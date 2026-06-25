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Jaké jídlo schovat do lednice a jak dlouho tam vydrží? Cibuli nechte venku

Petra Kašparová
  6:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Správné skladování potravin je klíčem k jejich čerstvosti a kvalitě. V tomto článku najdete tipy, jak uchovávat vejce, oleje, máslo a další potraviny, které patří do lednice a které je lepší skladovat mimo ni.

Obsah

Jak skladovat vajíčka

Vajíčka skladujeme v lednici. Tak nějak automaticky, však také mají ledničky speciální přihrádky na vajíčka, ani nás možná nenapadne, že bychom je mohli skladovat jinak.

Jak dlouho vydrží vajíčka bez lednice? Při pokojové teplotě je můžete nechat až tři týdny, aniž by se zkazily.

Kdy dát vejce rozhodně do lednice

  • Pokud jsou vejce z obchodu již chlazená, měla by v chladu zůstat (změna teploty způsobuje rosení a kazivost).
  • Pokud potřebujete, aby zůstala poživatelná déle. Při pokojové teplotě vydrží méně než v lednici (v lednici až 2 měsíce, na vzduchu max. 3 týdny).

Zásady skladování vajec mimo lednici

  • Důležité je, aby vejce neměla porušenou skořápku.
  • Nesmí být na přímém slunci.
  • Vejce nemyjte. I kdyby byla sebevíc špinavá, nechte je, jak jsou.
  • Vejce skladujte špičkou dolů, aby žloutek zůstal uprostřed a neprotrhla se vzduchová komůrka.

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Jak dlouho vydrží kečup v lednici

Tady záleží, zda jste jej již otevřeli, nebo zda jde o nenačaté balení. Pokud není kečuo otevřený, v lednici rozhodně jen zabírá místo. Nechat ho můžete totiž ve spíži, nebo prostě jen v kuchyňské skříňce.

Otevřený kečup vydrží poměrně dlouho, aniž by ztratil svou kvalitu, je ale třeba ho skladovat v chladu. Do lednice tedy rozhodně patří a vydrží v ní 6 až 12 měsíců. Jediné, na co je potřeba dbát, je to, abyste obsah nijak nekontaminovali, například prstem nebo olíznutou lžičkou. V takovém případě se může kečup bohužel zkazit.

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Lněný olej je jeden z mála olejů, který patří do lednice.

Jak skladovat olej

Jak správně skladovat olej? Obecně se dá říci, že téměř všechny druhy olejů je dokonce lépe skladovat mimo lednici. Ideální teplota pro skladování oleje je totiž 10-22°C. Co je zásadní, je stabilita teploty. Důležité také je, aby místo, kde olej skladujete, bylo tmavé, bez přímého slunečního světla.

Který olej nesmí být skladovaný v lednici

Olivový. Ten se v lednici může zakalit a jeho chu´tové vlastnosti ztratí v lednici na kvalitě.

Jaké oleje je nutné skladovat v lednici

  • Lněný olej. Ten velmi rychle oxiduje. V lednici vydrží zhruba měsíc.
  • Ořechové a semínkové oleje.Například olej z vlašských ořechů, chia semínek, olej dýňový, sezamový. Ty jsou náchylné ke žluknutí.

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Které tuhé tuky musí být v lednici

Kokosový tuk a ghi, neboli přepuštěné máslo, skladujte klidně při pokojové teplotě a místo v lednici si ušetřete na jiné potraviny.

Do lednice rozhodně patří máslo i margaríny. Máslo vám v ní vydrží překvapivě dlouho, a to 1 až 3 měsíce. Pokud tedy nakoupíte hromadu másel „ve slevě“ a nejste si jistí, že je zvládnete spotřebovat, dejte je klidně do mrazáku. V chladu skladujte také sádlo, které v lednici vydrží zhruba půl roku.

Česnekové palice do lednice nepatří.

Patří česnek do lednice?

Myslím, že v tomhle většina z nás dělá chybu. Také máte česnek v lednici? Vzpomínám, že jednou mi na farmářském trhu pěstitel česneku při vracení drobných poté, co jsem si uněj koupila krásný svazek voňavého česneku velmi přísně řekl, ať mě ani nenapadne dávat ho do lednice. No, napadlo mě to... Od té doby vím, že česnek do lednice nepatří.

Česnek skladujte na suchém a tmavém místě, při teplotě ideálně kolem 15 stupňů. Ideální je například sklep. Jak skladovat česnek v paneláku? Jednoduše na co necjhladnějším místě, ve spíži u větrání, na balkóně chráněný před mrazem, nejlépe v papírovém sáčku.

Tip: Stejně tak cibuli nedávejte do lednice, kde je příliš vysoká vlhkost a cibule se tam může rychleji zkazit. Dopřejte jí raději chladné a tmavé místo, třeba hned vedle česneku.

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