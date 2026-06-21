Léto si bez melounu mnoho lidí nedokáže představit. Přesto se i zkušeným nakupujícím stává, že po rozkrojení objeví nevýraznou nebo moučnatou dužinu. Přestože stoprocentní návod neexistuje, existuje několik znaků, podle kterých lze šanci na výběr dobrého kusu výrazně zvýšit.
Jak se pozná, že je meloun zralý
- Spodní skvrna
Prohlédněte si místo, na kterém meloun ležel během zrání na zemi. U zralého plodu bývá tato skvrna krémově žlutá až sytě žlutá. Pokud je naopak téměř bílá nebo velmi světlá, může to znamenat, že byl meloun sklizen příliš brzy a nestihl na poli plně dozrát.
- Hmotnost
Zralý meloun by měl být na svou velikost překvapivě těžký. Důvod je prostý – meloun obsahuje více než 90 procent vody. Vyšší hmotnost proto obvykle znamená větší množství šťávy a lepší konzistenci dužiny. Pokud vedle sebe leží dva podobně velké kusy, odborníci doporučují sáhnout po těžším.
- Poklepávání
Poklepávání na meloun patří k nejznámějším metodám výběru. Ačkoli není stoprocentně spolehlivá, určitou vypovídací hodnotu má. Zralý meloun většinou vydává hlubší, dutý a rezonující zvuk. Naopak nezralý plod bývá při poklepání spíše vyšší a plošší.
- Slupka
Zralý meloun má pevnou slupku bez měkkých míst, větších otlaků nebo prasklin. Řada pěstitelů zároveň uvádí, že zralé plody bývají spíše matné než výrazně lesklé. Lesklý povrch může naznačovat, že meloun ještě nebyl plně vyzrálý. Důležitá je také pravidelnost tvaru – symetrické plody mívají rovnoměrnější vývoj i chuť.
- Stopka
Pokud na melounu zůstala část stopky, vyplatí se podívat i na ni. Suchá a hnědá stopka obvykle ukazuje, že plod dozrál na poli. Zelená a čerstvá stopka naopak může znamenat předčasnou sklizeň. Ani tento znak ale není samospasitelný, protože mnoho melounů se do obchodů dostává bez stopky.
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Jaký postup funguje nejlépe
Odborníci se shodují, že nejjistější je kombinace několika znaků najednou. Ideální meloun bývá těžký, má krémově žlutou spodní skvrnu, pevnou nepoškozenou slupku a při poklepání vydává hlubší dutý zvuk. Právě souběh těchto vlastností výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že po rozkrojení bude plod sladký, šťavnatý a plně vyzrálý.
Na co se zaměřit při nákupu melounu?
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Co dělat s nezralým melounem
Na rozdíl od některých druhů ovoce meloun po sklizni už výrazně nedozrává. Pokud ho po rozkrojení čeká nevýrazná chuť a méně sladká dužina, nepomůže ani několik dní na kuchyňské lince.
Nezralý meloun ale nemusí skončit v koši. Hodí se do smoothie, domácích limonád nebo ovocných salátů, kde jeho chuť doplní sladší ovoce. Dužinu lze také rozmixovat s citronovou šťávou a trochou medu nebo cukru a připravit z ní osvěžující sorbet či nanuky.
V některých kuchyních se méně sladký meloun používá i do slaných salátů se sýrem feta, mátou nebo okurkou, kde jeho nižší sladkost naopak není na škodu.
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