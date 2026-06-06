Jak si připravit domácí kimchi? S naším fotoreceptem se podaří i začátečníkům
Jak správně nabrousit kuchyňský nůž? Většina lidí to dělá přesně naopak
Spousta domácích kuchařů má z ostrého nože až posvátnou hrůzu. Paradoxem však je, že právě tupá čepel představuje v kuchyni mnohem větší riziko. Zatímco ostrý nůž krájí téměř sám a přesně tam, kam ho...
Cukrový detox po padesátce? Ženám uleví v menopauze, mužům ochrání srdce
Po padesátce už tělo na sladké nereaguje stejně jako dřív. To, co vám dřív prošlo bez následků, se najednou může projevit únavou, chutěmi na další cukr i kolísáním energie během dne. U žen do toho...
Pondělní dieta: Levný jídelníček, díky kterému zhubnete už během 1 týdne
Hubnutí nemusí být nutně spojené s vysokými výdaji. I při omezeném rozpočtu lze sestavit vyvážený jídelníček, který podpoří zdravý úbytek váhy. Tento 7denní plán staví na běžně dostupných a cenově...
Fotorecept na bezový sirup krok za krokem: Za bezovou šťávu neutrácejte a vyrobte si ji doma
Bezový sirup patří k nejvoňavějším domácím receptům začátku léta. Stačí nasbírat čerstvé květy černého bezu, přidat citron, cukr a trochu trpělivosti. A za pár dní máte poctivou bezovou šťávu, která...
Vyhoďte čokoládu i energy drinky. Proti odpolednímu kolapsu Vám pomůže římský hrách
Znáte ten pocit, kdy na vás po vydatném obědě padne těžká únava, nebo se kolem třetí hodiny odpoledne přistihnete, jak bezmyšlenkovitě saháte po čokoládě či třetím kafi? Většina z nás řeší denní...
Jak si připravit domácí kimchi? S naším fotoreceptem se podaří i začátečníkům
Kimchi je tradiční korejská specialita z fermentovaného čínského zelí, která vyniká výraznou pikantní chutí a všestranným využitím v kuchyni. Skvěle doplní rýži, sendviče a dodá šmrnc i salátům. S...
Ledová káva s vaječným likérem: Recept na osvěžující kávový drink s bohatou pěnou
Lehké
10 min
Dopřejte si chvíli zaslouženého relaxu a proměňte klasickou kávovou pauzu v nezapomenutelný...
Sladký jahodový francouzský toast s tvarohem: Recept na dokonalou snídani
Lehké
20 min
Proměňte své ráno v gurmánský zážitek a provoňte kuchyni máslem a vanilkou. Tento jahodový...
Chili z MasterChefa otevírá bistro. Spojí české maso s asijskou kuchyní
Na pražském Výstavišti vzniká na pár dní bistro, které propojuje české suroviny s asijskou kuchyní. Za projektem stojí Chili Ta Thuy, kterou lidé znají z MasterChefa, Survivoru i StarDance. Slibuje...
Víkendové pečení se SweetBurg: Na domácí džem želírovací přípravky nepotřebujete, stačí trpělivost
Žádná chemie, žádné kupované zahušťovadlo a žádný spěch. Jen dokonale zralé ovoce, cukr a hromada trpělivosti. Pojďte se mnou tentokrát podívat na to, jak uvařit dokonalou marmeládu bez želírovacích...
Vedro vám bere sílu? Tohle jezte, když chcete přežít tropické dny bez kolapsu
Blíží se léto, čas tropických dní i nocí, kdy máme chuť strčit hlavu do mrazáku, k jídlu není chuť. Tělo ale energii potřebuje. Co jíst v horku, abychom tělu ulevili?
Stačí jedna sklenička, hodina času a vaše trávení bude opět v klidu. To je síla kefíru!
Je kyselkavý, osvěžující, zasytí a přitom nezatíží žaludek. Patří mezi fermentované mléčné výrobky, které prospívají trávení a střevnímu mikrobiomu. Jaké účinky má kefír? A kdy ho pít a v jakém...
Domácí ledový čaj s mučenkou: Recept na dokonalé osvěžení s chutí marakuji
Lehké
10 min
Tento domácí ledový čaj kombinuje jemný čajový základ s intenzivní, příjemně navinulou chutí...
Plněné papriky po italsku: Recept s mletým hovězím, prosciuttem a třemi druhy sýra
Lehké
75 min
Bohatá náplň z mletého hovězího masa je dovedená k dokonalosti křupavým prosciuttem, aromatickými...
Bezinkové palačinky s jahodami a mascarpone: Recept na voňavý dezert s chutí černého bezu
Lehké
30 min
Tyto jemné domácí palačinky jsou ozvláštněné kapkou bezinkového sirupu, který těstu dodá neotřelou...
Prodej, byt 3+1 75m2 s garáží, Arnoštov, Křišťanov
Křišťanov - Arnoštov, okres Prachatice
2 990 000 Kč
Líné hubnutí existuje! Takhle pálivá superpotravina pálí kalorie za vás
Pálivé, výrazné a pro někoho téměř návykové. Chilli papričky nejsou jen oblíbeným kořením mexické nebo asijské kuchyně. Obsahují totiž kapsaicin, látku, která dokáže zrychlit metabolismus, podpořit...
Máte doma jahody a málo času? Vyzkoušejte 15 bleskových receptů
Jahodová sezóna začíná, a to znamená jediné: je čas na sladké, osvěžující a voňavé dezerty. Pokud ale nechcete trávit hodiny u rozpálené trouby, máme pro vás skvělou zprávu. Ty nejlepší jahodové...