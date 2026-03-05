Jak poznat kvalitní šunku? Tohle číslo na obalu je klíčové

Petra Kašparová
  4:00
Že poznáte kvalitní šunku podle procenta masa? To nestačí! Víte, co znamená podíl svaloviny a proč je klíčový pro chuť a kvalitu? Víme, na co se zaměřit při výběru té nejlepší šunky, která bude nejen chutná, ale i zdravá.

Jak vybrat kvalitní šunku? Víme, jaká čísla na obale jsou klíčová. | foto: Canva

Obsah

Která šunka je nejkvalitnější

Přijdete do prodejny – k regálu s balenými šunkami nebo k řeznickému pultu – a chcete vybrat tu nejkvalitnější. Podíváte se na procento masa a sáhnete po té, která má 80 %, nebo raději 90 % a víc. Jenže právě toto číslo samo o sobě ještě nezaručuje kvalitu.

Do celkového podílu masa se započítávají i části, jako je tuk nebo pojivové tkáně. Ty mají vyšší obsah tuku a horší texturu. Pokud tedy výrobce uvádí například 95 % masa, může být část tohoto podílu tvořena právě tukem či jinými méně hodnotnými složkami, nikoli čistou svalovinou.

Skutečně kvalitní šunka by měla mít nejen vysoký podíl masa, ale především vysoký podíl svaloviny. Právě svalovina ovlivňuje chuť, strukturu i výslednou kvalitu výrobku. Pokud výrobce deklaruje vyšší obsah bílkovin (čistých svalových bílkovin), je to lepší ukazatel než samotné procento masa – značí totiž vyšší podíl svaloviny a nižší podíl tuku či náhražek.

Nesledujte tedy jen procento masa. Sledujte také obsah bílkovin, který vám napoví víc o skutečné kvalitě šunky. Kam se na obalu dívat?

Na obalu šunky vás zajímá: Procento masa a obsah svaloviny (bílkovin).

Jak poznat kvalitní šunku

Na fotce výše jsme vyznačili, co přesně na obalu šunky sledovat.

Co víme z obalu

  • Obsah masa: 90 %
  • Bílkoviny: 18 g / 100 g výrobku
  • Výrobek: šunka nejvyšší jakosti

Čistá svalová bílkovina (ČSB) se na obalu přímo neuvádí. U šunky nejvyšší jakosti však musí podle legislativy obsahovat minimálně 16 % ČSB.

Protože bílkoviny v šunce pocházejí téměř výhradně ze svaloviny, stačí sledovat údaj o obsahu bílkovin na 100 g výrobku. Hodnota ČSB je totiž velmi blízká právě této hodnotě.

Závěr: Čistá svalová bílkovina (ČSB) je přibližně 18 %. To znamená, že výrobek je bezpečně nad zákonným limitem pro šunku nejvyšší jakosti, který činí minimálně 16 %.

Sendvič se šunkou a sýrem

Sendvič se šunkou a sýrem

Recept

Lehké

10 min

Maxi sendvič se šunkou a sýrem

Jaká šunka je zdravá

Při výběru šunky se zaměřujeme na různé faktory – podíl masa, obsah soli, chuť a texturu. Pokud chcete mít jistotu, že vyberete tu nejlepší, sledujte tyto informace.

Orientační vodítko:

  • Šunka nejvyšší jakosti → min. 16 % ČSB
  • V praxi to odpovídá zhruba 16 g bílkovin na 100 g výrobku a více.
  • Obsah masa ideálně nad 90 %.

Důležité je vědět, že procento masa neznamená automaticky procento svaloviny. Do podílu masa se započítává i tuk nebo pojivové tkáně.

Proto je údaj o obsahu bílkovin často spolehlivějším ukazatelem kvality než samotné procento masa.

Zapečená šunka s chřestem

Zapečená šunka s chřestem

Recept

Lehké

35 min

Srovnání šunky v Česku

Nejvyšší kvalitu představuje šunka nejvyšší jakosti. Vyrábí se z jednoho celistvého kusu svaloviny, což je patrné i na řezu. Najdete v ní tedy vysoký podíl libového masa – podle potravinářské legislativy musí obsahovat minimálně 16 % čisté svalové bílkoviny.

Kategorie šunkyPodíl svaloviny v šuncePůvod masaVzhled na řezuPřídatné látkyCelkové hodnocení kvality
Šunka nejvyšší jakostimin. 16 %Jeden kus svaloviny (vepřová kýta)Kompaktní, celosvalováNejsou povoleny (bez škrobu, vlákniny, rostlinných bílkovin, barviv)Nejvyšší kvalita
Šunka výběrovámin. 13 %Jeden kus svaloviny (vepřová kýta)CelosvalováNeměla by obsahovat náhražky ani zahušťovadlaDobrá kvalita
Šunka standardnímin. 10 %Může být i ze slisovaných kusů masaČasto mozaikaMohou být přítomny (voda, škrob, barviva, rostlinné bílkoviny)Základní kvalita
Pečená velikonoční šunka

Pečená velikonoční šunka

Recept

Střední

120 min

Češi milují chlebíčky a jednohubky. A ty si žádají kvalitní šunku.

