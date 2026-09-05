Co při sušení dělá teplota a vlhkost? Nepřekračujte 40 °C
Sušení není pouhé mechanické odpaření vody. Rostlina po odstřižení okamžitě neumírá – v jejích pletivech dál probíhá buněčné dýchání, působí enzymy a běží oxidační procesy. Cílem správného postupu je odpařit vodu tak rychle, aby se zastavil rozklad, ale současně tak šetrně, aby z rostliny neulétly těkavé látky.
Základní pravidlo vychází ze směrnic Světové zdravotnické organizace (WHO):
- Pro listy, natě a květy držte sušení v rozmezí 30–40 °C (ideálně kolem 35 °C).
- Teploty do 60 °C patří výhradně odolným kořenům a kůře.
|Typ bylinky
|Zástupci
|Ideální metoda
|Doporučená teplota
|Dřevnatá, suchá
|Tymián, rozmarýn, saturejka
|Malé svazky, síta
|30–40 °C
|Měkká, šťavnatá
|Bazalka, máta, meduňka, pažitka
|Sušička, síto v jedné vrstvě
|30–35 °C (bazalku a pažitku raději mrazit)
|Květy
|Heřmánek, měsíček, levandule
|Síta v jedné vrstvě
|30–35 °C
|Plody
|Šípek
|Rozpůlené v sušičce
|50–55 °C
Neexistuje jediná magická teplota, při které by se naráz zničily všechny silice, vitaminy a flavonoidy. Těkavé éterické oleje se však odpařují velmi snadno – podobně jako parfém ponechaný na teplém parapetu. Pokud bylinky upečete v troubě při 60 °C, proces zkrátíte, ale výsledek bude bez chuti.
Vedle teploty rozhoduje také relativní vlhkost v pletivech rostliny. Pro bezpečné dlouhodobé skladování podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) nesmí zbytková vlhkost materiálu překročit 12 %. Pokud ukládáte bylinky nedosušené, v uzavřené sklenici vznikne mikroklima ideální pro růst plísní a tvorbu toxických mykotoxinů.
Vzduch, sušička, trouba, nebo mikrovlnka. Která metoda je nejlepší?
1. Sušení vzduchem na sítu, nebo svazky
Sušení v zavěšených svazcích se hodí výhradně pro dřevnaté druhy s malými lístky (tymián, rozmarýn, saturejka, vyzrálejší oregano). Svazek musí být malý a volný. Pro šťavnaté a širokolisté byliny (bazalka, máta, meduňka) jsou svazky přímo nebezpečné – uvnitř trsu se drží vlhkost a materiál začne hnit a plesnivět. Pro ně je určené síto, kde leží lístky v jedné vrstvě tak, aby vzduch proudil i zespodu.
Sušte vždy ve stínu. Přímé sluneční paprsky ničí zelené barvivo chlorofyl a způsobují rychlou ztrátu aroma.
2. Elektrická sušička
Pro domácnosti jde o nejspolehlivější volbu. Sušička garantuje konstantní proudění vzduchu a přesnou teplotu. Hlídá přechod přes rizikovou vlhkou fázi bez toho, aby lístky zčernaly.
3. Klasická trouba a mikrovlnka
- Trouba: Většina běžných trub nedokáže udržet nízkou teplotu. Startují na 50 °C a topné těleso spíná ještě výše. Aromatické natě v nich spíše uvaříte. Troubu používejte jen tehdy, pokud umí stabilně větrat při 35 °C.
- Mikrovlnka: Elektromagnetické pole rozkmitá molekuly vody a vlhkost se odpaří za minutku. Slabinou jsou horká místa – lístky se na okrajích snadno spálí a zhořknou. Hodí se jen nouzově pro malé dávky petrželky či pažitky.
- Mrazový lyofilizátor: Zaručí špičkovou barvu i tvar, ale běžný mrazák tuto metodu nezvládne. Vyžaduje drahé vakuové zařízení.
Jak sušit jednotlivé druhy?
- Dřevnaté byliny (tymián, rozmarýn, saturejka, šalvěj): Schnou snadno. Sušte celé snítky a lístky odrhujte až po úplném usušení. Předčasným drcením narušíte siličné žlázky.
- Máta a meduňka: Listy trhejte jednotlivě, sušte na sítu nebo v sušičce do 35 °C. Meduňka extrémně rychle ztrácí svěží citronové aroma – vyžaduje nízké teplo, tmu a těsný obal.
- Květy (heřmánek, měsíček, levandule): Heřmánek i měsíček sušte v jedné vrstvě při 30–35 °C. Úbory měsíčku schnou dlouho, ujistěte se, že je střed květu dokonale suchý. Levanduli řežte v poupatech a sušte květy dolů.
- Šípek: Dužnatý plod rozkrojte. Pro zachování vitaminu C a rychlé odpaření vody zvolte sušičku nastavenou na 50–55 °C s vydatným prouděním vzduchu.
Mýtus o mražení bazalky a pažitky
Možná jste četli varování, že bazalka do mrazáku nepatří, protože mrazem zčerná. Zde ale vzniká zásadní nedorozumění mezi skladováním čerstvé bazalky v lednici a šokovým mražením pro vaření.
Bazalka trpí na takzvané poškození chladem. Když ji dáte čerstvou do lednice při 4 °C, buněčné stěny popraskají, uvolní se oxidační enzymy a lístky do druhého dne zčernají. Pokud ji ale nasekáte, zalijete gelem, kapkou vody či olejem a dáte přímo do mrazáku při −18 °C, enzymy se okamžitě zmrazí a oxidace se zastaví. Po rozmrazení z ní sice nespravíte čerstvý salát Caprese, do omáčky na těstoviny si však zachová nesrovnatelně více ze své typické chuti než po vysušení na sítu.
To samé platí pro pažitku. Její chuť tvoří těkavé sloučeniny síry. Sušením z ní získáte jen bezchuťová stébla připomínající seno. Pažitku výhradně mrazte.
Opravdu se mají bylinky sbírat za úplňku?
Traduje se, že bylinky trhané o svatojánské noci, přesně o půlnoci nebo za úplňku mají zázračnou moc. Má tato mystika opodstatnění ve fytochemii, nebo jde jen o pohádku?
Vědci zkoumali denní kolísání silic u šalvěje, máty i bazalky a závěr je jednoznačný – měsíční fáze nemá na chemické složení rostliny žádný vliv.
A půlnoční sběr? Rostliny fungují jako solární panely. Přes den díky slunečnímu záření probíhá fotosyntéza a tvoří se vonné silice. Během noci rostlina energii spotřebovává a dýchá. Půlnoc je tak z hlediska obsahu účinných látek spíše chudším obdobím dne. Výjimkou jsou noční květy vábící noční motýly, sem ale běžné koření nepatří.
Pokud se toužíte o půlnoci za úplňku procházet po louce v noční košili, udělejte to pro ten zážitek. Z hlediska chemie ale uděláte nejlépe, když bylinky sklidíte v 10 hodin dopoledne, jakmile oschne ranní rosa. Bylinka je napitá, lístky pevné a obsah silic na svém denním vrcholu.
Jak poznat, že je bylinka suchá, a jak ji uchránit před plísní?