Dvě prkénka jsou hygienické minimum, tři čistý komfort
Zapomeňte na barevné duhové sady o sedmi kusech v plastovém stojánku. Vypadají sice hezky jako vzorník v hobbymarketu, ale v praxi jsou moc tenké, po lince kloužou a stejně nakonec všichni dokola používají jen to jedno, které leží nahoře.
Z hlediska bezpečnosti a hygieny v kuchyni přitom platí jedno zásadní pravidlo: nikdy nekrájejte čerstvou zeleninu, pečivo nebo hotové jídlo na stejném povrchu, kde jste před chvílí porcovali kuře. Syrové maso přirozeně obsahuje bakterie, které se běžným opláchnutím studenou vodou nezničí. Pokud na stejné desce vzápětí nakrájíte salát, přenesete mikrobiální znečištění přímo na talíř.
Mnozí kuchaři problém řeší tím, že prkénko jednoduše otočí, jenže to je chyba. Šťáva ze syrového masa totiž při krájení steče na pracovní desku a umazaná spodní strana znečistí jak kuchyňskou linku, tak vaše ruce. Mnohem bezpečnější i praktičtější je mít vyhrazené samostatné desky pro jednotlivé suroviny.
|Účel
|Doporučený rozměr
|Vhodný materiál
|Hlavní pracovní deska
|cca 45 × 30 cm
|Buk, javor, ořech
|Syrové maso a ryby
|cca 35 × 25 cm
|Plast (PP/PE) nebo kvalitní syntetická guma
|Rychlé drobnosti
|cca 25 × 15 cm
|Dřevo nebo plast
Dřevo, plast, guma nebo titan? Každý materiál hraje jinou ligu
Každý materiál má své jasné vlastnosti, výhody i limity. Správná volba závisí především na tom, co na prkénku krájíte a kolik času chcete věnovat jeho údržbě.
Dřevo je král, který vyžaduje trochu lásky
Přírodní materiál, který je ze všech nejšetrnější k ostří nožů. Když se povrch časem poškrábe, lze ho snadno obrousit a znovu naolejovat. Dřevo ale nepatří do myčky – vysoká teplota a voda ho zkroutí nebo rozlepí.
Plast je spotřební pracant do myčky
Ideální na syrové maso. Plastová prkénka jsou lehká, cenově dostupná a bez problémů zvládají mytí v myčce na vysokou teplotu. Při krájení se však z plastového povrchu prokazatelně uvolňují mikroskopické částice (mikroplasty), které pak končí v jídle. Vědci přesné dlouhodobé dopady těchto částic na lidské zdraví stále intenzivně zkoumají, ale jakmile plastové prkénko pokryjí hluboké zářezy od nože, je nejvyšší čas ho vyměnit za nové.
Syntetická guma jako tajná zbraň profíků
Pryžové neboli elastomerové desky jsou oblíbené zejména v profesionálních kuchyních. Jsou neporézní, nenasákavé, velmi stabilní a mimořádně šetrné k ostří nožů. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena, vyšší hmotnost a fakt, že nový výrobek může zpočátku charakteristicky zapáchat. Pro kuchaře, kteří hledají trvanlivou alternativu ke dřevu, jde však o velmi praktickou volbu.
Kov, sklo a mramor jako designový chyták
Velkým trendem se v poslední době staly titanové, nerezové nebo skleněné desky. Výrobci u nich vyzdvihují především absolutní hygienu a snadnou údržbu. V praxi ale mají zásadní nevýhodu – extrémně tvrdý povrch okamžitě ničí ostří nožů.
Nůž na takovém materiálu navíc nepřirozeně klouže a krájení doprovází nepříjemný zvuk. Skleněné, kamenné či kovové desky se proto hodí spíše k servírování sýrů a drobného občerstvení než k běžné přípravě surovin.
U dřeva rozhoduje dřevina, směr vláken i kvalita lepených spojů
Při výběru dřevěného prkénka nestačí sledovat pouze jeho estetickou stránku. Jednotlivé dřeviny se zásadně liší svojí tvrdostí, hustotou i chováním při kontaktu s vodou a noži.
- Buk, javor, ořech a třešeň: Ideální volba do kuchyně. Listnaté dřeviny nabízejí optimální tvrdost. Buk představuje cenově dostupnou klasiku, javor vyniká vysokou odolností a ořech dodá kuchyni elegantní tmavý vzhled.
- Smrk a borovice: Jehličnatým dřevinám se raději vyhněte. Jsou příliš měkké, nůž do nich snadno dělá hluboké rýhy a dřevo může navíc postupně uvolňovat živici.
