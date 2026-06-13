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Jak uvařit brambory správně: Doba vaření podle typu, velikosti i přílohy

Zuzana Stiboříková
  4:00
Brambory patří mezi nejčastější přílohy české kuchyně, přesto je spousta lidí vaří špatně a pak jsou příliš měkké, nebo naopak tvrdé a bez chuti. Záleží přitom nejen na délce vaření, ale i na typu brambor, velikosti kusů nebo způsobu přípravy. Přinášíme přehledný návod, jak uvařit brambory správně ve slupce, na kaši i do bramborového salátu. A to nejen ve vodě, ale i v moderních spotřebičích.

Jak uvařit brambory na bramborový salát, na kaši, na loupačku i bramborové knedlíky? Máme pro vás podrobný návod pro každou příležitost | foto: Profimedia.cz

Obsah

Jak vybrat správné brambory

Píchnout nožem a čekat, jestli se udrží nebo ne. Nejstarší rada našich babiček, jak poznat, že jsou brambory hotové, není jediný užitečný trik, který můžete při vaření brambor využít.

Délka vaření i chuť se totiž odvíjí od varného typu brambor, ale i na konkrétním receptu. Brambory lze totiž připravovat nejen klasickým způsobem a vedle tradičních existuje i řada moderních receptů. Než tedy začnete vařit, je důležité zvolit vhodný varný typ brambor:

  • Typ A (salátové): pevné, nerozpadají se a jsou ideální na bramborový salát, vařené brambory i na grilování
  • Typ B (přílohové): univerzální a hodí se jako příloha, do polévek i na pečení.
  • Typ C: moučná struktura, jsou nejlepší na kaši, knedlíky nebo těsto.

Zapomeňte na francouzské brambory z jídelny: Dejte si tartiflette se sýrem a vínem

Na bramborovou kaši kupte rozhodně jiný varný druh brambor než například na salát.

Vařené brambory – základní postup

Základní postup, jak připravit vařené brambory, je jednoduchý. Brambory je třeba omýt, případně oloupat a nakrájet na stejně velké kusy. U přílohových brambor většina kuchařských zdrojů doporučuje vložit je do studené vody, kterou následně přivedete k varu. Díky tomu se brambory prohřívají rovnoměrně od povrchu až ke středu a nehrozí, že budou zvenku rozvařené, zatímco uvnitř zůstanou tvrdé.

Jak dlouho vařit brambory

  • malé brambory: 15–20 minut
  • větší kusy: 20–30 minut
  • nové brambory: často jen 12–18 minut

Tento postup je vhodný zejména pro vařené brambory jako přílohu, na bramborový salát a kaši, na slovenské halušky nebo jednoduše „na loupačku“ s tvarohem a podmáslím. Vodu je vhodné osolit během zahřívání nebo krátce před dosažením varu. Výjimkou mohou být některé specifické kuchařské postupy, například při přípravě hranolků nebo některých dušených jídel, kde se brambory vkládají do již vroucí tekutiny.

Brambory jsou hotové, pokud vám vidlička nebo špejle projede skrz.

Jak poznat, že jsou brambory uvařené

Uvařené brambory poznáte nejjednodušeji pomocí vidličky, špejle nebo nože. Pokud bramborou projedou lehce až do středu, jsou hotové.

Důležité je zkoušet největší kus v hrnci, protože menší bývají měkké dříve. Převářet by se ale neměly, aby zbytečně nenasávaly vodu, ztrácely chuť i správnou strukturu a nezačaly se rozpadat. Zatímco na kaši musí být hodně poddajné, brambory na salát by měly být měkké, ale stále pevné.

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4 nejčastější chyby při vaření brambor

Ne nadarmo se říká „vařit něco jako brambory“. Příprava oblíbené hlíznaté přílohy je spojená s varem na prudkém ohni, aby brambory změkly co nejdříve a ztratily co nejméně vitamínů.

