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Jak si připravit domácí kimchi? S naším fotoreceptem se podaří i začátečníkům

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  4:00
Kimchi je tradiční korejská specialita z fermentovaného čínského zelí, která vyniká výraznou pikantní chutí a všestranným využitím v kuchyni. Skvěle doplní rýži, sendviče a dodá šmrnc i salátům. S naším fotoreceptem navíc zvládnete celý postup snadno, i bez předchozích zkušeností s kvašením, hezky krok za krokem.
Kimchi z čínského zelí

Kimchi z čínského zelí | foto: foto: Petr Schober, Kulinární studio MAFRAKulinární studio MAFRA

Kimchi z čínského zelí
Kimchi z čínského zelí
Kimchi z čínského zelí
Kimchi z čínského zelí
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Témata: Kimči

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Jak si připravit domácí kimchi? S naším fotoreceptem se podaří i začátečníkům

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