Jak podpořit zdraví střev? Klíčem ke spokojenému břichu jsou probiotické potraviny

Klára Pěnkavová
  5:00
Střevní mikrobiom ovlivňuje nejen naše trávení, ale i imunitu a energii během dne. Správně zvolená strava s probiotiky a prebiotiky ho dokáže výrazně zlepšit.
Základem je pravidelně tělu dodávat potraviny, které podporují střevní mikrobiom. Klíčová je kombinace probiotik, prebiotik a vlákniny.

Střevní mikroflóra vs. střevní mikrobiom

  • Střevní mikroflóra označuje dobré bakterie, které žijí ve střevech a pomáhají s trávením.
  • Mikrobiom je jejich ekosystém, který zahrnuje všechny tyto mikroorganismy i jejich fungování v těle.

Co střevní mikroflóru nejčastěji ničí:

  • antibiotika
  • dlouhodobý stres
  • nadbytek cukru
  • ultrazpracované potraviny

Typickými projevy narušeného mikrobiomu bývá nadýmání, zácpa, nepravidelné trávení, únava nebo oslabená imunita.

Střeva potřebují na regeneraci delší dobu. Podpořte je zařazením probiotických potravin do jídelníčku.

Jak zregenerovat střeva

Při dlouhodobém stresu nebo po prodělané střevní infekci dává smysl regeneraci střev podpořit. Není to otázka dní, ale spíše týdnů až měsíců, a klíčová je pravidelnost.

Jak napravit střevní mikrobiom:

  • zařadit každý den probiotické a prebiotické potraviny
  • omezit cukr a alkohol
  • jíst pravidelně

Rychlé doplnění probiotik je možné pomocí fermentovaných potravin nebo doplňků stravy, ale dlouhodobý efekt zajistí jen změna jídelníčku.

Devět potravin plných probiotik, které vám zlepší imunitu, náladu i život

Mezi probiotické potraviny patří třeba kombucha, kysané zelí, kvašáky nebo tvaroh a kefír.

Co je dobré jíst na střeva

Zdraví střev stojí na pestré stravě. Základem jídelníčku by měly být minimálně zpracované potraviny, jako například zelenina, ovoce, celozrnné obiloviny, luštěniny, ořechy a semínka. Naopak častá konzumace průmyslově zpracovaných jídel s nízkým obsahem vlákniny střevní mikroflóře rozhodně neprospívá.

Probiotika a prebiotika: Jaký je rozdíl a proč fungují nejlépe společně?

V čem je nejvíce probiotik

Probiotika jsou živé mikroorganismy, které pomáhají obnovovat střevní mikroflóru. Nejvíce jich najdete v přirozeně fermentovaných potravinách – tedy těch, které prošly kvašením, například:

  • Fermentovaná zelenina: kysané zelí, kimchi, kvašené okurky.
  • Zakysané mléčné výrobky: bílý jogurt se živými kulturami, řecký jogurt, tvaroh, acidofilní mléko, kefír.
  • Fermentované nápoje: kombucha, kefírová voda.
  • Další fermentované potraviny: miso, tempeh.

V čem je nejvíce prebiotik

Prebiotika jsou nestravitelná složka potravy, která slouží jako výživa pro prospěšné bakterie ve střevech. Pomáhají jim růst a udržet střevní mikrobiom v rovnováze. Je jich celá řada:

  • Zelenina s vysokým obsahem vlákniny: cibule, česnek, pórek, čekanka, chřest.
  • Ovoce: banány (zejména méně zralé), jablka.
  • Obiloviny a přílohy: ovesné vločky, celozrnné pečivo, ječmen.
  • Luštěniny: čočka, cizrna, fazole.
  • Další zdroje: ořechy, semínka.

Devět potravin plných probiotik, které vám zlepší imunitu, náladu i život

Zařaďte do svého jídelníčku na denní bázi potraviny bohaté na probiotika a prebiotika.

Recepty iDNES pro zdravá střeva

Zařadit probiotické a prebiotické potraviny do svého jídelníčku není nic složitého. Stačí upravit běžná jídla tak, aby obsahovala více vlákniny a fermentovaných surovin. Pro příklad:

Snídaně

Oběd

Večeře

Svačina

Jak správně fermentovat? 3 základní recepty na kvašenou zeleninu, které zvládne každý
Nejčtenější

Přírodní detox pro vaše játra: Tato bylinka je účinnější než měsíc bez alkoholu

Ostropestřec mariánský

V dnešní době, kdy je náš organismus denně vystaven stresu, nevhodné stravě i toxinům z prostředí, hledá stále více lidí přirozené způsoby, jak podpořit své zdraví. Jednou z nejznámějších bylin pro...

Hrst těchto ořechů denně vám zlepší soustředění i výkon mozku. Víte, po kterých sáhnout?

Máte problémy se soustředěním? Řešení je snadnější, než si možná myslíte.

