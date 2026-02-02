Obsah
1. Horká čokoláda
Horká čokoláda patří mezi největší zimní klasiky. Oproti běžnému kakau je hutnější, krémovější a často se připravuje z pravé čokolády rozpuštěné v mléce nebo smetaně. Oblíbené jsou různé variace s chilli, pomerančem nebo špetkou skořice. Zajímavostí je, že horkou čokoládu v její původní podobě pili už Aztékové – tehdy však chutnala spíše hořce než sladce.
2. Chai latté
Chai latté pochází z Indie a kombinuje černý čaj s mlékem a směsí koření, jako je skořice, kardamom, zázvor, hřebíček nebo badyán. Tento velmi aromatický nápoj se v posledních letech stal oblíbeným i mezi celebritami – například herečka Gwyneth Paltrow zveřejnila recept na domácí chai latté ve své kuchařce It’s All Easy.
3. Zázvorový čaj
Zázvorový čaj je doslova malý zázrak na zahřátí. Zázvor prokrvuje organismus, podporuje imunitu a pomáhá při nachlazení. V kombinaci s citronem a medem tvoří ideální zimní nápoj. Skvělé jsou také čaje z čerstvé máty, které tělo přirozeně zahřívají a krásně provoní celý byt.
4. Golden milk
Takzvané Zlaté mléko je tradiční ajurvédský nápoj z teplého mléka, kurkumy, zázvoru, skořice a pepře. Má protizánětlivé účinky a je oblíbený hlavně mezi lidmi, kteří se zajímají o zdravý životní styl.
5. Svařené víno
Svařené víno je zimní legenda. Červené víno zahřáté s cukrem, skořicí, hřebíčkem, badyánem a citrusy patří k neodmyslitelným symbolům zimních trhů a má v různých zemích své varianty. V Německu se mu říká Glühwein, ve Skandinávii glögg. Zajímavostí je, že už ve starověkém Římě pili lidé kořeněné ohřívané víno jako lék proti chladu.
6. Punč
Určitě budete znát punč z obchodů jako již připravený polotovar, nicméně i ten se připravuje z kombinace čaje, ovocné šťávy, koření a alkoholu, nejčastěji rumu nebo vína. Existují stovky receptů – od klasických vánočních až po exotické varianty s ananasem nebo mangem. Punč býval oblíbeným nápojem britské aristokracie už v 18. století.
7. Grog
Grog je jednoduchý nápoj, který je považován za symbol rychlé zimní záchrany. Připravuje se z horké vody, rumu, citronu a cukru. Původně ho pili námořníci v britském námořnictvu, aby se zahřáli a zároveň dezinfikovali vodu.
8. Eggnog: Americký vaječňák
Eggnog je krémový nápoj z mléka, smetany, vajec, cukru a alkoholu, nejčastěji rumu nebo bourbonu. Tradičně se pije hlavně v USA a Kanadě během Vánoc a zimního období. Má velmi sytou chuť a připomíná tekutý dezert. Herec Ryan Reynolds například v jednom rozhovoru v rámci vánoční kampaně své značky zmínil, že eggnog patří mezi jeho nejoblíbenější sváteční drinky.
9. Horký cider
Horký jablečný cider s kořením a kapkou rumu nebo brandy je populární hlavně v anglosaských zemích. Je lehčí než svařené víno, ale stejně aromatický a ideální pro ty, kteří nemají rádi chuť vína.
Zahřívací nápoje fungují nejen fyzicky, ale i psychicky. Teplo, vůně koření a sladká chuť v mozku spouštějí pocit bezpečí a pohody. Hrnek horkého drinku v ruce se tak stává malým zimním rituálem pro chvíle klidu, zpomalení a odpočinku od chladného světa venku.
Ať už dáte přednost zdravému zázvorovému čaji, krémové čokoládě nebo poctivému grogu, jedno je jisté: v zimních měsících se bez teplých drinků prostě neobejdeme.