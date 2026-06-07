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Jak udělat domácí halušky se špenátem? Je to brnkačka, stačí mít sítko a stěrku

Autor:
  4:20
Domácí těstoviny nemusí znamenat hodiny práce ani speciální vybavení. Tyhle špenátové zvládnete se sítkem, stěrkou a pár základními surovinami. Výsledek je krásně zelený, vláčný a skvěle se hodí jako rychlý oběd nebo večeře. Podívejte se na jednoduchý fotorecept, jak je připravit krok za krokem.
Část 1/11

Špenátové halušky se sýrovou omáčkou a karamelovou cibulkou.

Nachystejte si

Ingredience na 4 porce

  • 100 g baby špenátu
  • sůl podle chuti
  • 300 ml plnotučného mléka
  • 300 g polohrubé mouky
  • 1 ks vejce


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