Jak se vaří rýže
Rýži lze připravit dvěma základními způsoby. Při absorpční metodě, které se někdy říká dušení, se použije přesně odměřené množství vody. Rýže se vaří pod pokličkou, dokud všechnu tekutinu nevstřebá. Tato metoda se hodí například pro basmati, jasmínovou a běžnou dlouhozrnnou rýži, kterou můžete podávat třeba k pokrmu Vepřové ragú s bylinkovou rýží.
Druhou možností je vaření ve větším množství vody, podobně jako u těstovin. Hotová rýže se nakonec slije přes cedník. Postup je snadný a snižuje riziko připálení, část chuti a živin rozpustných ve vodě však odejde s vodou. Takto připravenou rýži lze využít například na Rýžový salát s pečeným kuřetem.
Jak správně uvařit rýži
Pro běžnou dlouhozrnnou bílou rýži se osvědčuje absorpční metoda v hrnci. Hodí se například jako příloha k jídlu Vepřové maso na houbách s rýží.
Suroviny na čtyři přílohové porce
- 250 ml, tedy přibližně jeden hrnek, bílé dlouhozrnné rýže
- 375 ml vody
- půl lžičky soli
- lžička másla nebo oleje podle chuti
Základní postup krok za krokem
Časy jsou orientační. Rýže je hotová ve chvíli, kdy vstřebala vodu a zrna jsou měkká, ale uvnitř už nejsou tvrdá.
- Jak uvařit rýži basmati?
Basmati důkladně propláchneme. Pro delší, lépe oddělená zrna ji můžeme před vařením namočit na 20 až 30 minut. Poté ji slijeme a necháme dobře okapat. Její dlouhá, sypká zrna se hodí například k receptu Mečoun s rýží basmati.
Na jeden hrnek rýže použijeme přibližně 1,25 až 1,5 hrnku vody podle toho, zda byla předem namočená, a podle doporučení výrobce. Přivedeme k varu, snížíme výkon na minimum, přiklopíme a vaříme přibližně 10 až 12 minut. Poté necháme rýži ještě asi 10 minut dojít pod pokličkou a nakonec ji jemně načechráme vidličkou.
Pro výraznější aroma můžeme do vody přidat například celý kardamom, hřebíček, kousek skořice nebo bobkový list. Aromatická basmati se výborně hodí také k receptu Marry me tofu podle Nikolety Kováč.
Kolik hrnků vody se dává na hrnek rýže
Množství vody se liší podle druhu rýže, způsobu vaření i konkrétního výrobku.
|Druh rýže
|Orientační poměr rýže a vody
|Orientační doba
|Bílá dlouhozrnná rýže
|1 : 1,5
|12 až 15 minut
|Basmati
|1 : 1,5
|10 až 12 minut
|Jasmínová rýže
|1 : 1,25 až 1,5
|12 až 15 minut
|Sushi rýže
|přibližně 1 : 1,1 až 1,2
|12 až 15 minut
|Parboiled rýže
|přibližně 1 : 2
|15 až 20 minut
|Natural neboli hnědá rýže
|přibližně 1 : 2 až 2,5
|30 až 45 minut
|Divoká rýže
|přibližně 1 : 3
|40 až 50 minut
Poměry se vztahují k objemu, nikoliv k hmotnosti. Jeden hrnek rýže tedy odměřujte stejným hrnkem jako vodu. Pokud výrobce doporučuje jiné množství, řiďte se obalem.
Jak dlouho vařit rýži
Běžná bílá dlouhozrnná rýže se po přivedení k varu vaří na nejnižší výkon přibližně 12 až 15 minut. Poté potřebuje dalších pět až deset minut odpočívat pod pokličkou.
Basmati může být hotová již za 10 až 12 minut, zatímco natural rýže potřebuje přibližně 30 až 45 minut. Divoká rýže, která botanicky nepatří ke stejné rostlině jako klasická rýže, se může vařit i 40 až 50 minut.
Přesný čas závisí na výrobku, proto je rozhodující také údaj na obalu. Dobu přípravy je důležité hlídat i u pokrmů, v nichž se rýže dále zapéká, například u receptu Zapečená vejce s rajčaty a rýží.