Zapomínáte, dělá vám problém se soustředit, myšlenky vám často odbíhají jinam a vše si musíte zapisovat? Ořechy patří mezi ty potraviny, které pomáhají mozku lépe fungovat. A ty vlašské jednoznačně...

Po padesátce už jen mléko nestačí. Tyto potraviny vaše kosti opravdu potřebují

Tak co, dala jsem tam všechno, co tam patří?

Mléčné výrobky už po padesátce samy o sobě nestačí. Pokud chcete udržet své kosti pevné, musíte řešit nejen vápník, ale i další faktory, třeba jak ho tělo dokáže využít.

10 potravin, které mohou zlepšit kvalitu spánku. Lepší než Rohypnol!

Vyspěte se do růžova. Známe potraviny pro lepší spánek.

Spát jako když vás do vody hodí? Umíte to? Zkuste přes den jíst tyto potraviny a ráno budete vstávat dokonale odpočatí. Víme, co jíst, aby se vám dobře spalo.

6 zabijáků, které ničí vaši imunitu: Jíte je denně a ani o tom nevíte

Liší se nějak imunita u žen a mužů? Liší, muži ji mají ve statistickém průměru...

Silná imunita není jen o tom, co do svého těla přidáte v podobě vitamínů, ale především o tom, co z jídelníčku vyřadíte. Mnohé potraviny, které považujeme za běžnou součást dne, fungují jako tichý...

Návštěva za dveřmi? 6 pomazánek hotových do 5 minut bez stresu

Šunková pomazánka s křenem na domácí bagetě

Nečekaná návštěva za dveřmi nebo prostě jen nestíháte? Tajemství rychlého pohoštění tkví v kombinaci pár surovin. Pokud máte v doma hermelín, tuňáka, mrkev, vajíčka, česnek nebo předvařenou červenou...

30. března 2026  4:40

Mazanec není jediný. Po celé Evropě slaví Velikonoce sladkým kynutým chlebem

Velikonoční mazanec

Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům a po staletí jsou spojené také s typickými pokrmy. Jedním z nich je sladké kynuté pečivo, které se v různých evropských zemích objevuje v podobě...

30. března 2026

Jarní pesto z medvědího česneku: Recept se špenátem, mandlemi a sýrem

Jarní bylinkové pesto
Recept

Lehké

20 min

Využijte sílu prvních jarních bylinek a připravte si domácí bylinkové pesto, které rozzáří každou...

Souboj šéfkuchařů v Ledničko, vyprávěj! 2026: Bodovala kachna v tamari marinádě nebo krevety v hnědém másle?

V 5. díle jsme si užili souboj šéfkuchařů. Kdo nakonec získal Řád červené...

Ve čtvrtém díle Ledničko, vyprávěj! 2026 se utkaly výrazné chutě másla a bambusu. Jak si s netradiční kombinací poradili šéfkuchaři Přemek Forejt a Honza Punčochář pod vedením hostů – kreativní...

29. března 2026  13:30

Sváteční sekaná v listovém těstě: Recept s vařeným vejcem a bylinkami

Sekaná s vejcem
Recept

Střední

80 min

Vyzkoušejte tuto šťavnatou domácí sekanou, kterou jsme zabalili do křupavého listového těsta....

Slané rohlíky: Nadýchané kynuté těsto se zakysanou smetanou

Slané rohlíky
Recept

Střední

50 min

Tyto rohlíky jsou po upečení krásně křupavé na povrchu díky hrubé soli, ale uvnitř zůstávají lehké...

Co upéct místo beránka na Velikonoce? Inspirace pro ty, kteří chtějí letos změnu

Velikonoční ovečky

Přiznejme si to – velikonoční beránek je nezpochybnitelná klasika, na kterou nedaly dopustit naše babičky a nedáme na ni dopustit ani my, ale pokud letos cítíte, že je čas na malou revoluci, máme pro...

29. března 2026  4:40

Vláčné čokoládové brownies: Recept s osvěžujícím granátovým jablkem

Brownies se semínky z granátkové jablka
Recept

Střední

60 min

Milovníci čokolády, pozor! Tyto domácí brownies posouvají klasický dezert na novou úroveň díky...

Velikonoční kuře z jednoho pekáče: Recept s nádivkou a jarní zeleninou

Velikonoční kuře s bramborami a zeleninou
Recept

Střední

130 min

Dopřejte si sváteční oběd, který provoní celý dům a ušetří vám hromadu nádobí. Hlavní hvězdou je...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Piškotový beránek: Nadýchané těsto šlehané ve vodní lázni

Piškotový beránek
Recept

Střední

80 min

Jemný piškotový beránek připravený osvědčenou metodu našich babiček, šlehaný ve vodní lázni. Právě...

Po padesátce už jen mléko nestačí. Tyto potraviny vaše kosti opravdu potřebují

Tak co, dala jsem tam všechno, co tam patří?

Mléčné výrobky už po padesátce samy o sobě nestačí. Pokud chcete udržet své kosti pevné, musíte řešit nejen vápník, ale i další faktory, třeba jak ho tělo dokáže využít.

28. března 2026

