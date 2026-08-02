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Jak poznat černé olivy uzrálé na slunci? Tuhle barvu určitě mít nebudou

Petra Burgrová
  4:40

Olivy | foto: Canva

Patří mezi typické suroviny středomořské kuchyně. Najdeme je v řeckém salátu, na pizze, v těstovinách, pomazánkách i jako součást různých předkrmů. Pojďme se podívat, proč stojí za to mít sklenici oliv vždy po ruce.

Obsah

Kde rostou olivy a kdy se sklízí

Olivovník je mimořádně odolný strom, který se může dožívat stovek až tisíců let a je typický pro Středomoří. Největšími pěstiteli jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Turecko či Maroko.

Sklizeň oliv probíhá obvykle od září do ledna, v závislosti na odrůdě a požadovaném stupni zralosti:

  • Zelené olivy se sklízí jako první (září–říjen), kdy jsou plody ještě nezralé, pevné a mají hořčí chuť.
  • Černé a tmavé olivy se sklízí později (listopad–leden), když plody na stromě plně dozrají, změknou a získají tmavou barvu.
Koláčky s chorizem, olivami a mozzarellou

Koláčky s chorizem, olivami a mozzarellou

Recept

Střední

45 min

Odolný strom Středomoří, jehož větve zdobí ikonické plody plné zdraví.

Jak se zpracovávají olivy

Čerstvě utržená oliva přímo ze stromu je nejedlá a extrémně hořká. Hořkost způsobuje látka zvaná oleuropein. Aby se olivy daly jíst, musí se zpracovat:

  • Fermentace: Přírodní metoda, kdy se olivy naříznou nebo naklepnou a máčí se několik týdnů ve studené vodě (která se denně mění), dokud hořkost neodezní. Následně se naloží do slaného nálevu s bylinkami nebo octem, kde fermentují několik měsíců.
  • Louhování: Používá se roztok hydroxidu sodného, který hořký oleuropein odbourá za několik hodin. Poté se olivy důkladně propláchnou a naloží. Tento postup je rychlejší, ale připravuje olivy o část aromatických látek.
  • Sušení v soli: Metoda typická pro tmavé olivy (např. Throuba). Olivy se zasypou mořskou solí, která z nich vytáhne vlhkost i hořkost. Výsledkem jsou svraštělé, velmi intenzivní olivy.
Kuřecí ragú s olivami

Kuřecí ragú s olivami

Recept

Střední

40 min

Křupavé a mírně hořkavé plody sklízěné na začátku zralosti, ideální jako zobání k vínu.

Které olivy jsou nejlepší

Závisí na vašich preferencích a způsobu použití. Vysoce ceněné jsou odrůdy s chráněným označením původu (DOP/PDO) a tradičními způsoby zpracování:

DOP a PDO jsou zkratky pro chráněné označení původu, to taková oficiální evropská „známka kvality“ a původu potravin.

  • DOP pochází z italštiny (Denominazione di Origine Protetta) nebo španělštiny (Denominación de Origen Protegida).
  • PDO je totéž v angličtině (Protected Designation of Origin).
  • Kalamata (Řecko): Mandlovité tmavé olivy s intenzivní, ovocnou a mírně navinulou chutí. Jsou skvělé do řeckých salátů.
  • Gordal / Manzanilla (Španělsko): Velké, masité zelené olivy, ideální k plnění (např. papričkami, sýrem nebo mandlemi).
  • Castelvetrano (Itálie): Zářivě zelené olivy ze Sicílie, známé svou jemnou, máslovou a sladkavou chutí.
  • Taggiasca (Itálie): Drobné, velmi chutné olivy z Ligurie, vynikající k těstovinám a rybám.

Při výběru nejlepších oliv dbejte na to, aby byly naložené v kvalitním olivovém oleji nebo v mořské soli bez zbytečných chemických konzervantů.

Paprikové lodičky

Zapečené papriky se dvěma druhy sýra, klobásou a olivami – Sytá večeře z jednoho pekáčku

Recept

Střední

35 min

Přírodně dozrálé plody s jemnou, máslovou chutí a vysokým obsahem zdravých tuků.