Proč se musí rýže proplachovat
Proplachování rýže odstraňuje prach, drobné nečistoty a část volného škrobu z povrchu zrn. Ten může při vaření přispívat ke slepování a mazlavé konzistenci, takže proplachování dává smysl hlavně tehdy, když chcete rýži sypkou.
Výslednou lepivost však ovlivňuje také samotný druh rýže a její složení. U obohacené rýže může opakované oplachování snížit množství dodatečně přidaných vitaminů a minerálních látek.
Pokud jde o anorganický arsen, samotné propláchnutí jeho obsah snižuje jen omezeně. Účinnější je vaření ve větším množství vody a její následné slití, při tomto postupu se však zároveň ztrácí část živin.
Jak správně propláchnout rýži
Voda nemusí být dokonale průzračná. Stačí, když je oproti prvnímu propláchnutí výrazně čistší.
Proč namáčet rýži před vařením
Namáčení umožňuje vodě proniknout do zrn ještě před zahřátím, takže se rýže může uvařit rovnoměrněji a často také rychleji. Tento postup bývá užitečný zejména u basmati, sushi rýže, natural rýže a dalších druhů, u nichž je důležitá vyrovnaná textura.
Doba namáčení se liší podle druhu rýže i konkrétního receptu: někdy stačí 20 až 30 minut, natural nebo lepkavá rýže se však může namáčet podstatně déle.
Namočená rýže už část tekutiny přijala, proto se množství vody nebo doba vaření mohou lišit od postupu pro suchou rýži. Vždy se proto řiďte konkrétním receptem nebo návodem na obalu.
Rýže určená na italské rizoto se naopak zpravidla nenamáčí ani neproplachuje, protože škrob na povrchu zrn pomáhá vytvořit charakteristickou krémovou konzistenci.
Jak správně uvařit sypkou rýži
Jak bezpečně skladovat a ohřívat rýži
Pro sypkou rýži volte dlouhozrnný druh, například basmati, jasmínovou nebo jinou kvalitní dlouhozrnnou rýži. Krátkozrnné druhy obsahují více amylopektinu a mají přirozeně větší sklon k lepivosti.
Správně uvařená sypká rýže se uplatní například v receptu na poctivé hovězí závitky s hustou omáčkou a rýží.
Důležitý je následující postup:
- rýži předem dobře propláchneme,
- necháme ji důkladně okapat,
- nepřidáváme zbytečně mnoho vody,
- během vaření ji nemícháme,
- vaříme ji na nejnižší výkon pod těsně přiléhající pokličkou,
- po vypnutí ji necháme alespoň deset minut dojít,
- nakonec ji jemně načechráme vidličkou.
Pomoci může také krátké opečení suché nebo propláchnuté a dobře okapané rýže na troše oleje. Zrna se obalí tukem a snáze zůstanou oddělená. Využijeme ji například v receptu Vídeňská roštěná: Recept na dokonale měkké hovězí maso s křupavou cibulkou.
Jak uvařit rýži v sáčku
Varný sáček vložíme do dostatečného množství vroucí osolené vody. Sáček musí být celý ponořený a během vaření by měl mít v hrnci dostatek prostoru.
Nejčastěji vaříme 14 až 18 minut, některé předvařené druhy však mohou být hotové rychleji. Jediným spolehlivým údajem je čas uvedený výrobcem. Příliš dlouhé vaření způsobí, že zrna popraskají a rýže změkne až kašovatí.
Poté sáček vyjmeme vidličkou nebo kleštěmi, necháme okapat, opatrně rozstřihneme a rýži vysypeme do mísy. Sáčková rýže se hodí zejména tam, kde má sloužit jako jednoduchá příloha, například k receptu Vepřová játra na smetaně s paprikou.
Jak uvařit rýži, aby se nelepila
Vybereme správný druh rýže
Rýži před vařením propláchneme
Dodržíme správný poměr vody
Po přivedení k varu stáhneme teplotu
Během vaření rýži nemícháme
Necháme ji dojít
Když se rýže připaluje ke dnu
Jak uvařit rýži v rýžovaru
Rýžovar hlídá teplotu a po vstřebání vody se zpravidla automaticky přepne do režimu udržování tepla.
Připravenou rýži lze použít například jako základ receptu Jarní lososový poke bowl: Recept, který vás nabije energií.
- Rýži propláchneme a necháme okapat.
- Nasypeme ji do nádoby rýžovaru.
