Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak připravit houskový knedlík? Recepty jako od babičky ke huse nebo ke svíčkové

Autor:
  12:33
Domácí houskový knedlík je neodmyslitelnou součástí české kuchyně. Ať už ho podáváte ke guláši nebo jiné oblíbené omáčce, základem úspěchu je správně připravené kynuté těsto. Poradíme, jakou mouku použít, jak dlouho knedlík vařit ve vodě i na páře nebo bez droždí, aby byl na povrchu tak akorát „mazlavý“ a vevnitř „kyprý a vláčný“. Nechybí jednoduché recepty, postup od šéfkuchaře Václava Friče, praktické tipy ani přehled, kolik kalorií tato tradiční příloha obsahuje.

V článku se dozvíte:

Jaký je rozdíl mezi kynutým a houskovým knedlíkem?

Pojmy houskový a kynutý knedlík se často zaměňují, neznamenají však nutně totéž.

  • Houskový knedlík obsahuje nakrájené housky, rohlíky nebo jiné bílé pečivo. Může být kynutý droždím, ale existují také varianty s kypřicím práškem.
  • Kynutý knedlík označuje knedlík připravený z těsta nakypřeného droždím. Nemusí nutně obsahovat housky a často se připravuje s ovocem.

Kynutý houskový knedlík tedy spojuje oba postupy: používá droždí i nakrájené pečivo.

Hotový knedlík by měl být soudržný, nerozpadat se a v jeho struktuře by měly...

Kynutý houskový knedlík

Recept

Střední

20 min

Hrubou nebo polohrubou? Jakou mouku vybrat na domácí houskový knedlík?

Hrubá, či polohrubá? To je ta otázka, která rozděluje společnost více než politika. Obě varianty přitom mají v tradiční české kuchyni své místo a záleží, jakou preferujete chuť a konzistenci. Každý recept na knedlíky také počítá s jiným poměrem surovin. Neměli bychom je tedy zaměňovat a použít hrubou, pokud recept počítá s polohrubou. Těsto by pak mělo jinou hustotu a pojivost. Konečný výsledek však ovlivňuje nejen mouka, ale také poměr tekutin, délka hnětení a kynutí.

Jakou mouku zvolit?

Zkušení kuchaři dokonce upozorňují, že u mouky je důležitá také teplota, zejména pokud ji přechováváte v chladné spíži nebo sklepě. Před zaděláváním by totiž mouka měla mít teplotu pokojovou a množství tekutin se pak mění podle schopnosti absorbovat vlhkost.

Proč se do houskového knedlíku přidávají starší housky?

Nejde jen o způsob, jak spotřebovat tvrdé pečivo. Nakrájené housky vytvářejí charakteristickou strukturu knedlíku a ovlivňují jeho nadýchanou konzistenci. Suché a tvrdší kostky lépe drží tvar, než měkké a čerstvé pečivo, které se při zpracování snadněji rozmačká.

Některé recepty pak doporučují kostky pečiva krátce nasucho opéct na pánvi nebo v troubě. Do těsta se pak zapracovávají až po důkladném promíchání ostatních surovin, aby se zbytečně nerozdrobily.

Jak připravit domácí kynutý houskový knedlík z 500 g mouky?

Klasický kynutý houskový knedlík není nijak složitý. Vyžaduje však dostatek času, protože droždí musí těsto nakypřit. Důležité je také správně vytvarovat šišky a nepřevařit je.

Recept na houskový knedlík podle šéfkuchaře Václava Friče

Ingredience:

  • 500 g hrubé mouky
  • 250 ml vlažného mléka
  • 10 g čerstvého droždí
  • 1 starší rohlík
  • 1 vejce
  • špetka cukru
  • špetka soli

Počet porcí: 8
Doba přípravy: přibližně 90 minut včetně kynutí a vaření

Postup:

  1. Připravte suroviny. Do větší mísy nasypte hrubou mouku a po straně ji lehce osolte. Uprostřed vytvořte důlek, přidejte vejce, cukr, rozdrobené droždí a vlažné mléko.
  2. Nechte droždí „vzejít“. Několik minut počkejte, až se objeví známky kynutí. Potom suroviny promíchejte.
  3. Ručně nebo kuchyňským robotem zpracujte vláčné, poměrně měkké těsto. Nesmí být tuhé.
  4. Rohlík nakrájejte na kostičky a opatrně zapracujte do těsta.
  5. Mísu přikryjte čistou utěrkou a ponechte na teplém místě kynout přibližně hodinu, dokud těsto viditelně nezvětší objem. Knedlík má kynout v teple, ale nikoli přímo nad zdrojem tepla, aby se nesrazilo.
  6. Vykynuté těsto vyklopte na pomoučněný vál, rozdělte na dvě části a vytvarujte podlouhlé šišky. Při tvarování vytlačte větší vzduchové dutiny.
  7. Vařte v osolené vodě přibližně 20 minut a v polovině doby knedlíky otočte.
  8. Uvařené knedlíky vyjměte, ihned několikrát propíchněte vidličkou a nakrájejte nití nebo kráječem na plátky.