Na co jsou zdravé olivy

Jejich největší předností je obsah nenasycených mastných kyselin, antioxidantů a dalších bioaktivních látek.

  • Podpora srdce a cév: Mononenasycené tuky pomáhají snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu a udržují cévy pružné.
  • Silný protizánětlivý účinek: Obsahují polyfenoly (např. oleocanthal), které v těle působí podobně jako jemná přírodní protizánětlivá léčiva.
  • Trávení a střevní mikrobiom: Vláknina a fermentační procesy při zpracování podporují zdravé trávení a střevní mikroflóru.
  • Ochrana buněk: Antioxidanty zpomalují proces stárnutí a pomáhají chránit tělo před vznikem některých chronických onemocnění.
Kanapky se sušenou šunkou, melounem a olivami

Kanapky se sušenou šunkou, melounem a olivami

Recept

Lehké

25 min

Tradiční kulinářské umění, které spojením zelené olivy a výrazné náplně jako je sýr, paprička či mandle, vytváří dokonalou souhru chutí.

Které olivy jsou zdravější

Zelené olivy jsou sklízeny nezralé. Obsahují o něco více vlákniny a polyfenolů (antioxidantů). Mají méně kalorií a tuků než černé olivy, ale bývají slanější kvůli delšímu máčení v nálevu.

Černé olivy (přírodně dozrálé) mají vyšší obsah tuků a větší množství vitaminu E. Mají jemnější chuť a jsou lépe stravitelné.

Mnohé levné „černé“ olivy v obchodech jsou ve skutečnosti zelené olivy zčernalé pomocí chemického procesu. Přírodně dozrálá černá oliva má tmavě fialovou, hnědavou až vínovou barvu a je měkčí. Chemicky zčernalá oliva bývá nepřirozeně uhlově černá a velmi pevná. Přírodní černé olivy jsou pro zdraví výrazně hodnotnější.

Tagliatelle se sušenými rajčaty a olivami

Tagliatelle se sušenými rajčaty a olivami

Recept

Lehké

20 min

Extra panenský olej lisovaný za studena, který představuje to nejčistší a nejzdravější z celého olivového světa.

Jak uchovat olivy

Po otevření je nejlepší ponechat olivy v původním nálevu. Dodržujte několik jednoduchých pravidel:

  1. Olivy musí být vždy zcela ponořené v nálevu nebo oleji. Pokud nálev chybí, dolijte je kvalitním olivovým olejem nebo si připravte vlastní slaný nálev (cca 50 g soli na 1 litr vody).
  2. Skladujte je v lednici v uzavřené skleněné nebo plastové nádobě.
  3. Při vyndávání oliv používejte vždy čistou lžičku nebo vidličku, abyste do sklenice nezanesli bakterie.
Zeleninová frittata

Středomořská frittata s fetou a olivami – Sytá snídaně s bazalkou a cherry rajčátky

Recept

Lehké

30 min

Lahodná provensálská pasta z jemně nasekaných oliv, bylinek a kaparů, skvělá na křupavou bagetu nebo k sýrům.

Co se dělá z oliv

Olivy mají všestranné využití:

  • Extra panenský olivový olej: Nejcennější produkt z oliv, lisovaný za studena ze zralých plodů.
  • Tapenády a pasty: Rozmixované olivy s bylinkami, kapary a olejem, vynikající na pečivo.
  • Plněné olivy: Zelené olivy plněné papričkami, česnekem, sýrem (feta, modrý sýr), mandlemi nebo anchovičkami.
  • Kosmetika: Olivový olej je základem mýdel (např. známé mýdlo z Aleppa), hydratačních krémů, vlasových masek a tělových olejů.
Domácí pizza

Domácí vegetariánská pizza s mozzarellou a olivami – Pizza s křupavou kůrčičkou

Recept

Střední

50 min

Zeleninová frittata

Recepty z oliv Snídaně

Krémová papriková polévka s olivami a pestem

Recepty z oliv Polévky

Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty

Recepty z oliv Hlavní jídla

Tvarohová pomazánka s olivami

Recepty z oliv Svačiny

Nakládaný balkánský sýr s olivami

Nakládaný balkánský sýr s olivami

Recept

Lehké

20 min
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Témata: Oliva

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