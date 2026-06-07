Jak udělat domácí halušky se špenátem? Je to brnkačka, stačí mít sítko a stěrku

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Ingredience na 4 porce
- 100 g baby špenátu
- sůl podle chuti
- 300 ml plnotučného mléka
- 300 g polohrubé mouky
- 1 ks vejce
Ingredience na 4 porce
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35 min
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Střední
50 min
Hledáte inspiraci na rychlý, levný a neuvěřitelně dobrý bezmasý oběd? Vyzkoušejte tyto dozlatova...
Střední
60 min
Vůně léta zavřená ve skleničce. Vyzkoušejte náš jednoduchý recept na poctivý domácí džem z lesního...
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Kimchi je tradiční korejská specialita z fermentovaného čínského zelí, která vyniká výraznou pikantní chutí a všestranným využitím v kuchyni. Skvěle doplní rýži, sendviče a dodá šmrnc i salátům. S...
Lehké
10 min
Dopřejte si chvíli zaslouženého relaxu a proměňte klasickou kávovou pauzu v nezapomenutelný...
Lehké
20 min
Proměňte své ráno v gurmánský zážitek a provoňte kuchyni máslem a vanilkou. Tento jahodový...
Na pražském Výstavišti vzniká na pár dní bistro, které propojuje české suroviny s asijskou kuchyní. Za projektem stojí Chili Ta Thuy, kterou lidé znají z MasterChefa, Survivoru i StarDance. Slibuje...
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Žádná chemie, žádné kupované zahušťovadlo a žádný spěch. Jen dokonale zralé ovoce, cukr a hromada trpělivosti. Pojďte se mnou tentokrát podívat na to, jak uvařit dokonalou marmeládu bez želírovacích...
Blíží se léto, čas tropických dní i nocí, kdy máme chuť strčit hlavu do mrazáku, k jídlu není chuť. Tělo ale energii potřebuje. Co jíst v horku, abychom tělu ulevili?