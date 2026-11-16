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Jak vyloupat granátové jablko bez nepořádku? Zkuste misku vody nebo vařečku

Petra Burgrová
  4:17
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granátové jablko | foto: Canva

Granátové jablko vypadá na první pohled trochu jako ovocný hlavolam. Pod pevnou slupkou se ukrývají stovky šťavnatých červených zrníček, jenže dostat je ven, aniž bychom potřísnili kuchyňskou linku, oblečení i ruce, není vždy jednoduché. Existuje ale snadný trik s miskou vody, díky kterému si s ním poradíme během několika minut.

Obsah

Co je granátové jablko

Granátové jablko pochází z oblasti Blízkého východu a Středomoří, kde se pěstuje už po tisíce let. Dnes ho v obchodech koupíme po celý rok. Na pultech ho poznáme podle rudé slupky a charakteristické korunky na jednom konci.

Uvnitř plodu jsou dílky oddělené světlými blánami. V nich jsou naskládaná drobná semena obalená šťavnatou dužninou, která může mít barvu od světle růžové až po sytě rubínovou. Právě tato šťavnatá zrníčka jsou jedlou částí ovoce.

Panna cotta s želé z granátového jablka

Panna cotta s želé z granátového jablka

Recept

Střední

40 min

Granátové jablko dozrává od konce srpna do listopadu.

Jak poznat zralé granátové jablko

Při nákupu sledujeme hlavně slupku. Měla by být pevná, bez měkkých nebo plesnivých míst. Nemusí být dokonale hladká ani pravidelně kulatá. Její povrch může být lehce hrbolatý podle toho, jak jsou uvnitř rozmístěná zrníčka.

Vinný střik s granátovým jablkem

Vinný střik s granátovým jablkem

Recept

Lehké

10 min

Proč zařadit granátové jablko do jídelníčku

Granátové jablko není zajímavé jen svou chutí a vzhledem. Obsahuje vlákninu, vitamin C, vitamin K a také rostlinné polyfenoly, mezi které patří například punikalaginy a antokyany. Právě antokyany stojí za jeho typickou červenou barvou.

Čokoládový koláč s granátovým jablkem + stepy

Čokoládový koláč s granátovým jablkem

Recept

Střední

80 min

Hlavní sezóna granátové jablka v obchodech trvá od září do února.

Jak vyloupat granátové jablko

Vyzkoušet můžeme dva triky.

1. Vyklepání vařečkou: Ostrým nožem odkrojíme vrchní část plodu neboli korunku. Podle viditelných bílých blan nařízneme slupku shora dolů (obvykle 4 až 6 řezů), ale zrna uvnitř nepropíchneme. Zasuneme prsty do středu a granátové jablko jemně „rozlomíme“ na jednotlivé měsíčky. Půjde to samo. Měsíček vezmeme do jedné ruky, otočíme ho zrny dolů nad hlubokou misku a shora na něj poklepeme vařečkou. Zrna vypadají ven během pár sekund.

2. Loupání ve vodě: Opět ostrým nožem opatrně odřízneme korunku, slupku nařízneme a plod „rozlomíme“ na měsíčky. Připravíme si větší misku se studenou vodou, ponoříme do ní jednotlivé části a prsty opatrně uvolňujeme zrníčka od bílých blan. A právě tady přichází užitečný trik: červená zrníčka klesnou ke dnu, zatímco lehké bílé blány vyplavou na hladinu. Ty jednoduše posbíráme a vyhodíme. Výhodou této metody je nejen menší nepořádek, ale také snadnější oddělení hořkých blan.

Mini Pavlovy se šlehačkou a granátovým jablkem + stepy

Mini Pavlovy se šlehačkou a granátovým jablkem

Recept

Střední

50 min

Krůtí roláda, salát s citrusy a granátovým jablkem

Recepty z granátového jablka Saláty

Do zeleninových salátů se granátové jablko hodí především v kombinaci s listovou zeleninou, rukolou, kozím sýrem, fetou nebo vlašskými ořechy. Skvěle doplní také saláty z pečené řepy či dýně. Jeho kyselkavá chuť příjemně vyváží tučnější sýry a sladší zeleninu.

Losos s citrusy a granátovým jablkem

Recepty z granátového jablka Hlavní jídla

K masu a do teplé kuchyně se granátové jablko hodí překvapivě dobře. Zrníčka můžeme nasypat na hotové pečené kuře, kachnu nebo jehněčí maso. Využijeme je také v kuskusu, bulguru či rýži, kde doplní koření, bylinky a ořechy.

Cheesecake s granátovým jablkem

Recepty z granátového jablka Dezerty

V dezertech se uplatní spíše jako ozdoba cheesecaků, panna cotty, čokoládových dortů nebo ovocných pohárů. Zrníčka pěkně vyniknou také na dortu Pavlova nebo na obyčejném kopečku vanilkové zmrzliny.

Mléčná rýže s granátovým jablkem a levandulí

Mléčná rýže s granátovým jablkem a levandulí

Recept

Střední

50 min
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