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Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes
Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...
KVÍZ: Havajská pizza není z Havaje. Uhodnete, odkud pochází 80 slavných jídel?
Havajská pizza z Havaje? Sushi z Japonska? Tak jednoduché to není. Mnoho slavných jídel vzniklo úplně jinde, než by napovídal jejich název. Otestujte se v 80 otázkách a zjistěte, jestli víte, odkud...
Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut
Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...
Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky
Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...
Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů
Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od...
Co je to kaldoun? Staročeská polévka, která patří ke svatomartinské huse
Hledáte nápady na svatomartinskou hostinu? S našimi recepty na silný kaldoun, křupavou husu a tradiční rohlíčky zvládnete uvařit kompletní tříchodové menu bez zbytečného stresu.
Těstoviny mám v DNA, říká Ricardo Lucque. Ochutnejte jeho menu do 18. 11.
Až do 18. listopadu probíhá populární RestaurantWeek®, jedinečná příležitost objevit skvělá místa na gastronomické mapě. O otevírání dveří novým hostům, italských kořenech i tajnosti dokonalých...
Znáte příběh svatomartinských rohlíků? Upečte si křehké vandrovnice
Každoročně 11. listopadu provází svátek svatého Martina pečená husa, ale také tradiční sladké pečivo zahnuté do tvaru podkovy. V českých a moravských domácnostech ho najdete pod nejrůznějšími...
Ořechové vánoční cukroví: 20 receptů s fotkami pro dokonalou inspiraci
Ořechy k Vánocům neodmyslitelně patří a v cukroví mají opravdu široké využití. Přidáváme je do těsta, náplní i krémů, používáme je mleté, nasekané nebo vcelku. Vybrali jsme 20 receptů na ořechové...
Slané dutch baby palačinky: Pečená omeleta se šunkou a vejcem
Lehké
35 min
Objevte pečené palačinky, které se v troubě krásně nafouknou a na okrajích vytvoří dokonalou...
Vepřové kotlety na houbách: Šťavnaté maso v lesní houbové omáčce
Střední
60 min
Vychutnejte si dokonalou kombinaci křehkého masa, hub a bohaté omáčky provoněné rozmarýnem. Tyto...
Květákový steak: Šťavnaté zeleninové plátky s pečenými bramborami a svěžím dresinkem
Lehké
40 min
Objevte kouzlo zeleninových steaků, které vás překvapí svou chutí a křupavou strukturou. Voňavý...
Jak vznikala polévka ze sáčku? Podívejte se do továren v Československu
Pamatujete si školní exkurze do závodů? V Československu k výuce neodmyslitelně patřily. Nahlédněte s námi do potravinářských provozů z let 1948 až 1966, od Vitany Byšice přes Kostelecké uzeniny a...
Pondělní hubnutí: Fazole hravě nahradí maso. Zkuste paštiku nebo plněné papriky
Fazole už dávno nepatří jen do mexických jídel nebo ke klobáse. Jsou levné a díky rostlinným bílkovinám a vláknině zasytí na dlouho, takže vám v jídelníčku maso chybět nebude. Vyzkoušejte z nich...
Česneková polévka: Lahodný krém s křupavými krutony
Střední
50 min
Vychutnejte si sametově jemnou česnekovou polévku, která v sobě snoubí sílu poctivého vývaru,...
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Pečená kachna na jablkách s medem a domácími lokšemi: Dokonalá sváteční hostina
Náročné
180 min
Vychutnejte si dokonalé spojení křehkého kachního masa, pečených jablek, medu a tradičních...
Co z brambor při hubnutí? 20 receptů na syté obědy i lehké večeře bez smažení
Nevíte, co uvařit z brambor, když se snažíte zhubnout? Nemusíte se jich vzdávat ani je jíst pořád jen vařené. Zapečené brambory se zeleninou, lehčí bramborové saláty, pečené placičky nebo brambory s...