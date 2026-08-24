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Jak usušit cokoliv od jablek po maso: Pravidla, která nesmíte porušit

Petra Burgrová
  4:30

sušené potraviny | foto: Canva

Sušení je jedním z nejstarších a nejzdravějších způsobů konzervace. Uchová v potravinách chuť, vůni i většinu živin bez nutnosti přidávat cukr či konzervanty. Každá metoda má ale svá specifika a hodí se pro jiné suroviny.

Obsah

Proč se potraviny suší

Princip sušení je jednoduchý. Z potraviny se odstraňuje voda, kterou potřebují ke svému růstu mikroorganismy. Díky tomu se zpomaluje kažení a potraviny mohou vydržet podstatně déle než v čerstvém stavu.

Nejdůležitější je ale potravinu opravdu dobře vysušit. Pokud v ní zůstane příliš mnoho vlhkosti, může během skladování začít plesnivět.

Sušená rajčata

Sušená rajčata

Recept

Střední

25 min

Nejpohodlnější a nejspolehlivější metoda, která díky přesné regulaci teploty a plynulému proudění vzduchu uchová v potravinách maximum chuti i živin bez rizika připálení.

Jak sušit potraviny v sušičce

Elektrická sušička je pro domácí sušení asi nejpohodlnější možností. Teplotu můžeme nastavit a přístroj zároveň zajišťuje proudění teplého vzduchu.

Potraviny nakrájíme na co nejvíce podobně velké kousky a rozložíme je v jedné vrstvě na plata. Neměly by se překrývat, protože vzduch musí kolem jednotlivých kousků volně proudit.

Teplota a délka sušení závisí na konkrétní potravině. Ovoce se obvykle suší při nižších teplotách než maso a bylinky. Hotový výrobek by měl být suchý, ale některé potraviny mohou zůstat lehce pružné.

Profesionální kuchaři mají jasno: Kdy solit maso, aby zůstalo šťavnaté

Sušení v troubě. Skvělá alternativa pro občasné sušení, u které je však nutné držet pootevřená dvířka a hlídat nízkou teplotu, aby se potraviny upečením neznehodnotily.

Jak sušit potraviny v troubě

Sušičku doma nemáte? Nevadí. Poslouží i trouba, ideálně s funkcí horkovzduchu.

Nakrájené potraviny rozložíme na plech nebo ještě lépe na rošt vyložený pečicím papírem a nastavíme nejnižší teplotu. Dvířka trouby je možné nechat mírně pootevřená, aby mohla unikat vlhkost.

Právě nízká teplota je důležitá. Při příliš vysoké teplotě se potraviny místo pomalého sušení začnou péct. Mohou zhnědnout, připálit se nebo ztratit část své chuti.

Zeleninové chipsy

Domácí zeleninové chipsy s dvěma dipy – Sušená zelenina s mrkvovým a paprikovým dipem

Recept

Lehké

270 min

Řešení během topné sezóny, které vyžaduje pouhé rozložení surovin na rošt s pečicím papírem, ale nesmí přijít do přímého kontaktu s horkým kovem.

Jak sušit potraviny na topení

Topení může posloužit, ale jen u potravin, které jsou vhodné pro pomalejší sušení při pokojové teplotě.

Na radiátor se někdy pokládají také plátky ovoce nebo bylinky na papíře či sušicí podložce. V takovém případě je důležité, aby kolem potraviny mohl proudit vzduch a aby nebyla vystavena příliš vysoké teplotě.

Topení ale rozhodně není univerzální sušička. Pro potraviny, u kterých je důležité bezpečné a rovnoměrné vysušení, je vhodnější sušička nebo trouba.

Salát s chipsy z červené řepy a cibulovými kroužky

Salát s chipsy z červené řepy a cibulovými kroužky

Recept

Střední

40 min

Pomalé sušení ve stínu nebo v zavěšených svazcích je nejšetrnější cestou, jak v lístcích uchovat vzácné éterické oleje, sytou barvu a intenzivní vůni.

Jak sušit bylinky

Bylinky se dají sušit velmi jednoduše i bez techniky. Stonky svážeme do menších svazků a zavěsíme je na suché, dobře větrané místo mimo přímé slunce. Neměli bychom vytvářet příliš velké a husté svazky. Uvnitř bylinky špatně schnou a mohou začít plesnivět. Po úplném vyschnutí listy obereme, případně rozdrobíme a uložíme do dobře uzavíratelné nádoby.

Usušené zásoby nechte vždy úplně vychladnout a uložte je do vzduchotěsných sklenic na temné a suché místo, kde vydrží v perfektní kondici i několik let.

Jak sušené potraviny skladovat

Sušené potraviny potřebují především sucho, tmu a stabilní teplotu. Ideální jsou dobře uzavíratelné nádoby, například sklenice nebo vhodné dózy. Potraviny před uložením necháme zcela vychladnout. Teplé kousky by mohly uvnitř nádoby vytvořit kondenzaci.

Nádoby uchováváme na suchém a tmavém místě. Jednou za čas je vhodné zkontrolovat, jestli se uvnitř neobjevila vlhkost nebo známky plísně.

Cuketové chipsy a tzatziki

Křupavé cuketové chipsy v těstíčku: Skvělá letní pochoutka s domácími tzatziki

Recept

Lehké

45 min

Nejčastějším prohřeškem bývá příliš vysoká teplota, nedostatečné proudění vzduchu nebo předčasné uložení do sklenic, což vede k hořknutí nebo plísni.

