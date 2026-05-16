Jak připravit karamelizovanou cibuli: Správný postup krok za krokem

Tereza Hrabinová
  4:00
Sladká, měkká a výrazně aromatická. Karamelizovaná cibule patří mezi jednoduché kuchařské triky, které dokážou výrazně vylepšit burger, omáčku i sendvič. Poradíme, jak ji správně připravit, jak dlouho trvá karamelizace cibule, jaký druh použít i jakých chyb se při restování vyvarovat.

Slaný koláč s bramborami a zkaramelizovanou cibulkou podle Ivany Hanusové | foto: Archiv Ivana Hanusová

Obsah

Karamelizovaná cibule: co to vlastně je?

Top recepty s karamelizovanou cibulí

Karamelizovaná cibulka vzniká pomalým opékáním cibule na nízké až středně nízké teplotě. Při dlouhém zahřívání se přirozené cukry v cibuli postupně uvolňují a karamelizují, díky čemuž cibule ztrácí ostrost, změkne a získá sladší a výraznější chuť.

Správně karamelizovaná cibule by měla být tmavě zlatá až hnědá, ale ne spálená. Výsledkem je měkká, jemná a aromatická, nikoli křupavá cibulka.

Používá se nejen do burgerů a sendvičů, ale také do omáček, polévek nebo třeba jako základ pro cibulovou marmeládu s fíky a sýrem feta.

Maillardova reakce versus karamelizace

Během opékání probíhají dva procesy zároveň: karamelizace cukrů a takzvaná Maillardova reakce.

  • Karamelizace nastává při zahřívání přirozených cukrů obsažených v cibuli. Díky ní cibule získává sladší chuť a tmavne.
  • Maillardova reakce je chemický proces mezi cukry a aminokyselinami, který vytváří typické opečené aroma a hlubší chuť. Stejná reakce stojí například za zlatavou kůrkou chleba nebo opečeným steakem.

Právě kombinace obou procesů dává karamelizované cibuli její charakteristickou tmavou barvu, jemnou sladkost a výraznou chuť.

Rozdíl mezi karamelizací a glazováním cibule

Karamelizace cibuleGlazování cibule
Probíhá pomalu, při nižší teplotě.Trvá kratší dobu.
Cibule se dlouhým zahříváním postupně zbarvuje dozlatova až dohněda.Cibule se upravuje tak, aby byla jemná, lesklá a lehce obalená redukovanou šťávou nebo tukem.
Přirozené cukry v cibuli se během procesu uvolňují a zvýrazňují výslednou chuť.Chuť se zvýrazňuje hlavně použitým tukem, výpekem nebo tekutinou; nejde o tak výraznou proměnu jako při karamelizaci.
Cibule výrazně měkne a získává sladší, plnější chuť.Cibule bývá měkčí než syrová, ale obvykle si zachovává světlejší vzhled a jemnější chuť.
Výsledkem je tmavší cibule se sladší a výraznější chutí.Výsledkem je jemná a lesklá cibule s kratší tepelnou úpravou.
Používá se například do burgerů, sendvičů, omáček, polévek nebo cibulové marmelády.Často slouží jako příloha nebo součást teplé úpravy masa a zeleniny.

Jak zkaramelizovat cibuli?

  • Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké měsíčky nebo proužky.
  • Na širší pánev dejte máslo, olej nebo jejich kombinaci a přidejte cibuli spolu se špetkou soli, která pomůže uvolnit vodu.
  • Cibuli restujte na nízké až středně nízké teplotě a pravidelně ji promíchávejte.
  • Během postupného zahřívání cibule změkne a začne zlátnout.
  • Pokud se začne příliš přichytávat ke dnu, lze přidat malé množství vody, vývaru nebo vína.
  • Správně karamelizovaná cibule je měkká, tmavě zlatá až hnědá a má sladší, výraznou chuť.

Takto zkaramelizovaná cibule se hodí například do sendvičů nebo ke grilované krkovici.

Jak udělat karamelizovanou cibuli do burgeru?

Jaký tuk použít?

Na karamelizovanou cibuli se nejčastěji používá:

  • máslo,
  • přepuštěné máslo (ghí),
  • olej (například řepkový, slunečnicový nebo olivový),
  • kombinace másla a oleje.

Máslo dodá cibuli plnější chuť, olej zase pomáhá zabránit přepalování.

Oblíbené je také přepuštěné máslo, které má máslovou chuť, ale zároveň lépe snáší delší zahřívání.

Do burgerů se nejčastěji používá žlutá nebo červená cibule, která po delší tepelné úpravě zesládne a získá výraznější chuť.

Cibuli nakrájejte na tenčí proužky a restujte ji na směsi másla a oleje při nižší teplotě přibližně 30 až 40 minut.

Pro burgerovou variantu bývá oblíbené přidat malé množství třtinového cukru nebo pár kapek balzamikového octa, které zvýrazní sladko-slanou chuť.

Výborně se hodí například do pikantního hovězího burgeru.

Jak dlouho trvá zkaramelizovat cibuli?

Doba karamelizace závisí na množství cibule, velikosti pánve i intenzitě teploty. Ve většině případů trvá správná karamelizace přibližně 30 až 50 minut.