1. Jak poznat správně vykynuté těsto?

Dobře vykynuté těsto je měkké, pružné a viditelně zvětší svůj objem. Nemělo by se rozlévat ani být přehnaně tuhé.

Doba kynutí závisí zejména na teplotě prostředí, množství droždí a teplotě surovin. Hodina uvedená v receptu je proto orientační.

Užitečné tipy:

  • Mléko používejte vlažné, nikoli horké.
      • Nepřidávejte zbytečně moc mouky, aby těsto neztratilo vláčnost. Příliš velké množství mouky může výsledný knedlík zhutnit.
  • Při tvarování nepouštějte do šišek velké vzduchové kapsy.
  • Těsto nenechávejte kynout v průvanu.
  • Neuspěchejte kynutí, protože těsto musí viditelně zvětšit svůj objem. Délku kynutí však zbytečně neprodlužujte, aby těsto nepřekynulo.
  • Přizpůsobte velikost knedlíku hrnci. Šišky při vaření nabývají na objemu a potřebují dostatek místa.

2. Jak dlouho vařit houskový knedlík?

Doba vaření závisí na velikosti knedlíku a způsobu přípravy. V receptech na klasické šišky se nejčastěji setkáte s dobou přibližně 15 až 25 minut.

Způsob přípravyOrientační doba
Kynutý houskový knedlík ve vodě15–20 minut
Větší šišky ve vodě20–25 minut
Kynutý houskový knedlík na páře20–25 minut
Nekynutý knedlík s kypřicím práškempřibližně 18–25 minut

3. Jak poznat, že je knedlík uvařený?

Hotový knedlík má rovnoměrně uvařenou, pružnou střídku bez nedovařeného lepkavého vnitřku. I když knedlík vypadá zvenku hotový, je nejjistější jeden rozkrojit a střed zkontrolovat. Pokud je uvnitř stále nedovařený, vraťte ho na několik minut do páry.

4. Proč se houskový knedlík po uvaření propichuje?

Po vytažení z vroucí vody v knedlíku zůstává horká pára. Propíchnutí vidličkou nebo špejlí umožňuje její únik a omezuje riziko, že se při chladnutí knedlík srazí.

5. Jak knedlík krájet?

Použít ostrý nůž je možné, ale i ten může měkkou střídku stlačit. Čerstvý knedlík je nejlepší krájet pevnou nití případně kráječem.

Houskový knedlík na páře: Jak ho připravit?

Vaření v páře je oblíbenou alternativou klasického vaření ve vodě. Knedlík v ubrousku nepřichází do přímého kontaktu s vodou a díky tomu se povrch tolik nerozmáčí. Důležité je, aby knedlíky měly na napařovači dostatek prostoru, protože během přípravy zvětší objem.

Postup krok za krokem:

  1. Připravte kynuté těsto podle vybraného receptu.
  2. Po vykynutí vytvarujte dvě podlouhlé šišky a nechte je ještě přibližně 10–15 minut odpočinout.
  3. Do hrnce nalijte vodu tak, aby nedosahovala k napařovací vložce.
  4. Napařovací plochu lehce potřete olejem nebo použijte vhodnou podložku, která nebrání proudění páry.
  5. Knedlíky položte na pařák s dostatečnými rozestupy a přiklopte pokličkou.
  6. Vařte v páře přibližně 20–25 minut podle velikosti. Během přípravy zbytečně nezvedejte poklici.
  7. Hotové knedlíky vyjměte a podle použitého postupu nechte uniknout přebytečnou páru. Poté je nakrájejte nití.

Houskový knedlík bez droždí: Rychlý recept s práškem do pečiva

Pokud zrovna nemáte doma kvasnice nebo nemůžete čekat, až těsto vykyne, můžete připravit houskový knedlík bez droždí, případně s kypřicím práškem. Díky kvasinkám nemusí těsto odpočívat a můžete ho zpracovat bez dlouhého kynutí.

Recept na houskový knedlík bez kynutí

Ingredience:

  • 250 g hrubé mouky
  • 2 housky
  • 150 ml mléka
  • 1 vejce
  • 40 g másla
  • 1 sáček kypřicího prášku do pečiva
  • sůl

Počet porcí: 6
Doba přípravy: přibližně 40 minut

Postup:

  1. Do mísy nasypte hrubou mouku, přidejte sůl, vejce a mléko.
  2. Vmíchejte opečené housky a kypřicí prášek. Vše propracujte do těsta.
  3. Z připraveného těsta vytvarujte dvě šišky. Vložte je do vroucí osolené vody a vařte přibližně 18 minut.
  4. Hotové knedlíky vyjměte, několikrát propíchněte, krátce nechte zchladnout a nakrájejte.