Nejčastější chyby při sušení potravin

  • Příliš vysoká teplota. Potraviny se mohou začít péct místo sušit.
  • Příliš silné plátky. Povrch rychle oschne, ale uvnitř může zůstat vlhkost.
  • Potraviny naskládané přes sebe. Vzduch mezi nimi nemůže správně proudit.
  • Příliš velké svazky bylinek. Uvnitř se drží vlhkost a bylinky mohou plesnivět.
  • Uložení ještě teplých potravin. V uzavřené nádobě se může srazit voda.
  • Nedostatečné vysušení. To je jedna z nejčastějších příčin kažení během skladování.
Domácí sušená rajčata v oleji + stepy

Domácí sušená rajčata v oleji

Recept

Střední

120 min

Do sušičky nikdy nedávejte tučné potraviny, ani přezrálé vodnaté plody, které podléhají zkáze dříve, než stihnou proschnout.

Co se nesmí sušit

Největší problém představují potraviny s vysokým obsahem vody, tuku nebo bílkovin, u kterých nemusí běžné domácí sušení zajistit bezpečné uchování.

  • Mléčné výrobky se pro běžné domácí sušení nehodí. Sušení sýrů nebo vyžaduje speciální technologie.
  • Potraviny s vysokým obsahem tuku se rovněž nesuší dobře. Tuk se během skladování může kazit a žluknout. Problematické mohou být například tučné maso nebo velmi mastné potraviny.
  • Syrové maso a ryby vyžadují zvláštní postup. Nestačí je jen nakrájet, dát do sušičky a čekat, až budou suché. Při domácí přípravě jerky je nutné dodržet bezpečnou teplotu a správnou předúpravu.
  • Potraviny napadené plísní nebo začínající hnilobou do sušičky rozhodně nepatří. Sušením se zkažená potravina nestane bezpečnou.
  • A pozor také na velmi šťavnaté nebo silné kusy ovoce a zeleniny. Ty sice sušit lze, ale při nesprávném postupu mohou zůstat uvnitř vlhké. Na povrchu pak vypadají hotové, zatímco uvnitř se mohou začít kazit.

Přehledná tabulka pro sušení

Skupina surovinPříkladyPříprava před sušenímDoporučená metodaTeplota a časJak poznat správné usušení
Jádrové ovoceJablka, hruškyOmyjte, zbavte jádřinců, nakrájejte na plátky (cca 4–5 mm). Pro zachování barvy namočte do vody s citrónem.Sušička / Topení / Trouba50–55 °C (6–12 hod.)Pružné, ohebné, při stisku a ohnutí nevytéká žádná šťáva.
Peckovité a šťavnaté ovoceŠvestky, meruňky, broskve, nektarinkyOmyjte, odkostkujte, rozpolťte nebo nakrájejte na měsíčky/čtvrtky. Sušte slupkou dolů.Sušička / Trouba55–60 °C (12–24 hod.)Kožovité, ohebné, po zmáčknutí nelepí a nepouští šťávu.
Drobné a měkké ovoceJahody, borůvky, maliny, rybíz, banányJahody a banány nakrájejte na plátky (3–5 mm), drobné plody sušte celé (lze je předem krátce spařit).Sušička / Trouba50–55 °C (8–14 hod.)Křehké, pevné až křupavé, zcela bez vlhkosti.
Citrusy a kůraPomeranče, citróny, limetky, mandarinkyDůkladně omyjte (ideálně BIO). Nakrájejte na tenká kolečka (3–5 mm) nebo proužky kůry.Topení / Sušička / Trouba45–50 °C (4–10 hod.)Kolečka i kůra jsou tvrdé, křehká a snadno se lámají.
Kořenová zeleninaMrkev, celer, petržel, pastinák, červená řepaOmyjte, oloupejte, nastrouhejte nahrubo nebo nakrájejte na malé kostičky či tenké plátky/lupínky.Sušička / Trouba50–55 °C (6–10 hod.)Zcela tvrdé, suché, při promíchání chrastí.
Plodová zeleninaLilek, cuketa, dýně, rajčata, paprikyLilek a cuketu nakrájejte na plátky (5 mm). Rajčata a dýni na měsíčky/plátky a odstraňte přebytečnou šťávu.Sušička / Trouba50–60 °C (8–14 hod.)Kožovitá až křehká, ohebná bez vlhkých míst na omak.
Chilli a pikantní papričkyChilli, habanero, jalapeñosPodélně rozkrojte (pro rychlejší sušení) nebo sušte celé u menších odrůd.Sušička / Vyvázat na nit50–55 °C (10–18 hod.)Křehké, skleněně zvonivé, po stisknutí snadno praskají.
HoubyHřiby, lišky, žampióny, hlíva,...Očistěte nasucho (neomývejte vodou!), nakrájejte na plátky cca 3–5 mm.Sušička / Topení / Síť45–50 °C (5–8 hod.)Suché, křehké, při ohnutí chrastí a snadno se lámají.
Dřevnaté bylinky a levanduleRozmarýn, tymián, oregano, saturejka, levanduleNeomývejte. Svažte do menších svazků a zavěste květy/listy dolů.Vyvázat do svazků / Sušička35–40 °C (1–3 dny svazky)Stonky praskají, lístky a květy se snadno drolí mezi prsty.
Jemnolisté bylinkyMáta, meduňka, bazalka, petrželka, pažitkaOtrhejte lístky nebo nakrájejte, rozložte v jedné vrstvě na síto.Sušička / Stín / Topení35–40 °C (4–8 hod.)Křehké, drolivé, zachovávají si sytou barvu a vůni.
Maso (Jerky)Hovězí, krůtí, vepřová panenka, zvěřinaOdřízněte veškerý tuk, nakrájejte na tenké plátky (2–3 mm) po vláknu, marinujte.Sušička / Trouba68–70 °C (6–8 hod.)Pevné, ohebné, při ohnutí povrch praská, ale zlomit se nesmí.

Usušit si můžete ovoce, zeleninu, bylinky, houby i hovězí maso
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