  1. Dávat brambory do vařící vody postupně– brambory se uvaří nerovnoměrně.
  2. Příliš prudký var – rozpadají se.
  3. Špatný typ brambor – budou zbytečně měkké nebo naopak tvrdé.
  4. Dlouhé stání ve vodě po uvaření – nasají vodu a ztratí chuť.

Brabory se nedělí jen na tři varné typy. Existuje mnoho chuťových a barevných odrůd a každá se hodí na něco jiného.

Recepty Bramborová kaše

Na kaši jsou nejlepší moučnaté brambory typu C oloupané a nakrájené na menší kusy. Uvařte je doměkka a po slití vody je nechte krátce odpařit. Důležité je rozmačkat brambory na kaši, dokud je ještě horká s použitím šťouchadla (mačkadla) a postupně přidávat mléko nebo smetanu a máslo.

Nejčastější chyba: Použití tyčového mixéru. Kaše pak bývá lepkavá a gumová.

Kouzlete s bramborovou kaší. Můžete ji smažit, zapéct i kombinovat s masem

Recepty Brambory ve slupce

Brambory vařené ve slupce si lépe zachovají chuť i vitaminy a stačí je před vařením důkladně omýt kartáčkem. I ve slupce se však vaří v osolené vodě.

Jak dlouho se vaří brambory ve slupce:

  • malé: 15–20 minut
  • střední: 20–25 minut
  • velké: až 35 minut

Řada receptů na saláty a knedlíky pak doporučuje nechat brambory po uvaření a slití jen krátce „zapařit“ a odležet do druhého dne, aby zůstaly pevnější.

Pokud se brambory ve slupce chystáte ihned servírovat, například jako kanárské brambory „papas arrugadas“, uchovejte je teplé. Vyzkoušet můžete i jednoduché halabajky, založené na vařených nebo pečených bramborách podávaných s tvarohem, zakysanou smetanou.

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Recepty Bramborový salát

Na salát vybírejte pevné brambory typu A. Vařte je ideálně ve slupce, po uvaření nechte vychladnout a loupejte, aby nasály co nejméně vody a nerozpadaly se. Zkušení kuchaři také upozorňují, že teplé brambory se drolí, a proto by se do salátu rovněž měly krájet studené, klidně až druhý den po uvaření. Bramborový salát má kromě vánoční klasiky i lehké letní varianty ve středomořském stylu nebo vajíčkový bramborový salát.

Bramborový salát s červenou řepou

Jednoduchý bramborový salát s červenou řepou s česnekem – Výtečný recept pro rychlý oběd

Recept

Lehké

40 min

Recepty Bramborové knedlíky

Na tradiční i netradiční bramborové knedlíky a bramborové šišky se využívají moučnaté brambory, nejlépe jeden den uležené. Uvařené a vychladlé brambory pak mají pevnější strukturu, protože škrob v nich tzv. „zlojovatí“a těsto pak lépe drží tvar. Uvařené a vychladlé brambory pak mají pevnější strukturu, protože škrob v nich tzv. „zlojovatí“a těsto pak lépe drží tvar.

Bramborové knedlíky z horkých vařených brambor

Bramborové knedlíky z horkých vařených brambor

Recept

Střední

40 min

Recepty Šťouchané brambory

Na šťouchané brambory jsou nejlepší varné typy B nebo C, tedy brambory, které po uvaření lehce změknou, ale stále drží tvar. Ideální jsou spíš větší kusy vařené ve slupce nebo oloupané a nakrájené na stejně velké části.

TIP: Po slití vody nechte hrnec ještě půl minuty na plotně bez pokličky, aby se odpařila přebytečná vlhkost a brambory pak udrží pevnější tvar.

Jak poznat správnou konzistenci? Brambory mají být měkké, ale ne rozvařené. Vidlička do nich musí snadno zajet, zároveň by se ale neměly samy rozpadat ve vodě. Pak už stačí brambory jen nahrubo rozšťouchat, ideálně s máslem, cibulkou, škvarky, bylinkami a jarní cibulkou, ale i s chilli a cizrnou.