Lze místo čerstvého droždí použít sušené?

Sušené droždí je možná alternativa, záleží ovšem na jeho typu a doporučení výrobce, protože ne všechny produkty se používají stejným způsobem. Běžný sedmigramový sáček sušeného droždí často odpovídá přibližně 20 až 25 gramům čerstvého droždí. Není proto vhodné automaticky nahradit 10 gramů čerstvého droždí celým sáčkem.

Některé druhy sušeného droždí se přidávají přímo do mouky, zatímco jiné se předem vníchávají do tekutiny, a proto je nutné zkontrolovat návod na obalu.

Jak udělat houskový knedlík bez housek?

Pokud vypracujete houskový knedlík bez pečiva, získáte jednoduchý kynutý knedlík bez typických kousků housky s rovnoměrnější střídkou.

Proč se houskový knedlík nepovede? Nejčastější chyby

Knedlíky mohou být tuhé, popraskané, příliš mokré nebo se po uvaření srazit. Příčiny často souvisejí s poměrem surovin, kynutím a tepelnou úpravou.

ProblémMožná příčinaCo pomůže
Knedlík je tuhýPříliš tuhé těsto, nevhodný poměr tekutin nebo nedostatečné kynutíDodržet poměr surovin, těsto důkladně zpracovat
Knedlík se srazilNedostatečné prohřátí středu nebo zadržovaná páraPřizpůsobit dobu vaření velikosti a po uvaření propíchnout
Knedlík praskáNerovnoměrně vytvarované těsto nebo větší vzduchové dutinyPři tvarování šišky důkladně zpracovat
Knedlík je rozmočenýPříliš dlouhé vaření ve vodě nebo nevhodně upravené těstoDodržet doporučený čas a vyzkoušet přípravu na páře
Těsto nekyneNeaktivní droždí, příliš horká tekutina nebo chladné prostředíPoužít funkční droždí a vlažné suroviny

Kolik kalorií má houskový knedlík?

Houskový knedlík je především zdrojem sacharidů. Jeho energetická hodnota potom závisí na konkrétním receptu, množství mouky, pečiva, mléka, vajec a případně tuku. A samozřejmě na tom, co ke knedlíku podáváte. Samotná příloha představuje jen část celého pokrmu. Smetanová omáčka, tučnější maso nebo větší porce mohou energetickou hodnotu oběda výrazně zvýšit.

Příklady receptů
ReceptEnergie na porci
Kynutý houskový knedlík256 kcal
Houskový knedlík s kypřicím práškem266 kcal
Kynuté knedlíky355 kcal

Jak houskové knedlíky skladovat a ohřívat?

Uvařené knedlíky nejprve nechte vychladnout a následně je uložte v uzavřené nádobě do lednice. Nenechávejte je zbytečně dlouho při pokojové teplotě.

Před podáváním je nejvhodnější ohřát nakrájené na plátky v páře. Díky tomu se rovnoměrně prohřejí a zbytečně nevysychají.

Italský houskový knedlík se špenátem

Italský houskový knedlík se špenátem

Recept

Střední

45 min

S čím podávat houskový knedlík? Nejlepší české omáčky

Houskový knedlík má v české kuchyni nezastupitelné místo především jako příloha k výrazným omáčkám a pečenému masu. Jeho střídka dobře zachycuje omáčku a jemnější chuť nechává vyniknout ostatní ingredience.

K nejznámějším kombinacím patří svíčková, rajská, koprová, guláš nebo pečené vepřové se zelím a samozřejmě martinská husa.

Nechte se inspirovat: Co uvařit k houskovému knedlíku?

Sváteční husa s jablky

Svatomartinská husa pečená přes noc

Recept

Náročné

600 min

Jak připravit houskový knedlík? Recepty jako od babičky ke huse nebo ke svíčkové

Základní anketa pro články
celkem hlasů: 0
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 tradičních i světových jídel? U třicáté otázky určitě začnete chybovat

Šneci nejsou jen francouzské jídlo.

Myslíte si, že vás na talíři nic nepřekvapí? Otestujte své gurmánské znalosti v našem velkém kvízu, který prověří všechno od české klasiky až po exotické světové recepty.

Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...

