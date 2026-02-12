Obsah
Proč jíst fermentované potraviny
Zima je období, kdy máme přirozeně chuť na hutnější jídla a méně zařazujeme čerstvou zeleninu, což může zatížit naši imunitu. A právě tady přichází na scénu fermentování – starý, osvědčený způsob, jak jídlu dodat chuť, živiny a delší trvanlivost. Fermentované potraviny jsou navíc přirozeným zdrojem probiotik, která podporují zdravý střevní mikrobiom. A právě střeva hrají v naší imunitě zásadní roli.
Pár faktů, které vás možná překvapí:
Fermentování je proces, při kterém mikroorganismy, nejčastěji bakterie mléčného kvašení, přeměňují cukry v potravinách na kyseliny. Tyto kyseliny fungují jako přirozený konzervant – jídlo déle vydrží, získá výraznější chuť a často je i lépe stravitelné.
Zjednodušeně řečeno: stačí vybranou surovinu naložit do uzavíratelné sklenice a nechat ji několik dní až týdnů kvasit. Fermentované potraviny pak můžete jíst samostatně nebo je přidávat do salátů, sendvičů, bowlí, polévek, nebo jimi oživit jinak obyčejné jídlo. V zimě jsou opravdu k nezaplacení.
Ve fermentované zelenině může být víc živých bakterií než v probiotických kapslích.
Co všechno se dá fermentovat?
- Zelenina: kysané zelí, okurky, mrkev, cibule, česnek, květák.
- Ovoce: jablka, hrušky, ananas.
- Mléčné výrobky: jogurty, kefír, tvaroh, různé sýry.
- Pečivo: kysané těsto na chléb.
- Luštěniny: fazole, cizrna.
- Nápoje: kefírová voda, fermentované ovocné šťávy, kombucha.
Pokud chcete začít fermentovat, začněte tím nejjednodušším – kvašenou zeleninou (anglicky pickles). Nejenže je teď hodně trendy na sociálních sítích, ale má i prokazatelné pozitivní účinky na naše trávení a imunitu. Mám pro vás tři recepty, které se mi v praxi nejvíce osvědčily a nejčastěji se k nim vracím.
Recept Základní kysané zelí
- 1,4 kg bílého zelí, nastrouhané na jemno
- pár listů zelí na zakrytí
- 1 bulva fenyklu, nakrájená na tenké plátky
- 2 jablka, nakrájená na tenké plátky
- 1 stroužek česneku, nasekaný nadrobno
- 1 lžíce mořské soli
- 1 lžička fenyklových semínek (případně jiné koření podle chuti – kmín, chilli, kopr)
- Všechny suroviny dáme do velké mísy. Rukama je důkladně promícháváme a mačkáme asi 10 minut, dokud nebude zelenina křehká a nezačne pouštět šťávu.
- Pokud pouští málo tekutiny, přidáme trochu více soli.
- Zeleninu napěchujeme do sklenice a zalijeme ji vylouhovanou šťávou. Je důležité, aby byla úplně ponořená, díky tomu se do ní nepustí bakterie plísně.
- Navrch položíme celé listy zelí a nádobu uzavřeme.
- Sklenice necháme stát v pokojové teplotě, ale ne na přímém slunci, 1-2 týdny nebo až zelí zkvasí.
- Zkvašené zelí bude mít měkčí, ale ne houbovitou konzistenci, a také svěží, pikantně nakyslou chuť.
- Odstraníme listy a kvašené zelí dáme do ledničky. V ní vydrží několik měsíců.
Rozpis na: 1,5 kg kvašeného zelí, 1 velká sterilizovaná sklenice
Doba přípravy asi: 30 minut
Recept Fermentovaná mrkev
- 500 g mrkve
- 1–2 lžičky himalájské soli (případně mořské)
- 1 lžička hořčičných semínek
- 1-2 oloupané stroužky česneku
- 4 hrnky filtrované vody pokojové teploty
- 1 list zelí na zakrytí
- Mrkev očistíme a nakrájíme na hranolky.
- Ty naskládáme do sklenice s kořením a česnekem. Co nejvíce napěchujeme.
- Sůl rozmícháme ve vodě, až se úplně rozpustí. Je důležité, aby byla voda přefiltrovaná a zbavená chlóru a fluoridů.
- Solným nálevem pak zalijeme mrkev tak, aby byla zcela ponořená.
- Necháme kvasit 5–7 dní při pokojové teplotě. Pokud hladina klesne, dolijeme nový slaný nálev. Po pěti dnech průběžně zkoušíme, zda už nám její chuť vyhovuje.
- Jakmile bude mrkev hotová, přesouváme ji opět do lednice.
Rozpis na: 1,5 litru na 500 g mrkve
Doba přípravy asi: 30 minut
Recept Rychlá nakládaná cibule a ředkvičky
- 1 červená cibule
- 1 svazek ředkviček
- 100 ml octa
- 100 ml vody
- 1–2 lžíce cukru
- špetka soli
- Ocet, vodu, cukr a sůl dáme do malého kastrůlku a krátce zahřejeme – jen tolik, aby se cukr rozpustil.
- Cibuli a ředkvičky nakrájíme na tenké plátky, dáme do sklenice a zalijeme ještě teplým nálevem tak, aby byla zelenina úplně ponořená.
- Necháme alespoň 20–30 minut odležet. V lednici vydrží v uzavřené sklenici zhruba dva týdny.
Rozpis na: 1 malá sterilizovaná sklenice
Doba přípravy asi: 20 minut