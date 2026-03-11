Jak poznat přepálený olej. Stačí si všimnout tohoto signálu

Když olej překročí svůj kouřový bod, nejenže ztrácí chuť, ale vytváří také nebezpečné látky, které mohou ohrozit vaše zdraví. Při dlouhodobém používání přepáleného oleje se zvyšuje riziko rakoviny, srdečních onemocnění i poškození jater. A to rozhodně není dobrá zpráva.

Smažíte? Kouří vám to? Přepálení olej je nebezpečný pro naše zdraví. | foto: Canva

Jak poznat, že je olej přepálený

Přepálený olej není jen zdravotní riziko, ale také výrazně negativně ovlivňuje chuť jídla, pokud jej nadále používáte k přípravě pokrmů. Když olej překročí svou optimální teplotu, tedy takzvaný kouřový bod, zásadně se mění jeho chemické složení. A vzniká řada vyloženě škodlivých látek.

Známky přepáleného oleje:

  1. Změna barvy a kouř. Prvním signálem, že je olej přepálený, je změna jeho barvy. Olej, který byl původně světle žlutý nebo zlatavý, se po přepálení stává tmavě hnědým, někdy až černým. Jakmile z pánve začne stoupat viditelný kouř, je to jasný znak, že olej už není vhodný k použití.
  2. Nepříjemný zápach. Přepálený olej má velmi specifický, nepříjemný zápach, který může připomínat hořkost, spálený plast nebo kov. Pokud ucítíte něco podobného, je čas olej vyměnit. Při smažení nedělních řízků byste rozhodně neměli mít pocit, že někde hoří skládka odpadu.
Důsledky přípravy jídla na přepáleném oleji

Nebude to dobré. Přesněji řečeno: nebude to tak dobré jako jídlo připravené na čerstvém oleji. Pokrm připravený na přepáleném tuku získá nejen hořkou, ale i žluklou pachuť. Při vysokých teplotách se z oleje uvolňují oxidanty a volné radikály, které negativně ovlivňují nejen chuť, ale i zdraví konzumentů.

Koblížky smažené na másle, nebo na oleji?

Zdravotní rizika přepáleného oleje

Dlouhodobé používání přepáleného oleje může mít vážné zdravotní důsledky. Dochází při něm ke vzniku toxických látek, které zvyšují riziko srdečních onemocnění i některých typů rakoviny. Mohou také přispívat ke zvýšení hladiny cholesterolu a zatěžovat játra.

Díky těmto trikům se olej nepřipálí

  1. Používejte termometr: Nejúčinnější prevencí přepálení oleje je kontrola teploty pomocí kuchyňského teploměru. Různé druhy olejů mají odlišný kouřový bod. Například slunečnicový olej má kouřový bod přibližně 227 °C, zatímco olivový olej kolem 190 °C. Pokud teploměr nemáte, sledujte olej vizuálně – jakmile začne kouřit, je už příliš horký.
  2. Pravidelně měňte olej: Olej použitý ke smažení nebo fritování se obecně nedoporučuje používat opakovaně. Po přípravě pokrmů je vhodné ho zlikvidovat – a to platí i pro olej ve fritéze. Zvyk ponechávat olej ve fritéze k opakovanému „nekonečnému“ používání rozhodně není zdraví prospěšný. Pokud olej musíte použít znovu, alespoň jej přeceďte, abyste odstranili zbytky jídla.
  3. Používejte oleje s vyšším bodem kouře: Na smažení jsou vhodnější oleje s vyšším kouřovým bodem, například řepkový nebo avokádový olej.
Řepkový olej je na smažení ideální. Rozhodně lepší než olej slunečnicový.

Co udělat s přepáleným olejem?

Přepálený olej nikdy nevylévejte do odpadu – tedy do toalety, dřezu ani umyvadla. Může ucpávat potrubí a způsobovat ekologické problémy. Použitý jedlý olej patří výhradně do specializovaných kontejnerů (často označených černých nádob) nebo do sběrného dvora.

Po vychladnutí olej slijte do čisté PET lahve nebo jiné plastové nádoby a odevzdejte jej na určeném místě. Pokud nevíte, kam olej odevzdat, vyhledejte nejbližší sběrné místo nebo kontaktujte místní ekologickou organizaci. Malé množství oleje lze nechat vsáknout do papírového ubrousku a vyhodit do směsného odpadu.

Každý druh oleje má jiný tzv. kouřový bod.

Tabulka Kouřový bod jednotlivých olejů

Tuk / OlejKouřový bod (°C)
Slunečnicový olej227°C
Řepkový olej204°C
Olivový olej (extra panenský)190°C
Olivový olej (refinovaný)220°C
Avokádový olej270°C
Kokosový olej177°C
Máslo150°C
Sádlo190°C
Hovězí tuk (tuk z masa)190°C
Pšeničný olej220°C
Lněný olej107°C
Ghee (přepuštěné máslo)250°C
Dýňový olej160°C
Sezamový olej (nepražený)210°C
Sezamový olej (pražený)177°C
Rýžový olej232°C

Hovězí tatarák s křupavými topinkami: Poctivá hospodská klasika přímo ve vaší kuchyni

Hovězí tatarák a topinky
Recept

Střední

30 min

Připravte si tuto legendární pochoutku doma! Základem je kvalitní, jemně mleté hovězí maso doplněné...