- Dub: Ačkoliv jde o tvrdé a odolné dřevo, obsahuje vysoké množství tříslovin. Ty při kontaktu se železem a vlhkostí tvoří tmavé skvrny. Reakce sice neovlivňuje funkčnost, ale prkénko ztratí na vzhledu.
Podélně lepená deska, nebo špalíkový blok?
Konstrukční zpracování má přímý vliv na životnost i cenu:
- Podélně lepené dřevo: Dřevěné hranolky jsou lepené po délce. Jde o nejrozšířenější variantu, která dobře drží tvar, nabízí rozumnou hmotnost a příznivou cenu. Pro většinu domácností představuje nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou.
- Špalíkové prkénko: Dřevěná vlákna směřují kolmo k řezné ploše. Čepel nože při krájení zapadá přímo mezi vlákna, což výrazně šetří ostří i samotný povrch desky. Jde o robustní a esteticky výrazné řešení, které je však náročnější na údržbu, váží i několik kilogramů a vyžaduje vyšší investici.
Certifikace pro styk s potravinami
U jakéhokoliv dřevěného či lepeného výrobku sledujte označené symboly pro styk s potravinami (například symbol vidličky a skleničky). Zajišťují, že použitá lepidla a povrchové oleje neobsahují zdraví škodlivé látky a neovlivňují chuť jídla.
Kdy praktické doplňky pomáhají a kdy překážejí
Prvky, které mají práci v kuchyni usnadnit, mohou být při nesprávné volbě spíše na obtíž.
- Drážka na šťávu: Oceníte ji při krájení pečeného masa, šťavnatého ovoce nebo rajčat, protože zachytí tekutinu před vytečením na linku. Při krájení drobné zeleniny nebo česneku však drážka překáží při sesypávání surovin do hrnce, stejně tak se hůře čistí. Praktickým řešením je oboustranné prkénko s hladkou druhou stranou.
- Gumové nožičky: Zajišťují stabilitu na lince a umožňují proudění vzduchu pod deskou. Mají ale hned několik nevýhod - znemožňují využití druhé strany prkénka a okolo gumových spojů se drží vlhkost, takže se zde ráda tvoří plíseň a usazuje špína, která se těžko čistí. Mnohem praktičtější je rovná deska podložená vlhkou utěrkou.
- Bambus: Často se prezentuje jako ekologická alternativa dřeva. V praxi jde ale o velmi tvrdá stébla lisovaná velkým množstvím lepidla. Bambusový povrch kvůli své tvrdosti poměrně rychle tupí nože a vysoké teploty v myčce ho stejně jako klasické dřevo nenávratně zničí.
Orientace v cenách
- Do 300 Kč: Menší plastové desky a tenké ohebné podložky vhodné především pro rychlé pomocné práce.
- 300 až 800 Kč: Silnější plastová prkénka a základní menší desky z masivního buku či bambusu.
- 800 až 2 000 Kč: Prostorná prkénka z kvalitního masivního dřeva (buk, javor, ořech) pro každodenní vaření.
- Od 2 000 Kč výše: Velká špalíková prkénka, masivní bloky z výběrových dřevin nebo profesionální desky ze syntetické gumy.
Správná údržba prodlouží životnost na roky
I to nejkvalitnější dřevěné prkénko zničí nesprávná péče během několika týdnů. Běžná údržba přitom zabere jen chvíli.
- Správné sušení: Po ručním umytí teplou vodou a saponátem nechte prkénko schnout vždy ve svislé poloze. Vzduch musí volně proudit z obou stran, jinak se deska začne kroutit.
- Do myčky dřevo nepatří: Dlouhodobé působení horké vody a agresivní chemie vede k popraskání a rozlepení spojů.
- Pravidelné ošetření olejem: Jakmile povrch dřeva zesvětlá a začne snadno vsakovat vodu, napusťte ho potravinářským minerálním olejem nebo speciálním voskem na prkénka. Běžné kuchyňské oleje (slunečnicový či olivový) nepoužívejte, protože postupně žluknou a zapáchají.
- Kdy je čas na výměnu? Pokud se v desce objeví hluboká prasklina skrz celé dřevo, dojde k rozlepení spojů nebo se v rýhách objeví plíseň, prkénko z hygienických důvodů vyhoďte.
Kontrolní seznam při nákupu
Nemusíte utratit majlant, abyste vařili bezpečně. Běžné domácnosti bohatě postačí středně velké kvalitní bukové či javorové prkénko na běžné krájení, doplněné jedním poctivým plastovým nebo gumovým prkénkem na syrové maso, které bez výčitek hodíte do myčky.
Až vám bude někdo nabízet titanový zázrak nebo bambusovou sadu, usmějte se, vezměte do ruky své naolejované bukové prkénko a v klidu si nakrájejte chleba.