- Přidáme vodu podle rysek uvnitř nádoby nebo návodu přístroje.
- Případně přidáme sůl a malé množství oleje.
- Zapneme odpovídající program.
- Po dokončení necháme rýži ještě přibližně deset minut odpočívat.
- Nakonec ji načechráme rýžovou lopatkou.
Odměrka dodávaná k rýžovaru často nemá běžných 250 mililitrů, ale přibližně 180 mililitrů. Rysky v nádobě proto používejte společně s originální odměrkou. Rýžovar usnadní také přípravu většího množství rýže do receptu na Rýžovou misku s kuřecím masem a chimichurri.
Jak uvařit rýži v troubě
Trouba se hodí zejména při přípravě většího množství rýže, protože teplo působí na nádobu rovnoměrně.
Výhodou je také možnost připravit současně rýži, maso i zeleninu, například podle receptu Bylinkové kuře s pórkovou rýží z jednoho pekáče.
Postup
- Troubu předehřejeme na 180 °C.
- Do zapékací nádoby nasypeme jeden hrnek propláchnuté dlouhozrnné bílé rýže.
- Přidáme přibližně 1,5 až 1,75 hrnku vroucí vody, sůl a podle chuti také trochu másla nebo oleje.
- Nádobu dobře zakryjeme poklicí nebo pevně utěsněným alobalem.
- Pečeme přibližně 25 až 35 minut, dokud rýže nevstřebá všechnu tekutinu.
- Během pečení nádobu zbytečně neodkrýváme, aby neunikala pára potřebná k uvaření rýže.
- Po vyjmutí z trouby necháme rýži ještě asi 10 minut odpočívat pod pokličkou.
- Nakonec ji jemně načechráme vidličkou.
Hnědá (natural) rýže bude potřebovat více vody, zpravidla přibližně dva až dva a půl dílu na jeden díl rýže, a také delší dobu přípravy – obvykle ji vaříme 45 až 60 minut.
Pokud připravujeme rýži společně s masem, zeleninou nebo omáčkou, počítáme s tím, že tyto suroviny během pečení uvolňují vlastní šťávu. Množství přidané tekutiny i dobu pečení proto můžeme mírně upravit podle konkrétního receptu.
Jak uvařit rýži v horkovzdušné fritéze?
Proč je dobré jíst rýži?
Rýže má několik výhod:
Rýži v horkovzdušné fritéze obvykle připravujeme v žáruvzdorné nádobě, do které lze nalít vodu a kterou můžeme zakrýt poklicí nebo alobalem. Nesypeme ji přímo do koše fritézy. Před přípravou si ověříme, že výrobce našeho spotřebiče použití takové nádoby umožňuje.
Do nádoby nasypeme jeden díl propláchnuté dlouhozrnné bílé rýže a přidáme přibližně 1,5 až 1,75 dílu vroucí vody, sůl a případně malé množství másla nebo oleje.
Nádobu dobře zakryjeme a připravujeme při 180 °C přibližně 25 až 35 minut, dokud rýže nevstřebá všechnu tekutinu. Poté ji necháme ještě asi 10 minut odpočívat pod pokličkou a nakonec ji načechráme vidličkou.
Výsledek závisí na výkonu horkovzdušné fritézy, velikosti nádoby i použitém druhu rýže. Pro pravidelnou přípravu je obvykle praktičtější klasický hrnec nebo rýžovar. Hotovou rýži můžeme využít například jako základ lehkého pokrmu Rýžový salát s pečeným kuřetem.
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Jak uvařit rýži na pánvi
Na pánvi nebo v širokém kastrolu se rýže často připravuje způsobem podobným pilafu. Tento postup umožňuje rýži propojit s kořením, zeleninou, masem i vývarem přímo během vaření.
- Na oleji krátce orestujeme cibuli nebo koření.
- Přidáme propláchnutou a dobře okapanou rýži.
- Jednu až dvě minuty ji opékáme, dokud se zrna neobalí tukem.
- Přilijeme horkou vodu nebo vývar.
- Směs přivedeme k varu.
- Zakryjeme, snížíme teplotu a dusíme bez míchání.
- Po vstřebání tekutiny necháme rýži ještě několik minut odpočívat.
Široká pánev urychluje odpařování vody. Může proto být potřeba o něco více tekutiny než v úzkém hrnci. Na pánvi připravíme například Domácí paella s kuřecím masem a klobásou.
