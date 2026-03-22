Většina Čechů si pod pojmem turecká káva představí dvě lžičky standardní směsi zalité vroucí vodou. Skutečný orientální zážitek je ale úplně jiný sport. Příprava kávy v džezvě je nejstarší metodou vaření kávy na světě a výsledkem je nápoj tak hustý a aromatický, že vedle něj i espresso vypadá jako čajíček.
Co je džezva na kávu a proč na ní záleží?
Pokud s touto metodou začínáte, první otázka zní: co je džezva na kávu? Jde o kónickou nádobku s dlouhou rukojetí. Tradičně se vyrábí z tepané mědi a uvnitř je pocínovaná. Její tvar není náhodný – úzké hrdlo pomáhá vytvořit a udržet vysokou vrstvu pěny, která je u této metody tak žádoucí.
Dnes už ale nemusíte mít doma plynový hořák nebo písečné duny. Na trhu je běžně k dostání džezva na indukci (vyrobena z nerezové oceli s feromagnetickým dnem) a pro ty, kteří spěchají, existuje i elektrická varianta, která proces přípravy kávy pohlídá za vás.
5 kroků, jak se dělá káva v džezvě
Zapomeňte na rychlovarnou konvici. Tady se hraje s časem a precizností.
Tip: Kávu z džezvy vždy podávejte se sklenicí čisté vody. Ta slouží k pročištění chuťových pohárků před prvním douškem, abyste si intenzivní aroma užili naplno.
- Mletí na prach: Káva musí být mletá jemněji než na espresso. Musí mít konzistenci hladké mouky nebo pudru.
- Studený start: Do džezvy odměřte studenou vodu šálkem, ze kterého budete pít. Na jeden šálek (cca 60–90 ml) dejte zhruba 6–7 gramů kávy (jedna vrchovatá lžička).
- Cukr patří dovnitř: Tady přichází největší rozdíl – cukr se přidává do džezvy ještě před ohřevem, nikdy ne až do šálku.
- Pomalý ohřev: Džezvu dejte na mírný plamen. Káva se nesmí vařit klokotem! Jakmile začne tekutina stoupat a tvořit hustou pěnu, džezvu sundejte.
- Dělení pěny: Část pěny lžičkou přendejte do šálku, džezvu vraťte na oheň a nechte kávu vzkypět podruhé (někdo to opakuje i potřetí). Pak opatrně dolijte po stěně šálku.
Špetka Orientu: Jaké koření patří do džezvy?
V mnoha zemích se káva v džezvě neobejde bez „tajné“ přísady. Koření se tradičně přidává přímo k mleté kávě nebo do vody ještě před začátkem zahřívání, aby se vonné silice stihly plně rozvinout.
- Kardamom: Absolutní král orientální kávy. Dodává nápoji citrusový, lehce pálivý a osvěžující nádech. V Sýrii, Jordánsku nebo Libanonu vám kávu bez kardamomu podají jen zřídka.
- Masticha: Vzácná pryskyřice z řeckého ostrova Chios. Kávě propůjčí unikátní lesní, balzámovou vůni a lehce nasládlou chuť. Je velmi populární v Řecku a západních částech Turecka.
- Šafrán: Luxusní varianta oblíbená v Perském zálivu. Kávu barví lehce dozlatova a dodává jí sofistikovanou, zemitou hloubku. Často se kombinuje právě s kardamomem.
- Skořice a hřebíček: Tato kombinace kávu krásně prohřeje a zjemní. Je to ideální volba pro ty, kteří s džezvou teprve začínají a chtějí si kávu ozvláštnit něčím povědomým.
- Růžová voda: V některých částech Levanty se do hotové kávy přidává kapka růžové vody pro jemný květinový podtón, který skvěle doplňuje sladké orientální dezerty.
Džezva versus moka konvička a filtr
Lidé se často ptají, zda není jednodušší alternativou moka konvička. Chuťově to však jsou dva různé světy. Zatímco moka konvička využívá tlak páry a kávu filtruje přes sítko, káva z džezvy zůstává nefiltrovaná.
V nápoji zůstávají všechny oleje a jemné částice, což vytváří tzv. tělo kávy – nápoj je viskózní, téměř sirupovitý. Oproti filtrované kávě je z džezvy chuť mnohem drsnější, zemitější a intenzivnější.
Zdravotní vykřičník: Pozor na cholesterol
Tradiční příprava v džezvě má ale i svou odvrácenou tvář. Protože se káva nefiltruje přes papír, obsahuje vysoké množství látek zvaných diterpeny (zejména cafestol a kahweol).
Studie z Harvard Health a dalších univerzit potvrzují, že tyto látky mohou zvyšovat hladinu LDL, tedy (špatného) cholesterolu v krvi. Pokud tedy bojujete s vysokým cholesterolem, džezva by měla být spíše svátečním rituálem než každodenní rutinou. V takovém případě je bezpečnější volbou káva filtrovaná.
Proč to alespoň jednou zkusit?
Příprava v džezvě není o kofeinu na ex před odchodem do práce. Je to meditace. Vůně, která se line z džezvy při pomalém zahřívání, je nepopsatelná a žádná jiná metoda nedokáže z kávového zrna vytáhnout takovou hloubku tradice.
