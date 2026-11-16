Jak vyloupat granátové jablko bez nepořádku? Zkuste misku vody nebo vařečku

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Co je granátové jablko
Granátové jablko pochází z oblasti Blízkého východu a Středomoří, kde se pěstuje už po tisíce let. Dnes ho v obchodech koupíme po celý rok. Na pultech ho poznáme podle rudé slupky a charakteristické korunky na jednom konci.
Uvnitř plodu jsou dílky oddělené světlými blánami. V nich jsou naskládaná drobná semena obalená šťavnatou dužninou, která může mít barvu od světle růžové až po sytě rubínovou. Právě tato šťavnatá zrníčka jsou jedlou částí ovoce.
Jak poznat zralé granátové jablko
Při nákupu sledujeme hlavně slupku. Měla by být pevná, bez měkkých nebo plesnivých míst. Nemusí být dokonale hladká ani pravidelně kulatá. Její povrch může být lehce hrbolatý podle toho, jak jsou uvnitř rozmístěná zrníčka.
Proč zařadit granátové jablko do jídelníčku
Granátové jablko není zajímavé jen svou chutí a vzhledem. Obsahuje vlákninu, vitamin C, vitamin K a také rostlinné polyfenoly, mezi které patří například punikalaginy a antokyany. Právě antokyany stojí za jeho typickou červenou barvou.
Jak vyloupat granátové jablko
Vyzkoušet můžeme dva triky.
1. Vyklepání vařečkou: Ostrým nožem odkrojíme vrchní část plodu neboli korunku. Podle viditelných bílých blan nařízneme slupku shora dolů (obvykle 4 až 6 řezů), ale zrna uvnitř nepropíchneme. Zasuneme prsty do středu a granátové jablko jemně „rozlomíme“ na jednotlivé měsíčky. Půjde to samo. Měsíček vezmeme do jedné ruky, otočíme ho zrny dolů nad hlubokou misku a shora na něj poklepeme vařečkou. Zrna vypadají ven během pár sekund.
2. Loupání ve vodě: Opět ostrým nožem opatrně odřízneme korunku, slupku nařízneme a plod „rozlomíme“ na měsíčky. Připravíme si větší misku se studenou vodou, ponoříme do ní jednotlivé části a prsty opatrně uvolňujeme zrníčka od bílých blan. A právě tady přichází užitečný trik: červená zrníčka klesnou ke dnu, zatímco lehké bílé blány vyplavou na hladinu. Ty jednoduše posbíráme a vyhodíme. Výhodou této metody je nejen menší nepořádek, ale také snadnější oddělení hořkých blan.
Recepty z granátového jablka Saláty
Do zeleninových salátů se granátové jablko hodí především v kombinaci s listovou zeleninou, rukolou, kozím sýrem, fetou nebo vlašskými ořechy. Skvěle doplní také saláty z pečené řepy či dýně. Jeho kyselkavá chuť příjemně vyváží tučnější sýry a sladší zeleninu.
- Chřestový salát s quinoou a granátovým jablkem
- Cizrnový salát s glazovanou karotkou
- Teplý kapustový salát s granátovým jablkem
- Krůtí roláda, salát s citrusy a granátovým jablkem
Recepty z granátového jablka Hlavní jídla
K masu a do teplé kuchyně se granátové jablko hodí překvapivě dobře. Zrníčka můžeme nasypat na hotové pečené kuře, kachnu nebo jehněčí maso. Využijeme je také v kuskusu, bulguru či rýži, kde doplní koření, bylinky a ořechy.
- Losos s citrusy a granátovým jablkem
- Pečený falafel se salátem z bulguru
- Plněný grilovaný lilek
- Kuřecí na kari s bulgurem
- Pečená kachní prsa s omáčkou z granátových jablek
Recepty z granátového jablka Dezerty
V dezertech se uplatní spíše jako ozdoba cheesecaků, panna cotty, čokoládových dortů nebo ovocných pohárů. Zrníčka pěkně vyniknou také na dortu Pavlova nebo na obyčejném kopečku vanilkové zmrzliny.
- Cheesecake s granátovým jablkem
- Tvarohový pekáček s bílkovou čepicí
- Velký piškotový pohár
- Luxusní čokoládový koláč