U paelly je důležitý vhodný druh rýže a správné množství tekutiny. Zrna se však na rozdíl od rizota během vaření zpravidla nemíchají, aby se na dně mohla vytvořit typická opečená vrstva.
Jak uvařit rýži na páře
Co se stane, když budu jíst jen rýži?
Krátkodobě dodá tělu energii, protože obsahuje převážně sacharidy.
Dlouhodobě však jednostranná strava založená pouze na rýži může vést k nedostatku:
Rýže by proto měla být součástí pestrého jídelníčku, nikoli jedinou potravinou.
Tradiční lepkavou rýži používanou především v thajské a laoské kuchyni nejprve 6 až 12 hodin namáčíme a poté ji vaříme přímo v páře. Na rozdíl od běžného vaření není ponořená ve vodě, ale připravujeme ji v napařovacím košíku nebo speciálním pařáku.
Klasickou bílou rýži můžeme připravit také v misce vložené do parního hrnce. Rýži zalijeme odměřeným množstvím vody, misku vložíme do napařovací nádoby a zakryjeme. Příprava obvykle trvá přibližně 30 až 40 minut. Během vaření průběžně kontrolujeme, aby bylo ve spodní části parního hrnce dostatek vody.
Co je zdravější, rýže nebo brambory?
Jednoznačná odpověď neexistuje. Záleží na druhu i způsobu přípravy.
Rýže
Brambory
Jak uvařit rýži na sushi?
Na sushi se používá krátkozrnná japonská rýže, označovaná jako sushi rýže. Přirozeně obsahuje více amylopektinu, a proto po uvaření dobře drží pohromadě. Lepivosti se však nedosahuje ponecháním škrobové vody. Rýže se naopak důkladně proplachuje, aby se odstranil přebytečný povrchový škrob a po uvaření nebyla mazlavá.
Postup
- Rýži proplachujeme, dokud nebude voda výrazně čistší.
- Necháme ji přibližně 20 až 30 minut odkapat a odpočinout.
- Na jeden díl rýže použijeme zhruba 1,1 až 1,2 dílu vody, případně se řídíme doporučením výrobce.
- Přivedeme k varu, přiklopíme a stáhneme výkon na minimum.
- Vaříme přibližně 12 až 15 minut.
- Vypneme sporák a rýži necháme dalších 10 minut dojít pod pokličkou.
- Přesuneme ji do široké mísy.
- Opatrně do ní zapracujeme směs rýžového octa, cukru a soli (sushi-zu).
Rýži při ochucování nemícháme prudce. Rýžovou lopatkou ji jemně prokrajujeme a obracíme, aby se ochucení rovnoměrně rozprostřelo a zrna se nerozmačkala. Sushi rýži používáme vlažnou, nikoliv horkou ani vychlazenou z lednice.
Ochucenou sushi rýži nemusíme využít jen na klasické rolky maki nebo nigiri. Skvěle se hodí také do receptu Domácí japonské sushi sendviče onigirazu, v němž rýži, náplň a řasu nori skládáme do praktického čtvercového balíčku.
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Jak uvařit rýži na sladko
Na rýžovou kaši nebo rýži v mléce se hodí kulatozrnná rýže, která uvolňuje více škrobu. Můžete zkusit například recept na Kokosovo-rýžovou kaši.
Proč by se neměla ohřívat rýže
Není pravda, že se uvařená rýže nesmí znovu ohřívat. Riziko nespočívá v samotném ohřevu, ale hlavně v tom, jak dlouho byla po uvaření ponechána při pokojové teplotě.
Syrová rýže může obsahovat spory bakterie Bacillus cereus, které mohou přežít běžné vaření. Pokud hotová rýže zůstane delší dobu při pokojové teplotě, mohou spory vyklíčit, bakterie se začnou množit a některé kmeny mohou vytvářet toxiny odolné vůči teplu. Proto je nejdůležitější rýži po uvaření co nejrychleji zchladit, uložit do lednice a při opětovném ohřívání ji důkladně prohřát v celém objemu.
Nejčastější chyby při vaření rýže
Příliš mnoho vody
Příliš málo vody
Vaření na příliš vysokém výkonu
Časté míchání
Neustálé odklápění pokličky
Vynechání odpočinku po dovaření
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