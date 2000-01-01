náhledy
Pamatujete si školní exkurze do závodů? V Československu k výuce neodmyslitelně patřily. Nahlédněte s námi do potravinářských provozů z let 1948 až 1966, od Vitany Byšice přes Kostelecké uzeniny a pardubickou perníkárnu až po konzervárnu Marila. Uvidíte, jak se vařila polévka ze sáčku, kolik denně vzniklo Pribináčků nebo jak v Prostějově dozrávaly banány.
Autor: ČTK
Naše exkurze začíná v Byšicích, v závodě národního podniku Vitana. Hotové polévky tu podle dobového textu „šetří čas i práci“ a lidé o ně stáli čím dál víc. Než ale vznikla slepičí polévka, musely se ve velkých kotlích uvařit opravdové slepice. Snímek ze 4. února 1961.
Autor: Dezort Jovan, ČTK
Kromě slepičí se v Byšicích vyráběla i gulášová polévka. Většinu práce tehdy obstarávaly ženské ruce. Pracovnice tu přehazuje lopatou sypkou směs z velké vany na kolečkách.
Autor: Dezort Jovan, ČTK
Takhle vypadala byšická výrobní hala. Vany na kolečkách převážely suroviny ke kotlům a míchacím strojům, kde se polévková směs dál zpracovávala.
Autor: Dezort Jovan, ČTK
Na konci linky čekalo balení. Pracovnice skládaly hotové polévky ručně do krabiček, které pak putovaly do obchodů po celé republice.
Autor: Dezort Jovan, ČTK
Z Vitany se přesuneme na Vysočinu, do Kostelce u Jihlavy. Tamní závod Jihomoravského průmyslu masného, dnešní Kostelecké uzeniny, podle dobového textu ročně zpracoval zhruba 50 tisíc vepřů a přes 10 tisíc kusů skotu. Jednou z vyhlášených specialit byla uzená šunka. Snímek z 9. února 1965.
Autor: Bican Emil, ČTK
Ještě slavnější byly trvanlivé salámy, které dozrávaly v rozlehlých sušárnách. Spolu s kosteleckými párky a šunkou v konzervách získaly podle dobového textu „světovou pověst“. Do zahraničí odtud každý rok mířilo několik desítek vagonů zboží.
Autor: Bican Emil, ČTK
Vuřty se zase vyráběly ve velkém v brněnském n. p. Masný průmysl Zvonařka. Snímek vznikl 29. prosince 1956, v den, kdy vláda vyhlásila další plošné snížení cen potravin. Vuřty zlevnily o 13 procent a zaměstnanci se podle dobového textu pustili do práce „ještě s větší chutí“.
Autor: Beran Evžen, ČTK
V Brně zůstaneme. V Horních Heršpicích vyrostla za víc než 15 milionů korun jedna z nejmodernějších pekáren v republice, kompletně vybavená československými stroji. Dobový text uvádí, že 140 zaměstnanců tu mělo denně upéct 400 metráků chleba a 250 tisíc kusů pečiva. Na snímku pečivo vlhčí a posypávají těsně předtím, než vjede do pece. Fotka z 26. května 1966.
Autor: Bican Emil, ČTK
Ze slaného pečiva přejdeme ke sladkému. Pardubický perník má za sebou staletou tradici a pověst jedné z nejlepších českých pochoutek. V pardubickém závodě z plátu těsta vypichoval perníčky do správného tvaru stroj, u kterého stály dvě pracovnice. Snímek z 29. listopadu 1956.
Autor: Krejčí Bedřich, ČTK
Velké oblibě se těšily perníky máčené v čokoládě. Poleva tvořila skoro třetinu jejich váhy a z pásu máčecího stroje sjelo denně 12 metráků čokoládového perníku. Hotové perníčky pak mířily do balírny. Pás tu nepřetržitě chrlil také rumové řezy, jednu z nejoblíbenějších pardubických specialit.
Autor: Krejčí Bedřich, ČTK
Na sladké navážeme dobrotou, kterou zná snad každé dítě. V závodě Pribina v Přibyslavi vznikalo denně 90 tisíc Pribináčků a výroba byla podle dobového textu plně mechanizovaná. Snímek z 20. února 1957.
Autor: ČTK
Od 1. listopadu 1958 se v obchodech prodávalo plnotučné mléko. Dobový text to připisoval rozvoji „socialistické velkovýroby“ v JZD a na státních statcích. Snímek z 1. listopadu 1958.
Autor: Mucha Josef, ČTK
Některé potraviny se k lidem dostávaly i přímou cestou. Družstevníci ze Sedlčanska prodávali své zemědělské přebytky přímo zaměstnancům pražského závodu ČKD Stalingrad, takže čerstvé potraviny se k dělníkům dostaly až do fabriky. Snímek z 13. prosince 1952.
Autor: Kocian František, ČTK
Na podzim se zásobovalo na zimu. V rokycanské konzervárně Marila byla výroba zavařenin a džemů v plném proudu, do továrny se sváželo ovoce a pracovnice ho ručně loupaly. Snímek z 1. září 1948 je nejstarší v naší galerii.
Autor: Novák Rostislav, ČTK
Exkurzi zakončíme exotikou. Podnik Zelenina v Prostějově si svépomocí vybudoval dozrávárnu banánů a podle dobového textu se díky ní prodej banánů během šesti týdnů zčtyřnásobil. Vedoucí tu kontroluje, jestli trsy dozrály. Snímek z 20. května 1965.
Autor: Nesvadba František, ČTK