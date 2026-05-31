Jak správně nabrousit kuchyňský nůž? Většina lidí to dělá přesně naopak

Ivana Vaňkátová
  4:00
Spousta domácích kuchařů má z ostrého nože až posvátnou hrůzu. Paradoxem však je, že právě tupá čepel představuje v kuchyni mnohem větší riziko. Zatímco ostrý nůž krájí téměř sám a přesně tam, kam ho vedete, ten tupý vyžaduje sílu, sklouzává po slupce a jen čeká na vaši nepozornost. Pokud váš nůž spíše mačká, než řeže, je nejvyšší čas přestat se spoléhat na „zázračné“ protahovací brousky a naučit se techniku, kterou používají profesionálové.
Broušení nožů pomocí brusného kamene

Tupý nůž je v kuchyni největším nepřítelem bezpečnosti. Právě nutnost vyvíjet na tupou čepel velkou sílu, aby vůbec pronikla surovinou, významně zvyšuje riziko, že nůž sjede a způsobí ošklivé poranění. Ostrý nůž oproti tomu vyžaduje minimální tlak, díky čemuž získáváte nad každým řezem absolutní kontrolu. Přesto většina lidí své nože buď nebrousí vůbec, nebo volí metody, které čepeli spíše škodí, než pomáhají.

Ocílka není brousek: Znáte ten hlavní rozdíl?

Než se pustíte do práce, musíte pochopit rozdíl mezi údržbou a broušením. Většina lidí si plete ocílku s brouskem, ale jejich funkce je diametrálně odlišná.

  • Ocílka: Slouží k denní údržbě. Mikroskopická hrana ostří se při krájení ohýbá a vlní. Ocílka ji pouze narovnává zpět do osy. Nůž je díky tomu opět pocitově ostrý, ale neodebíráte z něj žádný kov.
  • Brusný kámen: Jakmile je ostří skutečně tupé nebo poškozené, ocílka už nepomůže. Nastupuje brusný kámen, který fyzicky odebírá materiál a vytváří zcela novou hranu.

1) tupý nůž, 2) nabroušený nůž, 3) nabroušené ostří pod mikroskopem, 4) ostří po ostření, 5) ostří po vyleštění

Postup s brusným kamenem krok za krokem

Pokud to s vařením myslíte vážně, nejlepší investicí je vodní brusný kámen. Pro běžnou domácnost je ideální kombinovaný kámen s hrubostí (grit) kolem 1000 pro broušení a 3000 až 6000 pro finální zahlazení.

  1. Namočení kamene: Brusný kámen ponořte do vody na 15–20 minut. Přestaňte ve chvíli, kdy z něj přestanou unikat vzduchové bublinky. Během celého procesu musí být kámen mokrý.
  2. Nastavení úhlu: Toto je nejdůležitější krok. Pro běžné kuchyňské nože držte úhel mezi 15° a 20° (představte si to jako výšku zhruba jednoho až dvou hřbetů nože nad kamenem). Nejdůležitější není trefit přesný stupeň, ale udržet tento úhel konstantní po celou dobu tahu.
  3. Tahy a vznik „otřepu“: Plynulými tahy veďte nůž po kameni od paty ke špičce. Netlačte silou, stačí kontrolovaný tlak. Brousíte jednu stranu tak dlouho, dokud se na té druhé nevytvoří tzv. otřep – jemná kovová hrana, kterou ucítíte prstem (opatrně!). To je signál, že jste se probrousili až k samotnému ostří.
  4. Střídání stran a finiš: Poté nůž otočte a zopakujte proces na druhé straně. Na závěr použijte jemnější stranu kamene (vyšší číslo), abyste ostří vyhladili a odstranili zbylý otřep.
Nožem je nutné pohybovat vždy proti ostří.

Proč se vyhnout levným protahovacím brouskům?

Možná je máte v šuplíku – plastové brousky s karbidovými kolečky ve tvaru písmene V. Ačkoliv jsou lákavé, pro kvalitní nůž jsou pohromou. Tyto „trhače kovu“ odebírají z čepele obrovské množství materiálu v nesprávném úhlu a vytvářejí na ostří mikrotrhliny. Výsledek je sice okamžitý, ale nůž se tupí mnohem rychleji a jeho životnost se zkracuje z desítek let na pár měsíců.

Test ostrosti: Jak poznat, že je hotovo?

Neřežte si do prstů, existují elegantnější způsoby, jak ověřit výsledek své práce:

  • Papírový test: Vezměte list běžného kancelářského papíru a zkuste ho nůž nahoře naříznout. Ostrý nůž projde papírem čistě a plynule bez trhání.
  • Rajčatový test: Položte nůž na rajče a jen ho mírným tahem (bez tlaku) posuňte. Pokud se okamžitě „zakousne“ do slupky a nedeformuje plod, máte vyhráno.

Investice, která se vrátí

Mnoho lidí si kupuje levné nože s tím, že je po roce vyhodí, protože už neřežou. Investice do jednoho kvalitního nože a brusného kamene je přitom ekonomicky i kulinářsky mnohem výhodnější. Dobře nabroušený nůž vám ušetří čas, mozoly na rukou a především radost z vaření. Pamatujte, že s kvalitním nástrojem nejste v kuchyni dělníkem, ale umělcem.

A jak brousíte nože vy? Máte doma starý brusný kámen po dědečkovi, nebo se raději spoléháte na profesionální brusiče?

