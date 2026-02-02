Jak se zahřát v zimě? 9 horkých nápojů, které fungují

Petra Burgrová
  16:20
Únor patří k nejchladnějším měsícům v roce. Ráno stále vyrážíme z domu v rukavicích a teplých kabátech a zima nám už pomalu leze krkem. Ať už se vracíme z dlouhé procházky, nebo se jen chceme doma zahřát, není nic lepšího než hrnek horkého nápoje v ruce. Tyto drinky mají navíc tu výhodu, že nejen zahřejí tělo, ale často navodí i příjemnou atmosféru. Existuje přitom nepřeberné množství variant – od čokolád a čajů až po klasiky, jako je svařené víno, grog, punč nebo krémový eggnog.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

1. Horká čokoláda

Horká čokoláda patří mezi největší zimní klasiky. Oproti běžnému kakau je hutnější, krémovější a často se připravuje z pravé čokolády rozpuštěné v mléce nebo smetaně. Oblíbené jsou různé variace s chilli, pomerančem nebo špetkou skořice. Zajímavostí je, že horkou čokoládu v její původní podobě pili už Aztékové – tehdy však chutnala spíše hořce než sladce.

2. Chai latté

Chai latté pochází z Indie a kombinuje černý čaj s mlékem a směsí koření, jako je skořice, kardamom, zázvor, hřebíček nebo badyán. Tento velmi aromatický nápoj se v posledních letech stal oblíbeným i mezi celebritami – například herečka Gwyneth Paltrow zveřejnila recept na domácí chai latté ve své kuchařce It’s All Easy.

3. Zázvorový čaj

Zázvorový čaj je doslova malý zázrak na zahřátí. Zázvor prokrvuje organismus, podporuje imunitu a pomáhá při nachlazení. V kombinaci s citronem a medem tvoří ideální zimní nápoj. Skvělé jsou také čaje z čerstvé máty, které tělo přirozeně zahřívají a krásně provoní celý byt.

Zázvor příznivě působí proti nadýmání a detoxikuje střeva.

4. Golden milk

Takzvané Zlaté mléko je tradiční ajurvédský nápoj z teplého mléka, kurkumy, zázvoru, skořice a pepře. Má protizánětlivé účinky a je oblíbený hlavně mezi lidmi, kteří se zajímají o zdravý životní styl.

5. Svařené víno

Svařené víno je zimní legenda. Červené víno zahřáté s cukrem, skořicí, hřebíčkem, badyánem a citrusy patří k neodmyslitelným symbolům zimních trhů a má v různých zemích své varianty. V Německu se mu říká Glühwein, ve Skandinávii glögg. Zajímavostí je, že už ve starověkém Římě pili lidé kořeněné ohřívané víno jako lék proti chladu.

6. Punč

Určitě budete znát punč z obchodů jako již připravený polotovar, nicméně i ten se připravuje z kombinace čaje, ovocné šťávy, koření a alkoholu, nejčastěji rumu nebo vína. Existují stovky receptů – od klasických vánočních až po exotické varianty s ananasem nebo mangem. Punč býval oblíbeným nápojem britské aristokracie už v 18. století.

Teplý zázvorový punč

Teplý zázvorový punč

Recept

Lehké

25 min

Důležitou ingrediencí do svařáku a punče je koření, které si ideálně namíchejte sami.

7. Grog

Grog je jednoduchý nápoj, který je považován za symbol rychlé zimní záchrany. Připravuje se z horké vody, rumu, citronu a cukru. Původně ho pili námořníci v britském námořnictvu, aby se zahřáli a zároveň dezinfikovali vodu.

8. Eggnog: Americký vaječňák

Eggnog je krémový nápoj z mléka, smetany, vajec, cukru a alkoholu, nejčastěji rumu nebo bourbonu. Tradičně se pije hlavně v USA a Kanadě během Vánoc a zimního období. Má velmi sytou chuť a připomíná tekutý dezert. Herec Ryan Reynolds například v jednom rozhovoru v rámci vánoční kampaně své značky zmínil, že eggnog patří mezi jeho nejoblíbenější sváteční drinky.

9. Horký cider

Horký jablečný cider s kořením a kapkou rumu nebo brandy je populární hlavně v anglosaských zemích. Je lehčí než svařené víno, ale stejně aromatický a ideální pro ty, kteří nemají rádi chuť vína.

Zahřívací nápoje fungují nejen fyzicky, ale i psychicky. Teplo, vůně koření a sladká chuť v mozku spouštějí pocit bezpečí a pohody. Hrnek horkého drinku v ruce se tak stává malým zimním rituálem pro chvíle klidu, zpomalení a odpočinku od chladného světa venku.

Ať už dáte přednost zdravému zázvorovému čaji, krémové čokoládě nebo poctivému grogu, jedno je jisté: v zimních měsících se bez teplých drinků prostě neobejdeme.

Jablečný štrúdl: Díky mému receptu vám zmizí dřív, než stihne vychladnout

Jablečný závin je osvědčený dezert.

Tak jak, říkáte doma taky štrúdl a ne jablečný závin? U nás doma se po něm můžeme utlouct celoročně. Díky malému vylepšení, které vymyslela moje mamka, je pikantnější, ale zbožňují ho i děti.

30. ledna 2026

Jak neztratit energii v zimě? Ajurvéda doporučuje teplou polévku už k snídani

Jak vnímá zimu a leden filosofie jógy?

Začátek roku, zimní měsíce. Čas, kdy příroda odpočívá a energie se stahuje dovnitř. Místo diet a výkonu je proto ideální čas tělo zahřívat, vyživovat a dopřát mu klid. Poradíme, co teď jíst a pít,...

29. ledna 2026  17:02