Pokud je teplota příliš vysoká, cibule se sice rychle opeče, ale nezíská typickou sladkou a výraznou chuť. Pomalejší příprava umožní, aby se z cibule postupně odpařila voda, uvolnily se přirozené cukry a cibule získala tmavou barvu a jemnou konzistenci.

Využít ji můžete třeba i do výborného hot dogu s pršutem.

Jakou cibuli použít na karamelizaci?

Druh cibuleVhodnost pro karamelizaci
Žlutá cibuleNejuniverzálnější volba pro karamelizaci. Má vyvážený poměr sladkosti a štiplavosti, při pomalém restování dobře měkne, zesládne a získá výraznou chuť. Hodí se do burgerů, polévek, omáček, těstovin i na pizzu.
Červená cibuleJe jemnější a má lehce nasládlou chuť. Karamelizovaná červená cibule je navíc vizuálně atraktivní, proto se hodí do burgerů, sendvičů, k sýrům nebo k pečenému masu.
Bílá cibuleMá jemnější chuť a lze ji karamelizovat také. Výsledná chuť bývá méně výrazná než u žluté cibule, ale stále je vhodná pro lehčí a jemnější úpravy.
ŠalotkaJe jemná a aromatická, hodí se pro delikátnější výsledek. Často se používá do omáček, k masu nebo ve francouzské a středomořské kuchyni, kde se pracuje s jemnější cibulovou chutí.

Triky pro nejlepší karamelizovanou cibuli

Jak uchovat karamelizovanou cibuli?

  • Hotová karamelizovaná cibule vydrží v lednici 4 týdny.
  • Karamelizovanou cibuli lze také zamrazit, což je praktické hlavně při přípravě větší várky. Hotovou cibuli rozdělte například do tvořítek na led. Zmražené kostky pak můžete postupně přidávat přímo do polévek, omáček nebo pod maso.

Častým doporučením profesionálních kuchařů je používat širší pánev s těžším dnem, na které se cibule opéká rovnoměrněji.

Vhodná je také kombinace másla a oleje. Máslo dodá chuť, olej zase zabrání příliš rychlému přepalování.

Někteří kuchaři doporučují během restování občas přidat lžíci vody, vývaru nebo vína. Tekutina pomůže rozpustit přípečky na dně pánve, ve kterých je koncentrovaná chuť. Tento postup se používá i v profesionálních kuchyních a pomáhá dosáhnout výraznějšího výsledku.

Pro výraznější sladkost lze ke konci přidat malé množství třtinového cukru, medu nebo pár kapek balzamikového octa. Klasická karamelizace ale cukr nepotřebuje. Cibule obsahuje přirozených cukrů dostatek sama o sobě.

Nejčastější chyby při karamelizaci cibule

  • Příliš vysoká teplota: Cibule se rychle opeče nebo spálí, ale nestihne změknout a zesládnout. Výsledkem bývá hořká chuť místo typické sladké karamelizace.
  • Přeplněná pánev: Pokud je cibule na pánvi příliš mnoho, začne se spíše dusit než opékat. Lepší je připravovat menší množství nebo použít širší pánev.
  • Neustálé míchání: Cibule potřebuje čas v kontaktu s horkým povrchem, aby mohla správně hnědnout. Příliš časté míchání proces zpomaluje.
  • Nedostatek času Správná karamelizace obvykle trvá alespoň 30 minut. Rychlé opečení sice cibuli změkčí, ale nevytvoří typickou výraznou chuť.
  • Spálené dno pánve: Tmavé přípečky jsou v pořádku, ale pokud začnou černat, cibule zhořkne. Pomoci může malé množství vody nebo stažení teploty.

Karamelizovaná cibule podle Zdeňka Pohlreicha

Suroviny:

  • 3 větší červené cibule
  • 1 stroužek česneku
  • 4 lžíce rostlinného oleje
  • 3 lžíce třtinového cukru
  • 1 lžička soli
  • čerstvě mletý pepř
  • snítka tymiánu
  • 60 ml červeného vinného octa

Cibuli a česnek oloupejte. Cibuli přepulte a nakrájejte na půlkolečka. Česnek pokrájejte nadrobno. Olej zahřejte v pánvičce, přidejte cibuli a po chvilce česnek, opečte dosklovita. Přidejte cukr, sůl, pepř a sdrhnuté lístky tymiánu. Za občasného míchání vařte pozvolna na mírném ohni 20–30 minut. Přilijte vinný ocet, promíchejte a vařte, dokud se neodpaří polovina tekutiny. Trvá to asi 20 minut.

Karamelizovaná cibule podle Romana Pauluse

Suroviny

  • 500 g červené cibule
  • 50 g másla
  • 50 g cukru
  • 50 ml sherry octa
  • 100 ml portského vína
  • 300 ml červeného vína
  • sůl
  • pepř
  • čerstvý tymián
  • 2 lžíce nakládaného zeleného pepře

V pánvi rozehřejte máslo a orestujte na něm cibuli nakrájenou na tenké nudličky. Po chvíli přisypte cukr a nechte ho za občasného míchání zkaramelizovat. Přidejte lístky čerstvého tymiánu, zakápněte octem a podlijte portským vínem.

Postupně přilévejte červené víno a směs pomalu vařte, dokud cibule nezměkne a nezíská výraznou sladkokyselou chuť. Výsledná konzistence by měla zůstat lehce tekutá, proto směs nenechte zcela odvařit. Nakonec vmíchejte nakládaný zelený pepř.

