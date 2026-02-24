Malý panák, velký účinek. Jak správně pít ginger shot? Většina lidí ho dávkuje špatně

Ginger shot je malý, ale extrémně silný nápoj z čerstvého zázvoru, který se pije na jeden až dva doušky. Dokáže probudit tělo, nastartovat trávení, posílit imunitu a dodat energii rychleji než šálek kávy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obsah

Co je to ginger shot

Pro koho je ginger shot ideální?

Ginger shot je skvělý pro každého, kdo chce:

  • posílit imunitu
  • zlepšit trávení
  • zvýšit energii bez kofeinu
  • zmírnit únavu a nachlazení
  • podpořit metabolismus

Základem ginger shotu je čerstvý zázvor, který se rozmixuje nebo vylisuje do opravdu silné, koncentrované šťávy. Často se k němu přidává citron, trochu medu, kurkuma, špetka kajenského pepře nebo třeba jablečná šťáva, aby se jeho přirozená pálivost příjemně zjemnila a chuť byla vyváženější. Vznikne tak malý, ale pořádně výrazný panák plný energie, který nás zahřeje zevnitř, hezky rozproudí krev a nakopne metabolismus.

Ginger shot obsahuje také pomeranč, citrón a med.

Na co jsou dobré ginger shoty

Zázvor je doslova nabitý aktivními látkami, zejména gingeroly a shogaoly. Právě ty stojí za jeho typickou pálivostí, ale také za silnými protizánětlivými a antibakteriálními účinky.

Pomáhá rozproudit krevní oběh, podpořit trávení i imunitu a často uleví při nevolnosti, nadýmání nebo únavě. Citron dodá pořádnou dávku vitaminu C pro podporu obranyschopnosti a med přidá nejen jemnou sladkost, ale i rychlou energii. Pokud do směsi přidáte kurkumu a špetku pepře, účinky se ještě zesílí, zejména co se týče protizánětlivého působení.

Ginger shot je tak vlastně malý, přírodní „nakopávač“, který funguje i bez kofeinu.

Jak často pít ginger shot

Nejčastěji se pije ráno nalačno, kdy pomáhá nastartovat trávení, rozproudit krev a probudit organismus. Skvěle funguje také před sportem nebo ve chvílích, kdy cítíte únavu či nástup nachlazení.

U ginger shotů platí jednoduché pravidlo: méně je více. Protože jde o silný koncentrát z čerstvého zázvoru, stačí malé množství, aby měl výrazný účinek. Ideální denní dávka je 30–60 ml (tedy zhruba jeden malý panák). To je množství, které tělo dokáže dobře zpracovat a zároveň z něj získá maximum benefitů.

Zázvorový čaj na zahřátí

Zázvorový čaj na zahřátí

Recept

Lehké

20 min

Ginger shot nakoupíte i v různých řetězcích, ale nejlepší je připravit si ho doma.

Ginger shot – tabulka dávkování

Zde je přehledná tabulka doporučeného dávkování ginger shotu:

SituaceDoporučená frekvencePoznámka
Preventivně3–4× týdněIdeálně ráno nalačno
Únava, stres, chladné období1× denněKrátkodobě
Nachlazení, oslabená imunita1–2× denněRáno a případně odpoledne

Doporučené množství: 30–60 ml denně (cca 1 malý panák).

Není nutné pít ginger shot neustále bez přestávky. Ideální je dát si kúru na 2–3 týdny, poté si dát pár dní pauzu a znovu pokračovat.

Jak ginger shot správně pít

Nejlepší je vypít ho samostatně, ideálně ráno nebo mezi jídly. Pokud vám přijde příliš ostrý, můžete ho zapít sklenicí vody nebo rozmíchat ve vlažné vodě. Rozhodně ho nepijte těsně před spaním – zahřívá a stimuluje organismus, což by mohlo zhoršit usínání.

Kdo nesmí pít ginger shot

Ginger shot není vhodný ve velkých dávkách pro lidi s:

  • žaludečními vředy
  • silným refluxem
  • těhotenstvím v prvním trimestru
  • užíváním léků na ředění krve

V těchto případech je lepší zvolit slabší variantu nebo se poradit s lékařem.

Zázvorový čaj s medem

Zázvorový čaj s medem

Recept

Lehké

15 min
Pokud je pro vás „ginger shot“ příliš ostrý, přidejte si do něj pokaždé trochu...

Recept Domácí ginger shot

  • 300 g čerstvého zázvoru
  • 200 ml citronové šťávy
  • 30 g medu
  • 1 lžička kajenského pepře
  • 500 ml jablečné šťávy nebo vody (pro zjemnění, volitelné)
  1. Zázvor oloupeme a nastrouháme na jemno.
  2. Vymačkáme šťávu z citronů.
  3. Smícháme nastrouhaný zázvor, citronovou šťávu, med, kajenský pepř a jablečnou šťávu nebo vodu.
  4. Rozmixujeme nebo vymačkáme přes jemné sítko, aby byl shot hladký a bez kousků.
  5. Nalijeme do skleněné láhve a uchováváme v lednici až 3–4 dny. Před podáváním protřepeme.

Počet porcí: 1 l
Doba přípravy: 15 minut bez odležení