Pohankové karbanátky se šťouchanými brambory se zelím

Cuketové placky s uzeným sýrem, šťouchanými brambory a červenou řepou (3. července 2025)

Recepty Brambory vařené v páře

Vaření v páře má mnoho výhod, zejména tu, že zachovává více chuti a živin a nasávají méně vody. Přitom v páře změknou v závislosti na velikosti za dvacet až třicet minut, tedy stejně jako vařené ve vodě.

Tlakový hrnec: Jak rychle se uvaří brambory v tlakovém hrnci?

Tlakový hrnec, nebo lidově též „papiňák“, uvaří brambory i za deset minut. Úskalí je v tom, že hrnec zůstává po celou dobu zavřený, a nemáte tedy bezprostřední kontrolu, aby se obsah nerozvařil. Proto někteří kuchaři dávají při přípravě přílohových brambor přednost klasickému vaření v hrnci, které umožňuje lepší „přehled“.

Mikrovlnná trouba: Jde uvařit brambory i bez vody? V mikrovlnce ano!

V rychlosti přípravy může tlakovému hrnci konkurovat pouze mikrovlnka, která to zvládne třeba i za pět minut v závislosti na velikosti. Stačí brambory propíchat vidličkou, vložit do nádoby s malým množstvím vody, a pod příklopem ohřívat do změknutí. Jak to ale s mikrovlnami bývá, brambory se neprohřívají vždy rovnoměrně a na struktuře se to pozná.

Existují i recepty na přípravu jídel v mikrovlnce, které poukazují na „pečené“ brambory z mikrovlnky. Doporučují přitom slupku propíchat vidličkou, aby mohla unikat pára, zabalit brambory do papírové utěrky a ohřívat osm až dvanáct minut. Díky tomu se uvaří v páře, která se vytvoří přímo v bramboře.

Rýžovar: Je možné vařit brambory v hrnci na rýži?

Všechno jde, když se chce, a tedy i brambory lze připravit i v hrnci na rýži, který se automaticky vypíná po uvaření. Princip je podobný jako při vaření rýže — nakrájené brambory se vloží do nádoby s menším množstvím vody a nechají změknout párou. Ke konci přípravy je vhodné zkontrolovat jejich měkkost, aby se zbytečně nerozvařily.

Lehký bramborový salát s koprem a červenou cibulí

Recepty Příprava brambor v horkovzdušné fritéze

Nové technologie přicházejí se stále sofistikovanějšími metodami, které nám práci v kuchyni usnadňují. Jednou z nich jsou i poměrně multifunkční horkovzdušné fritézy, které umí úplné zázraky rychle a celkem zdravě, ať už jde o americké brambory, pečené měsíčky nebo malé „zámecké“ brambůrky ve slupce.

Při přípravě brambor v horkovzdušné fritéze je nejdůležitější nepodcenit typ brambor, množství oleje a velikost kousků. Horkovzdušná fritéza brambory spíše peče než vaří, a je tedy nejdůležitější nepodcenit typ brambor, množství oleje a velikost kousků. Právě tyhle detaily rozhodují, jestli budou krásně křupavé, nebo naopak suché a tvrdé.

Na co si dát u horkovzdušné fritézy pozor?

  • Nepřeplnit koš – brambory potřebují kolem sebe proudění vzduchu. Pokud je vrstvíte přes sebe, nezačnou se péct, ale spíš dusit. Lepší je připravovat menší dávky.
  • Nakrájet brambory na stejně velké kusy – když jsou některé kousky malé a jiné velké, část se spálí a část zůstane syrová. Ideální jsou stejně silné hranolky nebo podobně velké měsíčky.
  • Brambory vždy osušit, aby vlhkost nebránila vytvoření křupavé kůrky
  • Nepřehnat množství oleje – stačí malé množství, jedna lžíce nebo lehký postřik. Příliš oleje může způsobit, že brambory budou příliš měkké a mastné.
  • Průběžně protřepávat, aby se brambory opekly rovnoměrně.
  • Pozor na dobu přípravy – menší nebo předvařené brambory bývají hotové rychleji, než lidé čekají. Přepéct se mohou během několika minut.

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