?
Fermentované potraviny podporují zdraví střev, které úzce souvisí s psychikou. Obsahují probiotika, jež pomáhají regulovat tvorbu serotoninu a mohou zmírňovat úzkost i dlouhodobý stres.
Tip: Zařaďte malou porci fermentovaných potravin – například jogurt, kefír, kombuchu, kimchi nebo kysané zelí – denně ke snídani nebo svačině.
4. Banány: Rychlá energie zdravě
Banán dodá rychlou energii bez prudkých výkyvů hladiny cukru v krvi. Obsahuje vitamin B6, který podporuje tvorbu serotoninu a dopaminu, a také prebiotika důležitá pro střevní mikrobiom.
Tip: Přidejte banán do snídaňové kaše nebo si ho ogrilujte a kombinujte s ořechovým máslem jako svačinu proti stresu.
5. Oves: Vláknina a železo pro klidnější nervy
Mezi další potraviny vhodné při stresu a únavě patří oves, bohatý na vlákninu a železo.
Vláknina pomáhá udržet stabilní hladinu glukózy v krvi a tím i stabilní náladu. Železo podporuje okysličení organismu a pomáhá předcházet únavě a podrážděnosti spojené s jeho nedostatkem.
Tip: Začněte den ovesnou kaší s ovocem, oříšky a semínky pro energii i dobrou náladu.
6. Bobulovité ovoce: Antioxidanty pro lepší náladu
Borůvky, maliny a ostružiny jsou bohaté na antioxidanty a flavonoidy, které chrání mozek před oxidačním stresem.
Pravidelná konzumace bobulí je spojována s lepší náladou, vyšší mentální výkonností a nižším výskytem depresivních stavů.
Tip: Přidejte hrst bobulí do smoothie, kaše nebo jogurtu. A nebojte, mražené mají stejné účinky jako ty čerstvé.
7. Ořechy a semínka: Živiny pro nervový systém
Ořechy a semínka patří mezi nejlepší potraviny na stres. Mandle, kešu, vlašské ořechy, dýňová a slunečnicová semínka obsahují hořčík, zinek a tryptofan – esenciální aminokyselina, ze které vznikají serotonin a melatonin.
Tip: Mějte vždy po ruce malý mix ořechů a semínek jako rychlou svačinu pro lepší náladu a lepší zvládaní stresu.
8. Luštěniny: Vitaminy B pro psychickou rovnováhu
Fazole, čočka a cizrna jsou bohaté na vlákninu a rostlinné bílkoviny. Obsahují také vitaminy B6, B9 a B12, které podporují tvorbu serotoninu, dopaminu a kyseliny GABA, pomáhají regulovat náladu, stres i úzkost.
Tip: Zařaďte luštěniny do jídelníčku alespoň 2–3× týdně – do polévek, salátů nebo jako hlavní jídlo.
9. Káva: Povzbuzení nálady a soustředění
A konečně také káva vám může pomoci zlepšit náladu i mentální výkon. Kofein podporuje uvolňování dopaminu a GABA, což vám zvýší nejen bdělost, ale i soustředění a psychickou pohodu.
Důležitá je ale střídmost – nadměrná konzumace může stres naopak zhoršit.