Není turek jako turek. Jak si připravit kávu jako v Istanbulu v džezvě

Ivana Vaňkátová
  4:00
Zatímco klasický český „turek“ je pro mnohé jen vzpomínkou na socialistická rána s lógrem mezi zuby, v Istanbulu je káva rituálem, který si vysloužil místo na seznamu UNESCO. Zapomeňte na zalévání mleté směsi vařící vodou v hrnečku cibuláku. Pravá káva z džezvy je o chemii, trpělivosti a husté pěně.
Turecká káva | foto: Profimedia.cz

Většina Čechů si pod pojmem turecká káva představí dvě lžičky standardní směsi zalité vroucí vodou. Skutečný orientální zážitek je ale úplně jiný sport. Příprava kávy v džezvě je nejstarší metodou vaření kávy na světě a výsledkem je nápoj tak hustý a aromatický, že vedle něj i espresso vypadá jako čajíček.

Co je džezva na kávu a proč na ní záleží?

Pokud s touto metodou začínáte, první otázka zní: co je džezva na kávu? Jde o kónickou nádobku s dlouhou rukojetí. Tradičně se vyrábí z tepané mědi a uvnitř je pocínovaná. Její tvar není náhodný – úzké hrdlo pomáhá vytvořit a udržet vysokou vrstvu pěny, která je u této metody tak žádoucí.

Dnes už ale nemusíte mít doma plynový hořák nebo písečné duny. Na trhu je běžně k dostání džezva na indukci (vyrobena z nerezové oceli s feromagnetickým dnem) a pro ty, kteří spěchají, existuje i elektrická varianta, která proces přípravy kávy pohlídá za vás.

Turecká káva v Turecku je nutností.

5 kroků, jak se dělá káva v džezvě

Zapomeňte na rychlovarnou konvici. Tady se hraje s časem a precizností.

Tip: Kávu z džezvy vždy podávejte se sklenicí čisté vody. Ta slouží k pročištění chuťových pohárků před prvním douškem, abyste si intenzivní aroma užili naplno.

  1. Mletí na prach: Káva musí být mletá jemněji než na espresso. Musí mít konzistenci hladké mouky nebo pudru.
  2. Studený start: Do džezvy odměřte studenou vodu šálkem, ze kterého budete pít. Na jeden šálek (cca 60–90 ml) dejte zhruba 6–7 gramů kávy (jedna vrchovatá lžička).
  3. Cukr patří dovnitř: Tady přichází největší rozdíl – cukr se přidává do džezvy ještě před ohřevem, nikdy ne až do šálku.
  4. Pomalý ohřev: Džezvu dejte na mírný plamen. Káva se nesmí vařit klokotem! Jakmile začne tekutina stoupat a tvořit hustou pěnu, džezvu sundejte.
  5. Dělení pěny: Část pěny lžičkou přendejte do šálku, džezvu vraťte na oheň a nechte kávu vzkypět podruhé (někdo to opakuje i potřetí). Pak opatrně dolijte po stěně šálku.

Špetka Orientu: Jaké koření patří do džezvy?

V mnoha zemích se káva v džezvě neobejde bez „tajné“ přísady. Koření se tradičně přidává přímo k mleté kávě nebo do vody ještě před začátkem zahřívání, aby se vonné silice stihly plně rozvinout.

  • Kardamom: Absolutní král orientální kávy. Dodává nápoji citrusový, lehce pálivý a osvěžující nádech. V Sýrii, Jordánsku nebo Libanonu vám kávu bez kardamomu podají jen zřídka.
  • Masticha: Vzácná pryskyřice z řeckého ostrova Chios. Kávě propůjčí unikátní lesní, balzámovou vůni a lehce nasládlou chuť. Je velmi populární v Řecku a západních částech Turecka.
  • Šafrán: Luxusní varianta oblíbená v Perském zálivu. Kávu barví lehce dozlatova a dodává jí sofistikovanou, zemitou hloubku. Často se kombinuje právě s kardamomem.
  • Skořice a hřebíček: Tato kombinace kávu krásně prohřeje a zjemní. Je to ideální volba pro ty, kteří s džezvou teprve začínají a chtějí si kávu ozvláštnit něčím povědomým.
  • Růžová voda: V některých částech Levanty se do hotové kávy přidává kapka růžové vody pro jemný květinový podtón, který skvěle doplňuje sladké orientální dezerty.
Vůbec nejznámější růžová voda je všestranným pomocníkem.

Džezva versus moka konvička a filtr

Lidé se často ptají, zda není jednodušší alternativou moka konvička. Chuťově to však jsou dva různé světy. Zatímco moka konvička využívá tlak páry a kávu filtruje přes sítko, káva z džezvy zůstává nefiltrovaná.

V nápoji zůstávají všechny oleje a jemné částice, což vytváří tzv. tělo kávy – nápoj je viskózní, téměř sirupovitý. Oproti filtrované kávě je z džezvy chuť mnohem drsnější, zemitější a intenzivnější.

Zdravotní vykřičník: Pozor na cholesterol

Tradiční příprava v džezvě má ale i svou odvrácenou tvář. Protože se káva nefiltruje přes papír, obsahuje vysoké množství látek zvaných diterpeny (zejména cafestol a kahweol).

Studie z Harvard Health a dalších univerzit potvrzují, že tyto látky mohou zvyšovat hladinu LDL, tedy (špatného) cholesterolu v krvi. Pokud tedy bojujete s vysokým cholesterolem, džezva by měla být spíše svátečním rituálem než každodenní rutinou. V takovém případě je bezpečnější volbou káva filtrovaná.

Máte vysoký cholesterol? Těchto 5 přírodních pomocníků vám ho pomůže snížit
Káva je druhou nejobchodovanější komoditou světa.

Proč to alespoň jednou zkusit?

Příprava v džezvě není o kofeinu na ex před odchodem do práce. Je to meditace. Vůně, která se line z džezvy při pomalém zahřívání, je nepopsatelná a žádná jiná metoda nedokáže z kávového zrna vytáhnout takovou hloubku tradice.

