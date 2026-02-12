Jak se vyhnout onemocněním cév a srdce? Místo masa zařaďte luštěniny a hlívu

Obsah
Čím nahradit maso?
Vyhýbat se masu ve stravě může být trendově podmíněné, nejíst maso se možná někomu zdá in. Může jít ale také o rozhodnutí, které vychází z životního přesvědčení, klidně řekněme osobní filozofie. Někdo maso ze
stravy vyškrtne ze zdravotních důvodů, to je můj případ. Chuť masa miluju, jsem původně vyloženě masožravec a tak začátky mé „vegetariánské životní dráhy“ nebyly úplně jednoduché. Na začátku bych bývala neřekla, že to zvládnu.
Upřímně musím říci, že mě příliš neoslovují náhražky masa, které se mají co nejvíce podobat masu. To je pro mě vždy jen uměle vyrobená hmota, která možná vzdáleně maso připomíná, ale není to úplně ono. I když, pravdou je, že například maso sójové mám ráda.
8 zdravých potravin, které nahradí maso
1. Luštěniny: Fazole, čočka, cizrna a hrách jsou bohaté na bílkoviny, vlákninu a minerály. Můžete je použít v polévkách, salátech, těstovinách nebo jako hlavní jídlo, například ve formě pomazánek nebo vegetariánských burgerů. Já osobně mám moc ráda sekanou z čočky.
2. Tofu a tempeh: Tyto výrobky neberu jako umělé maso. Tofu je skvělým zdrojem bílkovin a tempeh, který je fermentovaný, přináší kromě bílkovin i probiotika a má bohatou chuť, která se silou může vyrovnat masu. Oba produkty se dají upravit na mnoho způsobů – grilovat, smažit, dusit. Je to jen na vás, na čem si smlsnete.
3. Seitan: Seitan je vyrobený z pšeničného lepku, má podobnou texturu jako maso a je výborným zdrojem bílkovin. Můžete ho použít v různých pokrmech. Pozor si musíte dát, pokud máte alergii na lepek.
4. Hlíva ústřičná: Tak to je pro mě volba číslo jedna! Tento druh houby má texturu podobnou masu a je ideální pro přípravu různých pokrmů. Hlíva je podle mě skutečným pokladem vegetariánů.
5. Ořechy a semena: Mandle, vlašské ořechy, kešu nebo slunečnicová semínka jsou bohaté na bílkoviny a zdravé tuky. Tyto potraviny jsou skvělé pro přípravu pomazánek, veganských „tataráků“ nebo jako přísady do salátů.
6. Quinoa a amarant: Tyto pseudoobiloviny obsahují kompletní bílkoviny, což je ideální pro vegetariánskou stravu. Lze je použít jako základ pro saláty, do polévek nebo jako přílohu.
7. Zelenina: Celer, batáty, lilek a cuketa mají dostatečnou texturu a mohou být použity podobně jako maso. Já se nezříkám ani mrkve nebo petržele, které jsou například výborné pečené!
8. Vajíčka: Myslím, že sem patří. Vajíčko můžete jíst například místo masa k omáčce nebo si je můžete naložit jako utopence.
Recept Vegetariánské polévky
- Vývar. Ano, vývar. Když ho uděláte správně, slibuju, že se jeho chuť vyrovná masovému vývaru. Jak na to si můžete přečíst v článku s tipy na má oblíbená zimní jídla.
- Zeleninová polévka na x způsobů. Tohle je zlatý grál. Zeleninu podle chuti vařte s kořením. Do hotové polévky lze zavařit noky nebo třeba vaječnou jíšku. Získáte tak výživný, zdravý pokrm bez masa, a s chutí.
- Hrstková polévka. Výživná, plná bílkovin a vlákniny, která vás skvěle zahřeje a zasytí. Díky luštěninám, bylinkám a koření si ji můžete přizpůsobit podle vlastní chuti.
Recept Vegetariánské řízky
Vede celer! Kořen.
Uvařím ho v osolené vodě, většinou rovnou nakrájený na cca 1 cm plátky, nechám vystydnout, obalím a smažím. Smažený celer je tak dobrý, že mu dobrovolně dáte přednost před masem. Nevěříte? Zkuste.
Hlíva a žampiony. Houby.
V létě smažím hříbky, bedly nebo růžovky. Po zbytek roku jsou jistotou pěstované houby. Hlíva mi chutná o něco víc, ale je to vyloženě o chuti, vám bude možná o něco víc chutnat žampion a la řízek, tedy smažený.
Cuketa, lilek nebo patizon.
V létě ze zahrady, cuket nebývá nedostatek. Po zbytek roku v oddělení zeleniny v supermarketu. Chuťově plnohodnotné varianty řízků.
Co k tomu? Brambory a tatarku, nebo bramborovou kaši, ale klidně i bramborový salát. Pokud zrovna nedržíte dietu a nedbáte na zdravost jídla, lze samozřejmě kombinovat i s přílohami přílohami – hranolky, steakové brambory, krokety.
Recept Vegetariánské omáčky
- À la kuře na paprice. Chuť, kterou má rádo mnoho Čechů, cibulový základ, mletá paprika, smetana. O to jsem se nechtěla připravit, když jsem přestala jíst maso. Vařím z hlívy, žampionů, tofu.
- Guláš. Zde lze maso skvěle nahradit houbami! Guláš (nebo řidší varianta: gulášová polévka) je delikatesní z hlívy ústřičné.. Říkala jsem, že to je poklad vegetariánů. V případě guláše se nezříkám sójového masa, když jej po uvaření zbavíte přebytečné vody a pokrm dobře dochutíte, guláš je z něj výborný!
- Koprová omáčka vůbec maso nepotřebuje. Kopr, čerstvý, nebo zavařený, smetana a vařené nebo zastřené vejce. S bramborem, případně kaloričtějším knedlíkem, výborný český oběd bez nutnosti jíst maso.
Zkusíte to bez masa? Ve vyhledávači na stránce Recepty iDnes si jednoduše zaškrtněte variantu „vegetariánská“ a nechte se inspirovat.