Co jsou kozí cecky? Zapomenutý valašský recept, který je hotový za 25 minut

Kozí cecky

Ve valašské lidové kuchyni má tento lehce lechtivý název hlubokou tradici. A co víc, pokud jste v posledních letech zaznamenali obrovský celosvětový trend pečených palačinek Dutch Baby, možná vás...

Zedníček vsadil na bagely, Nedvěd na hospodu. 16 českých hvězd s podniky

ilustrační snímek

Známé osobnosti se vedle své hlavní profese často pouštějí i do podnikání v gastronomii. Některé otevřely restaurace, jiné hospody, bistra nebo vinařství. Podívejte se, které české hvězdy mají...

Staročeská jídla, která zmizela z talířů. Víte, co je šormajzl nebo zablafuňky

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a...

Staročeská kuchyně rozhodně nebyla jen o svíčkové nebo řízcích. Naše babičky a prababičky dokázaly vykouzlit neuvěřitelně chutná a nápaditá jídla ze surovin, které byly běžně dostupné v hospodářství,...

Avokádový salát s ředkvičkami a mandlemi: Svěží a křupavá delikatesa

Avokádový salát
Recept

Lehké

20 min

Hledáte recept na zdravý salát, který potěší vaše chuťové buňky? Kombinace avokáda, křupavých...

Mrkvový chlebíček: Vláčný moučník s nadýchanou šlehačkou a pistáciemi

Mrkvový chlebíček
Recept

Střední

50 min

Dopřejte si neuvěřitelně vláčný mrkvový chlebíček, který v sobě snoubí jemnou chuť koření a...

Řepánky nejsou zdravý dezert z červené řepy. Babičky je plnily něčím jiným

Řepánky

Zatímco dříve šlo o běžnou, levnou a sytou pochoutku našich babiček, dnes se řepánky stávají symbolem návratu ke kořenům a poctivé řemeslné pekařině. Pojďte si s námi představit tuhle staročeskou...

6. listopadu 2026

Kam na levný oběd v Praze? Tyto tradiční jídelny přežily dodnes

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Samoobslužné pulty, tácy v ruce a hotová jídla, která připomínají starou Prahu. Vybrali jsme pražské jídelny a bufety, které nezmizely ani v době moderních bister a drahých restaurací. Některé možná...

6. listopadu 2026  4:30

Víkendové pečení se SweetBurg: Proč nevycházejí zázvorky? 4 hlavní chyby

Zázvorky

Upřímně? Zázvorky dnes na plechu uvidíte jen málokde. Toto tradiční kořeněné cukroví podle receptů našich babiček z kuchyní téměř vymizelo. Koluje o nich mýtus, že jsou tvrdé jako kámen a jejich...

6. listopadu 2026

Mrkvový dort s ananasem: Vláčný dezert s krémem z mascarpone

Mrkvový dort s ananasem
Recept

Střední

120 min

Spojení jemně nastrouhané mrkve, ananasu, skořice a křupavých ořechů vytváří naprosto dokonalou...

Kachna na zelí: Pečená s křupavou kůrkou a dušeným zelím

Kachna na zelí
Recept

Náročné

140 min

Voní po kmínu a na stole tvoří absolutní královnu všech svátečních obědů. Křehká a šťavnatá kachna...

Štrúdl už vás nebaví? Máme pro vás 24 vyzkoušených jablečných receptů

Jablečný závin z jogurtového těsta

Jablka jsou v našich kuchyních naprostý základ. Chystáte se z nich zrovna něco upéct a klasický štrúdl už vám přijde trochu nudný? Připravili jsme pro vás velký přehled 24 vyzkoušených receptů od...

5. listopadu 2026  4:40

Po jablku můžete mít hlad. Ukrývá látku, která pomáhá spalovat kalorie

ilustrační snímek

V honbě za exotickými spalovači tuků a drahými doplňky stravy často přehlížíme poklad, který nám roste přímo pod nosem: jablka. Nejsou jen obyčejnou svačinou do kapsy, ve slupce ukrývají kyselinu...

5. listopadu 2026

Domácí bagely: Nadýchané pečivo s křupavou kůrkou a semínky

Domácí bagely
Recept

Střední

70 min

Dopřejte si domácí bagely, které jsou uvnitř nádherně měkké a na povrchu díky krátkému povaření ve...

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Jogurtový makovec se švestkami a mandlemi: Vláčný koláč s ovocem

Makovec se švestkami
Recept

Střední

60 min

Spojení máku, šťavnatých švestek a křupavých mandlí vytváří naprosto dokonalou harmonii chutí....

Škvarkové tyčinky: Křupavé kynuté pohoštění s kmínem

Škvarkové tyčinky
Recept

Střední

100 min

Voní po škvarkách a kmínu a na povrchu jsou nádherně křupavé. Tyto domácí tyčinky s jogurtem...

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.