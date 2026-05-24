Co patří do klasického leča
Základní trojici v leču tvoří cibule, papriky a rajčata. Osvědčené poměry se pohybují kolem 1 dílu cibule, 2 dílů rajčat a 4 dílů paprik, ale recepty připouštějí i drobné úpravy podle úrody a chuti.
Nejvhodnější jsou masitá, dobře vyzrálá rajčata a silnostěnné papriky, například kapie. Cibule dodá směsi sladkost a výraznější chuť.
Dochucuje se nejčastěji solí, pepřem, sladkou mletou paprikou, česnekem, případně trochou cukru pro vyvážení kyselosti rajčat.
Recepty na lečo doplňují směs například o cuketu, fazole nebo chilli, které dodají výraznější chuť a hustší konzistenci. Nebo můžete zeleninový základ doplnit houbami.
Jak uvařit lečo do sklenic
Nejprve je potřeba mít čisté sklenice i víčka, ideálně vypláchnuté vroucí vodou nebo sterilizované. Poté se na tuku nechá zesklovatět cibule, přidají se papriky a po jejich krátkém podušení také rajčata. Směs se dusí tak dlouho, aby zelenina změkla, ale nerozpadla se.
Některé recepty doporučují rajčata předem spařit a oloupat. Není to ale nutné, pokud vám nevadí jemnější slupka v hotové směsi.
Nejčastější chyby při zavařování leča
Ještě horké lečo se plní do připravených sklenic asi 1 až 2 centimetry pod okraj. Okraje sklenic je potřeba pečlivě otřít, sklenice dobře uzavřít víčky a následně sterilovat v hrnci nebo troubě.
Zavařený základ lze při finální přípravě dál upravovat. Oblíbené je například lečo s klobásou a sázenými vejci.
Jak zavařit lečo v hrnci
Nejčastější a nejspolehlivější metoda je zavařování v hrnci. Horké lečo se plní do čistých sklenic, okraje se otřou, víčka se pevně uzavřou a sklenice se vloží do vody sahající přibližně do poloviny až dvou třetin jejich výšky.
Steriluje se při teplotě okolo 80 až 85 °C po dobu 20 až 30 minut. Po vytažení se sklenice nechají na utěrce vychladnout. Poté uložte na tmavé a chladné místo.
Jak zavařit lečo v troubě
Trouba je vhodná alternativa, pokud nemáte zavařovací hrnec. Sklenice se vloží na plech nebo do hlubší nádoby s trochou vody a sterilují se zhruba 35 až 45 minut při teplotě kolem 85 až 95 °C.
Tato metoda je praktická při větším množství sklenic, ale je důležité hlídat, aby voda v plechu nevyschla. Po vytažení platí stejný postup jako u hrnce: nechat vychladnout, zkontrolovat víčka a uložit na tmavé, chladné místo.
Dá se zavařit lečo v mikrovlnce
Mikrovlnná trouba se pro samotné zavařování leča běžně nedoporučuje jako standardní metoda. V některých domácnostech se používá pro rychlou sterilaci menších dávek, nejde ale o nejspolehlivější způsob dlouhodobého uchování.
Pokud ji přesto chcete vyzkoušet, sklenice naplňte horkým lečem asi centimetr pod okraj, dobře uzavřete a vložte jednotlivě do mikrovlnky bez kovových částí či poškození. Zahřívejte je několik minut na vyšší výkon, dokud obsah nezačne probublávat. Poté sklenice opatrně vyjměte a nechte vychladnout. Takto připravené lečo je ale vhodnější skladovat kratší dobu a ideálně v chladu.
Praktický postup: jak správně zavařit lečo na zimu
Lečo bez cibule
Cibule v klasickém leču dodává výraznější chuť a lehkou sladkost, není ale nezbytná pro samotné zavaření. Ideální varianta pro ty, kdo cibuli špatně snášejí nebo chtějí univerzálnější směs pro další vaření.
Lečo s cuketou
Cuketa je častou součástí domácích variant zavařeného leča. Hodí se hlavně tehdy, když je potřeba zpracovat větší úrodu zeleniny a zároveň připravit jemnější a lehčí variantu klasického základu.
Nejlepší jsou menší a pevnější cukety s měkkou slupkou a drobnými semeny, které není potřeba loupat. Nakrájená cuketa by neměla být příliš velká, aby během vaření zůstala pevná a nerozpadla se.
Cuketa může svým množstvím vody výsledné lečo lehce naředit. Některé recepty proto doporučují směs vařit o něco déle, aby se část tekutiny odpařila a lečo získalo hustší konzistenci.
Vyzkoušet můžete například recept na cuketové lečo s paprikou, rajčaty a chilli.
Patří do zavařeného leča klobása
Klobása, špek nebo vejce se do zavařeného leča běžně nepřidávají. Domácí lečo určené k dlouhodobému skladování se standardně připravuje pouze ze zeleninového základu. Pokud by se klobása přidala už před zavařením, může se obsah během skladování rychleji kazit a změnit chuť i konzistenci.
Bezpečnější je proto zavařit pouze zeleninový základ a klobásu přidat až po otevření sklenice při finální přípravě. Například v tradičním maďarském leču se po otevření zavařený základ často kromě klobásy doplňuje klobásou také vejci.
Jak využít hotové lečo
Recepty na lečo
Zavařené lečo funguje jako univerzální základ pro rychlý oběd i večeři. Stačí ho ohřát a podle chuti doplnit například vejci, klobásou nebo pečivem. Hodí se ale i jako základ dalších receptů, třeba pro lečo s houbami nebo lečo s květákem.
Jak dlouho vydrží zavařené lečo
Při správném postupu a důkladné sterilaci vydrží domácí zavařené lečo obvykle několik měsíců, často i do další sezóny. Ideální je skladovat sklenice v chladu, suchu a temnu. Například ve spíži nebo sklepě, bez přímého slunečního světla. Po otevření ho dejte do lednice a spotřebujte do několika dnů.