Co by v kvalitní šunce nemělo být

Šunka by měla obsahovat pouze základní složky: maso, sůl, vodu, koření a někdy i přírodní cukry. Pokud na obalu najdete seznam umělých přísad, barviv nebo konzervantů, je to varovný signál, že šunka není tak kvalitní, jak by měla být.

Jednou z přídatných látek, které se často vyskytují v levnějších šunkách, jsou fosfáty. Tyto sloučeniny se používají k navýšení podílu vody v produktu, což šunce dodává větší objem, ale může snižovat její chuťovou intenzitu a kvalitu. Kvalitní šunka by měla být co nejméně „chemická“ a obsahovat pouze přírodní ingredience.

Označení na obaluGarantuje vyšší kvalitu?Co to ve skutečnosti znamená
Dětská šunkaNePouze marketing, žádné zvláštní výživové požadavky
Šunka od kostiNe nutněOznačuje způsob zpracování, ne kvalitu
Dušená šunkaNePopis technologie výroby
Sušená šunka (např. parmská)ZáležíU chráněných označení EU platí specifická pravidla v zemi původu

Pozor: Označení „šunka od kosti“ vypovídá pouze o způsobu zpracování, nikoli o kvalitě samotné šunky.

Zapečená vejce s parmskou šunkou

Zapečená vejce s parmskou šunkou

Recept

Lehké

25 min

Výborná šunka v čerstvé bagetě. Kdo by odolal. Jak vybrat kvalitní šunku?

6 tipů, jak poznat kvalitní šunku

  1. Sledujte kategorii: nejlepší volbou je šunka nejvyšší jakosti.
  2. Zkontrolujte % bílkoviny: ideálně 16 % a více.
  3. Podívejte se na řez: kvalitní šunka je celosvalová, bez mozaiky.
  4. Čtěte složení: vyhněte se výrobkům se škrobem, vlákninou, rostlinnou bílkovinou či barvivy.
  5. Pozor na marketing: označení jako „dětská“ nebo „od kosti“ samo o sobě kvalitu nezaručuje.
  6. Všímejte si obsahu masa: čím vyšší podíl masa výrobce uvádí, tím lépe.

Tip: Celosvalová šunka nejvyšší jakosti s ≥16 % svalové bílkoviny a krátkým složením je sázka na jistotu.

Každý druh šunky chutná trochu jinak. Sušená bývá výraznější.

Šunky podle způsobu zpracování

Při výrobě se maso solí, suší, případně udí. Tyto procesy slouží ke zvýšení trvanlivosti a vylepšení chuti. V tradiční výrobě šunky se často používá koření a další přísady, které ovlivňují její chuť, barvu a texturu.

  • Vařená šunka se připravuje tepelným zpracováním masa ve vodě nebo páře, čímž získává jemnou texturu a chuť.
  • Uzená šunka je sušená a uzená, což jí dodává charakteristickou kouřovou chuť.
  • Sušená šunka má specifickou, výraznější chuť. Je výsledkem dlouhodobého sušení masa, často při nízkých teplotách.
Typ šunkyTechnologie výrobyChuť a texturaTrvanlivostTypické použitíKvalita
Vařená šunkaTepelné opracování ve vodě nebo pářeJemná, šťavnatá, měkkáKratšíPečivo, sendviče, pro dětiKvalitu určuje hlavně kategorie (nejvyšší jakosti / výběrová / standardní)
Uzená šunkaUzení (často po předchozím nasolení či sušení)Výraznější, kouřováStředníStudená kuchyně, vařeníSamotné uzení nezaručuje vyšší kvalitu
Sušená šunkaDlouhodobé zrání a sušení při kontrolovaných podmínkáchIntenzivní, pevnější, slanáDlouháDelikatesy, tapas, předkrmyU tradičních výrobků často vysoká kvalita, ale záleží na výrobci
Bramborové noky se zeleninou a sušenou šunkou

Bramborové noky se zeleninou a sušenou šunkou

Recept

Lehké

20 min

Pro dobrou kvalitní šunku si zajděte k řezníkovi. Pokud máte svého řezníka, jistě vám rád poradí i se složením šunky.

Kde kupovat kvalitní šunku

Pokud chcete opravdu kvalitní výrobek, zaměřte se na specializované prodejny masa, kde vám rádi doporučí šunku s vysokým podílem svaloviny a minimem přidaných látek. Mít vlastního řezníka je k nezaplacení. Možná se nějaký kvalitní řezník ve vašem okolí nachází – zapátrejte a pro dobrou šunku jděte k němu. Řezník by vám měl umět poradit s výběrem a odpovědět na všechny vaše otázky, včetně té, kterou nyní budete pokládat: „Jaký je obsah masa a svaloviny v této šunce, prosím?“

Nezapomeňte si také ověřit původ masa – některé farmy garantují, že jejich šunky pocházejí pouze z masa z volně chovaných zvířat, což může ovlivnit jak chuť, tak i výživovou hodnotu.

Kvalitní šunku můžete koupit i v supermarketu. Rozhodně se ale nerozhodujte pouze podle ceny. Pečlivé čtení etiket se vyplatí.

Šunka s medovou kůrkou

Šunka s medovou kůrkou

Recept

Střední

120 min
Pečená šunka s hořčičnou kůrkou

Pečená šunka s hořčičnou kůrkou

Recept

Střední

80 min
